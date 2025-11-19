Šéf Airbusu: Evropa potřebuje taktické jaderné zbraně, aby se postavila Putinovi

Libor Novák

19. listopadu 2025 21:59

Jaderné zbraně
Jaderné zbraně Foto: Pixabay

Evropská unie by měla vyvinout společný taktický jaderný odstrašující prostředek jako reakci na rostoucí arzenál Ruska. S tímto návrhem, který prolomil jedno z největších evropských obranných tabu, vystoupil ve středu předseda představenstva společnosti Airbus, René Obermann. Obranný gigant varuje, že kontinent musí mít silnější odstrašující sílu, aby čelil masivnímu ruskému arzenálu.

Obermann na Berlínské bezpečnostní konferenci uvedl, že současná evropská obranná pozice vytváří nebezpečnou mezeru pod strategickým prahem. Poukázal na to, že Rusko rozmístilo „více než 500 taktických jaderných hlavic“ podél východního křídla NATO a v Bělorusku.

„Jaká by podle vás byla naše odpověď na omezený ruský taktický úder s omezenými účinky?“ zeptal se Obermann publika složeného z obranných úředníků, vojenských důstojníků a vedoucích pracovníků průmyslu. „Já odpověď neznám, ale jsem si jistý, že vy ano.“ Taktické jaderné zbraně mají menší explozivní sílu, obvykle v rozmezí 1 až 50 kilotun, a jsou určeny k použití v situacích na bojišti. Větší strategické zbraně s výtěžností nad 100 kt jsou navrženy ke srovnání měst se zemí.

Obermann argumentoval, že Německo, Francie, Spojené království a „další ochotné evropské členské státy“ by se měly dohodnout na „společném a postupném programu jaderného odstrašování“. Ten by měl výslovně zahrnovat i taktickou úroveň, což je oblast, které se evropští lídři v diskuzích tradičně vyhýbali.

Francie a Spojené království udržují nezávislé jaderné arzenály, avšak neexistuje žádná společná evropská doktrína, jak odradit nebo reagovat na omezený jaderný úder. Odhaduje se, že Francie má asi 290 hlavic a Spojené království přibližně 225 hlavic, přičemž žádná z nich není taktická. Německo se účastní mise NATO pro jaderné sdílení, ale vlastní zbraně nevlastní. Rusko disponuje největším arzenálem na světě, čítajícím asi 5 580 jaderných zbraní.

Obermann varoval, že Evropa riskuje nepochopení strategie Moskvy, pokud se zaměří pouze na strategické síly a bude ignorovat velký ruský taktický arzenál. Podle něj by věrohodná reakce vyslala „masivní signál odstrašení“.

Jeho výzva by mohla vyvolat debatu napříč evropskými hlavními městy, kde jaderná politika zůstává politicky citlivou záležitostí a je převážně řešena na národní úrovni. Zároveň to podtrhuje, jak ruská válka na Ukrajině a opakované jaderné signály nutí evropské představitele a lídry průmyslu konfrontovat otázky, které byly dříve považovány za politicky nedotknutelné.

Rostoucí hrozba ze strany Ruska – německý ministr obrany Boris Pistorius o víkendu varoval, že Moskva by mohla zaútočit na člena NATO již v roce 2028 – a obavy, že USA pod vedením Donalda Trumpa již nejsou spolehlivým bezpečnostním partnerem, nutí evropské země přehodnocovat jaderné možnosti. Dříve v tomto roce Polsko uvedlo, že zváží získání přístupu k jaderným zbraním. Obermannovy výroky přicházejí v době, kdy evropské vlády zvyšují výdaje, modernizují své armády a řeší otázky ohledně dlouhodobých bezpečnostních záruk USA.

Americký dolar, ilustrační fotografie. Analýza

Blíží se globální finanční panika? USA ztrácejí důvěryhodnost, Čína ani EU je ale nenahradí

Světový finanční řád vstupuje do nebezpečné fáze. Americký dolar, trh s vládními dluhopisy Spojených států i samotná globalizace ztrácejí dřívější opěrné body, zatímco Washington není schopen zkrotit dluh ani garantovat stabilitu systému. Nového hegemona není vidět, trhy stojí na rostoucí nedůvěře a stačí relativně malý šok, aby se napětí přelilo v globální paniku – možná ne zítra, ale ekonomické prostředí na ni nikdy nebylo připravenější.
Kyjev Analýza

