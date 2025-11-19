Šéf Airbusu: Evropa potřebuje taktické jaderné zbraně, aby se postavila Putinovi

Evropská unie by měla vyvinout společný taktický jaderný odstrašující prostředek jako reakci na rostoucí arzenál Ruska. S tímto návrhem, který prolomil jedno z největších evropských obranných tabu, vystoupil ve středu předseda představenstva společnosti Airbus, René Obermann. Obranný gigant varuje, že kontinent musí mít silnější odstrašující sílu, aby čelil masivnímu ruskému arzenálu.
Obermann na Berlínské bezpečnostní konferenci uvedl, že současná evropská obranná pozice vytváří nebezpečnou mezeru pod strategickým prahem. Poukázal na to, že Rusko rozmístilo „více než 500 taktických jaderných hlavic“ podél východního křídla NATO a v Bělorusku.
„Jaká by podle vás byla naše odpověď na omezený ruský taktický úder s omezenými účinky?“ zeptal se Obermann publika složeného z obranných úředníků, vojenských důstojníků a vedoucích pracovníků průmyslu. „Já odpověď neznám, ale jsem si jistý, že vy ano.“ Taktické jaderné zbraně mají menší explozivní sílu, obvykle v rozmezí 1 až 50 kilotun, a jsou určeny k použití v situacích na bojišti. Větší strategické zbraně s výtěžností nad 100 kt jsou navrženy ke srovnání měst se zemí.
Obermann argumentoval, že Německo, Francie, Spojené království a „další ochotné evropské členské státy“ by se měly dohodnout na „společném a postupném programu jaderného odstrašování“. Ten by měl výslovně zahrnovat i taktickou úroveň, což je oblast, které se evropští lídři v diskuzích tradičně vyhýbali.
Francie a Spojené království udržují nezávislé jaderné arzenály, avšak neexistuje žádná společná evropská doktrína, jak odradit nebo reagovat na omezený jaderný úder. Odhaduje se, že Francie má asi 290 hlavic a Spojené království přibližně 225 hlavic, přičemž žádná z nich není taktická. Německo se účastní mise NATO pro jaderné sdílení, ale vlastní zbraně nevlastní. Rusko disponuje největším arzenálem na světě, čítajícím asi 5 580 jaderných zbraní.
Obermann varoval, že Evropa riskuje nepochopení strategie Moskvy, pokud se zaměří pouze na strategické síly a bude ignorovat velký ruský taktický arzenál. Podle něj by věrohodná reakce vyslala „masivní signál odstrašení“.
Jeho výzva by mohla vyvolat debatu napříč evropskými hlavními městy, kde jaderná politika zůstává politicky citlivou záležitostí a je převážně řešena na národní úrovni. Zároveň to podtrhuje, jak ruská válka na Ukrajině a opakované jaderné signály nutí evropské představitele a lídry průmyslu konfrontovat otázky, které byly dříve považovány za politicky nedotknutelné.
Rostoucí hrozba ze strany Ruska – německý ministr obrany Boris Pistorius o víkendu varoval, že Moskva by mohla zaútočit na člena NATO již v roce 2028 – a obavy, že USA pod vedením Donalda Trumpa již nejsou spolehlivým bezpečnostním partnerem, nutí evropské země přehodnocovat jaderné možnosti. Dříve v tomto roce Polsko uvedlo, že zváží získání přístupu k jaderným zbraním. Obermannovy výroky přicházejí v době, kdy evropské vlády zvyšují výdaje, modernizují své armády a řeší otázky ohledně dlouhodobých bezpečnostních záruk USA.
Související
Blíží se globální finanční panika? USA ztrácejí důvěryhodnost, Čína ani EU je ale nenahradí
Ukrajina do EU patří. Na její problémy ale ani Unie nemusí stačit
EU (Evropská unie) , airbus , Jaderné zbraně
Aktuálně se děje
před 55 minutami
Šéf Airbusu: Evropa potřebuje taktické jaderné zbraně, aby se postavila Putinovi
před 2 hodinami
Írán chce obnovit jednání o jaderném programu s USA. Má ale podmínky
před 3 hodinami
Při jednom z nejkrvavějších ruských útoků na západní Ukrajinu zemřelo 25 lidí, včetně dětí
před 4 hodinami
Izrael údajně použil v Libanonu široce zakázanou kazetovou munici
před 6 hodinami
Další incident: Ruská špionážní loď použila lasery proti pilotům RAF
před 6 hodinami
Prodej F-35 Saúdské Arábii může zásadně přetvořit Blízký východ. Netanjahu čelí kritice, že obchod nezastavil
před 7 hodinami
Rusko se více bojí míru než války. Invazi do Pobaltí může zahájit už příští rok, varují experti
před 7 hodinami
Jak bude vypadat polská reakce na sabotáž? Nebude jen diplomatická, Polsko se dokáže Rusku bránit i vojensky
před 8 hodinami
COP30 narušují demonstrace. Odmítáme být obětováni, volají domorodci
před 9 hodinami
Bude mít krev na rukou. Za Trumpův postoj k počasí zaplatí životem milion lidí
před 10 hodinami
Polsko a Rumunsko kvůli ruskému bombardování Ukrajiny poslaly do vzduchu stíhačky
před 10 hodinami
Napětí eskaluje. Čína hrozí kvůli Tchaj-wanu novým embargem Japonsku, to mluví o přežití
před 11 hodinami
WHO zažívá kvůli odchodu USA nejtěžší období v historii. Ztrácí tisíce lidí
před 12 hodinami
Polsko po sabotážích vzkazuje Rusku: Odpovíme, a nejen diplomaticky
před 13 hodinami
Trump navrhnul sebrat televizi licenci za dotaz na vraždu Chášukdžího. Takové věci se dějí, reagoval
před 13 hodinami
Devět mrtvých na Ukrajině. Zelenskyj apeluje na spojence Kyjeva
před 14 hodinami
Děti mohou po třech dnech volna vyhlížet vánoční prázdniny. Budou dlouhé
před 15 hodinami
Počasí: O víkendu noční teploty klesnou až na minus osm
včera
Tusk: Za sabotážemi na železnici stojí Ukrajinci placení ruskou rozvědkou. Kreml to popírá
včera
Navalného kult přežívá: O co jde opozici? Chce, aby Rusko bylo konečně normální
Pokud by měla lídrka ruské opozice a vdova po Alexeji Navalném, Julija Navalná, popsat hnutí, které její zavražděný manžel vytvořil, stačila by jí prý jen krátká charakteristika: „Jsme proevropské hnutí.“ Navalná je přesvědčena, že Rusko je neoddělitelnou součástí evropské civilizace a že evropský model rozvoje je pro zemi nejvhodnější. Tím pádem jsou podle ní temné roky putinismu pouze historickou anomálií a po konci režimu Vladimira Putina bude mít Rusko šanci vrátit se na evropskou cestu.
Zdroj: Libor Novák