"Scholze vidět nechceme, stejně už nebude kancléř." Vance vlepil Německu diplomatickou facku

Potvrzení, že k jednání mezi Vancem a Scholzem nedojde, poskytl německý vládní činitel pro server Politico. Zároveň dodal, že oba lídři spolu mluvili začátkem týdne na summitu o umělé inteligenci v Paříži. Avšak od té doby došlo k zásadnímu geopolitickému posunu – Donald Trump překvapivě zahájil rozhovory s Vladimirem Putinem o podmínkách mírové dohody pro Ukrajinu, aniž by do toho zapojil evropské spojence.

Vanceův tým tvrdí, že schůzka v Mnichově sice byla v plánu, ale nebyla potvrzena kvůli „časovým konfliktům na německé straně.“ Mluvčí amerického viceprezidenta William Martin uvedl: „Oba lídři byli v kontaktu ohledně naplánování dalšího setkání v Mnichově, ale k potvrzení nikdy nedošlo.“ Zároveň poděkoval Německu za pohostinnost a ujistil, že Vance se těší na další diskuse během konference.

Skutečnost, že Vance se přesto setká s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, jehož role je spíše ceremoniální, podtrhuje, že americká administrativa nevidí Scholze jako klíčového partnera. Německý ministr zahraničí Annalena Baerbock a ministr Wolfgang Schmidt se sice k setkání připojí, aby zajistili zastoupení vlády, ale v diplomatických kruzích panuje přesvědčení, že jde o jasné politické gesto.

Jedním z možných důvodů Vanceovy rezervovanosti vůči Scholzovi jsou nadcházející německé předčasné volby, které se uskuteční za deset dní. Scholzova pozice je nejistá a jeho hlavní vyzyvatel, Friedrich Merz z CDU, má podle průzkumů slušné šance stát se novým kancléřem. Merz se s Vancem v Mnichově setká – jejich jednání má trvat přibližně 20 minut.

Podle bývalého amerického vládního představitele se Vance už na konci ledna a začátkem února rozhodl, že se Scholzem nebude scházet, přestože jeho kalendář zahrnoval setkání s britským ministrem zahraničí Davidem Lammym a dalšími evropskými politiky. Jak to údajně shrnul jeden z členů Vanceova týmu: „Nemusíme se s ním setkat, stejně už dlouho kancléřem nebude.“

V Německu vyvolalo rozhodnutí amerického viceprezidenta vlnu kritiky. Jeden z německých politiků mimo Scholzovu stranu prohlásil: „Nemám Scholze rád, ale pořád je to náš kancléř. To, co udělali Američané, je neuctivé vůči Německu.“ Podle něj Trumpova administrativa jednoduše nebere své spojence vážně.

Podobně to vidí i někteří diplomaté z východní Evropy. „Je to trapný neúspěch, který jen ukazuje, že Trumpův tým nepovažuje Německo za skutečného hráče v evropské politice,“ řekl anonymně jeden z nich.

Tento vývoj přichází v době, kdy Evropa stále silněji pociťuje důsledky Trumpova rozhodnutí jednat s Putinem bez konzultace s evropskými lídry. Zdá se, že Berlín se musí připravit na novou realitu: ve Washingtonu už nemá takové slovo, jaké měl dříve.