Ukrajina do EU patří. Na její problémy ale ani Unie nemusí stačit

Slib, že Ukrajina „patří do Evropy“, se dnes ukazuje jako možná unáhlený a příliš velkorysý. Summit ve Lvově sice potvrzuje politickou podporu Kyjevu, zároveň ale odhaluje tvrdou realitu: vstup země uprostřed války by zatížil obranný systém EU, rozpočet i institucionální stabilitu. Riziko kolapsu zemědělské politiky, přetrvávající korupce, organizovaný zločin a slabá sociální struktura vyvolávají zásadní pochybnosti, zda je Unie schopna integrovat stát takové velikosti a nároků. Evropě tak nezbývá než přiznat, že závazek učiněný v návalu solidarity může přesahovat její současné možnosti.

před 55 minutami

před 2 hodinami

Írán, ilustrační foto

Írán chce obnovit jednání o jaderném programu s USA. Má ale podmínky

Írán je ochoten obnovit jednání o jaderném programu se Spojenými státy americkými, ovšem pouze za předpokladu, že budou vedena s respektem. Zároveň trvá na tom, že neustoupí od pozice, kterou zastával před útokem USA a Izraele v červnu. Tuto informaci potvrdil v úterý vysoký íránský představitel pro CNN.

před 3 hodinami

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Při jednom z nejkrvavějších ruských útoků na západní Ukrajinu zemřelo 25 lidí, včetně dětí

Ruský raketový a dronový útok zasáhl dva obytné domy v západoukrajinském Ternopilu a zabil nejméně 25 lidí, z toho tři děti. Ukrajinští představitelé uvedli, že při útoku, ke kterému došlo v časných ranních hodinách ve středu, bylo zraněno dalších 73 osob, včetně 15 dětí. Jedná se o jeden z nejkrvavějších útoků v regionu od doby, kdy Moskva zahájila plnohodnotnou invazi v únoru 2022.

před 4 hodinami

F-16 Israel Defense Forces

Izrael údajně použil v Libanonu široce zakázanou kazetovou munici

Fotografie zbytků munice, pořízené v jižním Libanonu, naznačují, že Izrael použil během nedávné třináctiměsíční války v Libanonu široce zakázanou kazetovou munici. Jedná se o první důkaz použití kazetové munice Izraelem za téměř dvě desetiletí, od války v Libanonu v roce 2006. Snímky prozkoumalo šest různých zbrojních expertů.

před 6 hodinami

Stíhačky Tornádo britské Royal Air Force

Další incident: Ruská špionážní loď použila lasery proti pilotům RAF

Ruská špionážní loď Jantar poprvé použila lasery, aby narušila činnost pilotů britského Královského letectva (RAF), kteří sledovali její aktivitu v blízkosti vod Spojeného království. Britský ministr obrany John Healey označil tento „hluboce nebezpečný“ krok za incident, který vláda bere „extrémně vážně“. Plavidlo, které je součástí ruského Hlavního ředitelství pro hlubokomořský výzkum (GUGI), se podle něj pohybovalo na sever od Skotska a v posledních týdnech vstoupilo do vod Spojeného království již podruhé tento rok.

před 6 hodinami

F-35

Prodej F-35 Saúdské Arábii může zásadně přetvořit Blízký východ. Netanjahu čelí kritice, že obchod nezastavil

Plán Donalda Trumpa prodat Saúdské Arábii stíhací letouny F-35 měl původně zásadně přetvořit Blízký východ. Předpokládalo se, že Izrael normalizuje vztahy se Saúdskou Arábií, což by otevřelo cestu k navázání kontaktů se širším muslimským světem. Saúdové by za to získali komplexní americký bezpečnostní balíček, jehož součástí by byly i tyto stealth stíhačky páté generace, čímž by se upevnil vztah Rijádu s Washingtonem.

před 7 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Rusko se více bojí míru než války. Invazi do Pobaltí může zahájit už příští rok, varují experti

Německý ministr obrany Boris Pistorius nedávno varoval, že by Rusko mohlo zahájit válku s NATO již v roce 2029, přičemž někteří experti naznačují, že by k tomu mohlo dojít i dříve. Moskva na to reagovala rétorikou, kdy mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová prohlásila, že „není pochyb o tom, kdo je agresor“, zatímco Dmitrij Peskov z Kremlu dodal, že Rusko „může být nuceno přijmout opatření k zajištění své bezpečnosti“.

před 7 hodinami

Donald Tusk

Jak bude vypadat polská reakce na sabotáž? Nebude jen diplomatická, Polsko se dokáže Rusku bránit i vojensky

Polsko čelí nejvážnějšímu narušení své bezpečnosti za poslední roky. Sabotáž na železnici, kterou premiér Donald Tusk spojuje s ruskými službami, otevřela otázku tvrdé reakce, již naznačil ministr Radosław Sikorski slovy o postupu „nejen diplomatickém“. Varšava zvažuje kroky od kontrarozvědných zásahů po omezení ruské diplomatické přítomnosti. Incident zároveň znovu ukazuje, že Polsko bere hrozbu ruské agrese vážněji než většina Evropy a systematicky se připravuje i na krajní scénáře.

