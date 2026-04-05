Slovensko žádá Evropskou unii, aby obnovila dialog s Ruskem

Slovenský premiér Robert Fico vyzval Evropskou unii k ukončení sankcí na dovoz ruské ropy a plynu. Podle jeho vyjádření by tento krok pomohl vyřešit prohlubující se energetickou krizi, která souvisí s probíhající válkou v Íránu. Fico své stanovisko zveřejnil po telefonátu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, přičemž oba lídři patří v rámci EU k těm, kteří s Moskvou nadále udržují vztahy.
Slovenský předseda vlády zdůraznil, že by Evropská unie měla obnovit dialog s Ruskem. To by členským státům umožnilo zajistit chybějící dodávky surovin ze všech dostupných zdrojů. Ceny ropy totiž zaznamenaly prudký nárůst poté, co Spojené státy a Izrael zahájily koncem února válku v Íránu, což vedlo k historicky největšímu narušení dodávek z oblasti Perského zálivu.
Mezitím ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil posílení bezpečnostní spolupráce s Tureckem. Po sobotním setkání s Recepem Tayyipem Erdoğanem v Istanbulu uvedl, že Kyjev je připraven sdílet své technologické know-how a zkušenosti z bojiště. Turecký prezident zároveň potvrdil, že Ankara bude i nadále podporovat jednání mezi Ukrajinou a Ruskem o ukončení konfliktu.
V diplomatických kruzích se také hovoří o plánované dubnové cestě amerických vyslanců Jareda Kushnera a Steva Witkoffa do Kyjeva. Podle šéfa ukrajinské rozvědky Kyryla Budanova by se schůzka mohla uskutečnit krátce po pravoslavných Velikonocích, které připadají na 12. dubna. Cílem návštěvy má být oživení mírových hovorů, které uvízly na mrtvém bodě po vypuknutí války v Zálivu.
Situace přímo na frontě a v ukrajinských městech však zůstává tragická. V sobotu dopoledne zasáhl ruský dron tržnici ve městě Nikopol na východě země. Útok, který se odehrál za bílého dne, si vyžádal pět lidských životů a dalších 25 osob bylo zraněno. Mezi oběťmi jsou podle místních úřadů tři ženy a dva muži.
Ruská armáda v posledních týdnech zintenzivnila své nálety. Během jediné noci vypustilo Rusko na Ukrajinu celkem 286 dronů, z nichž se protivzdušné obraně podařilo 260 zneškodnit. I přesto útoky způsobily škody a zranění v Sumách, v Doněcké oblasti i v hlavním městě Kyjevě, kde po zásahu skladu vypukl rozsáhlý požár.
Ztráty na životech hlásí také okupovaná území v Luhanské oblasti. Tamní úřady dosazené Moskvou uvedly, že ukrajinské síly zasáhly železniční infrastrukturu a soukromé domy. Při tomto útoku měla zahynout tříčlenná rodina, včetně osmiletého dítěte. Válka na Ukrajině tak i po více než čtyřech letech trvání a 1 500 dnech bojů nadále přináší další civilní oběti.
I přesto, že by opoziční lídr Péter Magyar dokázal v dubnových volbách porazit dlouholetého premiéra Viktora Orbána, čeká ho podle politických analytiků webu Politico doslova očistec. Orbán totiž během svých 16 let u moci vybudoval v Maďarsku komplexní systém „právních pastí“, které mají za cíl paralyzovat jakéhokoli jeho nástupce a učinit zemi prakticky neovladatelnou pro kohokoliv jiného než stranu Fidesz.
