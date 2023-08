Šéf ukrajinské rozvědky vyčíslil počet použitelných ruských strategických bombardérů. Některé už Ukrajinci zničili

„Nedávné operace proti ruským strategickým bombardérům Tu-22M3 výrazně snížily možnost úderů raketami X-22 na území Ukrajiny,“ sdělil Budanov.

Vyčíslil, že do leteckých operací proti Ukrajině je zapojeno 436 ruských letadel. „To je hodně. Ale když se zeptáte, kolik z nich jsou letouny Tu-22, bude to několik málo. Měli asi 31 provozuschopných Tu-22, teď jich mají 29, mínus další dva, které jsou v opravě, to je 27. To znamená, že jich není tolik, aby skutečně létaly,“ vysvětlil.

Připomněl kompletní zničení dvou letadel a poškození dalších dvou při útočných operacích proti ruským letištím Solcy v Nižegorodské oblasti a Šajkovka v Kalužské oblasti. „Ta dvě, která byla poškozena, budou časem opravena, a to je třeba také pochopit. Jsme si dobře vědomi lidí, kteří to udělali… jsou to lidé, kteří plnili určité úkoly na území Ruské federace,“ prozradil.

Ukrajina informace o tomto zásahu nepotvrdila , nicméně úder na leteckou základnu Šajkovka v ruské Kalužské oblasti už ano. Nachází se více než 200 kilometrů od ukrajinsko-ruské hranice. „Útoky na ruské základny v posledních dnech zničily několik letadel včetně dvou bombardérů,“ citovala ukrajinská média nejmenované představitele tamního obranného zpravodajství.

Tento druh letounu je schopen provádět jaderné údery, konvenční útoky i protilodní mise. „Poškození nebo dokonce zničení dvou letounů Tu-22M3 samo o sobě nevyvolá vojensky významné účinky. Takovéto hluboké útoky ale podporují větší ukrajinské snahy o snížení ruské morálky,“ citovala CNN zprávu Institutu pro studium války (ISW).

Údery mohou značně poškodit stabilitu ruské obrany na velice kritických místech fronty, píše ISW. „Ruské frontové jednotky, zejména na jižní Ukrajině, se často potýkají se zhoršenou morálkou po ukrajinských úderech na týlové oblasti. Problémy s morálkou se mohou rychle prohloubit a rozšířit mezi ruské frontové jednotky, pokud se jedna jednotka pod tlakem zlomí, což by mohlo rozšířit paniku a výrazně snížit bojovou efektivitu ostatních ruských sil.“