před 8 hodinami

COP30

COP30 narušují demonstrace. Odmítáme být obětováni, volají domorodci

Domorodí protestující zablokovali hlavní vchod na klimatický summit COP30 v brazilském Belému. Požadovali rázné kroky v oblasti klimatu a přímé uznání svých práv. Brazílie se ujala hostování letošních klimatických rozhovorů OSN s příslibem, že se zaměří na domorodé národy, jejichž životní styl je závislý na amazonském deštném pralese. Tyto komunity nyní využívají příležitosti k prosazení svých požadavků.

před 9 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Bude mít krev na rukou. Za Trumpův postoj k počasí zaplatí životem milion lidí

Nová analýza vypracovaná organizacemi ProPublica a Guardian přináší detailní pohled na lidské náklady spojené s přístupem Trumpovy administrativy ke klimatu. Propracované modelování nezávislých výzkumníků odhalilo, že politika „Amerika na prvním místě“ (America First) Donalda Trumpa, která spočívá v rozšiřování fosilních paliv a decimování snah o snížení emisí, by mohla mít za následek až 1,3 milionu dalších úmrtí souvisejících s vysokými teplotami po celém světě v období po roce 2035. Velká většina těchto úmrtí se očekává mimo území Spojených států.

před 10 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Sídlo Světové zdravotnické organizace

WHO zažívá kvůli odchodu USA nejtěžší období v historii. Ztrácí tisíce lidí

Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že do poloviny příštího roku dojde ke zmenšení její pracovní síly o téměř čtvrtinu, tedy o více než 2000 pracovních míst. Tato situace nastává v důsledku odstoupení Spojených států amerických, které byly jejím největším finančním přispěvatelem, a snahy organizace o realizaci reforem.

před 12 hodinami

Radoslaw Sikorski na summitu NATO

Polsko po sabotážích vzkazuje Rusku: Odpovíme, a nejen diplomaticky

Polský ministr zahraničních věcí Radosław Sikorski prohlásil v Sejmu, že nedávné incidenty na železnici nebyly jen pouhými diverzními akty, ale přímo státním terorem. Zdůraznil, že úmyslem těchto akcí bylo způsobit oběti na životech, a varoval, že to nezůstane jen u diplomatické odpovědi ze strany Polska. O konkrétních krocích, které budou následovat, prý bude Polsko informovat během nejbližších dní.

před 13 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump navrhnul sebrat televizi licenci za dotaz na vraždu Chášukdžího. Takové věci se dějí, reagoval

Donald Trump na úterní návštěvě korunního prince Mohammeda bin Salmána v Bílém domě bagatelizoval vraždu sloupkaře deníku Washington Post Džamála Chášukdžího z roku 2018. Novináře označil za "mimořádně kontroverzního" a nepopulárního a konstatoval, že "věci se prostě dějí". Americký prezident tak učinil během uvítání korunního prince, což byla jeho první návštěva od chvíle, kdy byl Chášukdží saúdskými agenty zavražděn a rozčtvrcen v Istanbulu.

před 13 hodinami

před 14 hodinami

před 15 hodinami

včera

Donald Tusk

Tusk: Za sabotážemi na železnici stojí Ukrajinci placení ruskou rozvědkou. Kreml to popírá

Polské úřady identifikovaly dva ukrajinské muže, kteří údajně pracovali pro ruské zpravodajské služby, jako klíčové podezřelé v souvislosti se dvěma případy sabotáže na železnici. Oznámil to polský premiér Donald Tusk. Podle Tuska měli muži na strategické železniční trase, používané pro dodávky pomoci Ukrajině, umístit vojenskou výbušninu a připevnit ocelovou svorku na koleje.

včera

Navalného kult přežívá: O co jde opozici? Chce, aby Rusko bylo konečně normální

Pokud by měla lídrka ruské opozice a vdova po Alexeji Navalném, Julija Navalná, popsat hnutí, které její zavražděný manžel vytvořil, stačila by jí prý jen krátká charakteristika: „Jsme proevropské hnutí.“ Navalná je přesvědčena, že Rusko je neoddělitelnou součástí evropské civilizace a že evropský model rozvoje je pro zemi nejvhodnější. Tím pádem jsou podle ní temné roky putinismu pouze historickou anomálií a po konci režimu Vladimira Putina bude mít Rusko šanci vrátit se na evropskou cestu.

