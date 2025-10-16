Spor o mrtvá těla graduje. Izrael hrozí Hamásu obnovením bojů

Libor Novák

16. října 2025 9:17

Izrael, ilustrační foto
Izrael, ilustrační foto Foto: Pixabay

Hnutí Hamás oznámilo, že odevzdalo ostatky všech zesnulých izraelských rukojmích, ke kterým má přístup. U zbývajících těl tvrdí, že k jejich vyproštění z trosek Gazy potřebuje specializované vybavení. Toto prohlášení přichází v době, kdy Izrael hrozí obnovením bojů, pokud nebudou dodrženy podmínky příměří.

Dvě další těla byla předána ve středu pozdě večer. Předtím Hamás vrátil ostatky sedmi z 28 známých zesnulých rukojmích, a také osmé tělo, o kterém však Izrael řekl, že nepatřilo bývalému rukojmí. Zanedlouho na to zveřejnily Brigády Izz ad-Dína al-Kassáma prohlášení na sociálních sítích. Skupina v něm uvedla, že „splnila svůj závazek vůči dohodě tím, že předala všechny živé izraelské vězně ve své péči, stejně jako těla, ke kterým se mohla dostat.“

Dále dodala, že „co se týče zbývajících těl, je k jejich nalezení a vyproštění zapotřebí rozsáhlé úsilí a speciální vybavení.“ Od pondělí bylo v rámci dohody o příměří, zprostředkované americkým prezidentem Donaldem Trumpem, Hamásem předáno Izraeli 20 přeživších rukojmích. Na oplátku bylo z izraelských věznic propuštěno téměř 2 000 palestinských vězňů.

Ministr obrany Izraele ve středu pohrozil obnovením bojů, pokud Hamás nebude dodržovat pokračující podmínky dohody. Z kanceláře Israele Katze zaznělo prohlášení, že pokud Hamás odmítne plnit dohodu, Izrael v koordinaci se Spojenými státy boje obnoví. Izrael bude jednat, aby dosáhl úplné porážky Hamásu, změnil realitu v Gaze a splnil všechny cíle války.

Trump se snaží udržet tlak na Hamás a řekl, že zváží povolení izraelským silám k obnovení bojů v Gaze, jestliže Hamás neudrží svou část dohody o příměří, kterou zprostředkoval. Když dostal otázku, co se stane, pokud se Hamás odmítne odzbrojit, Trump pro CNN v krátkém telefonickém rozhovoru odpověděl: „Izrael se do těch ulic vrátí, jakmile řeknu slovo. Kdyby Izrael mohl jít dovnitř a zničit je, udělal by to.“

Starší poradci USA informovali média pozdě ve středu, po hrozbě ze strany Katzema, že Hamás se snaží dodržet slib navrácení těl mrtvých rukojmích. Uvedli, že vyproštění těl z Gazy je obtížné, protože území bylo „rozmělněno“. Dodali, že po navrácení pouze čtyř těl panovalo velké zklamání a rozhořčení. Hamás nicméně vrátil další těla následující den, a pak další den, tak rychle, jak jim byly poskytnuty zpravodajské informace.

Zmíněný poradce uvedl, že USA a další zprostředkovatelé zvažují program odměn pro lidi, kteří pomohou s lokalizací těl mrtvých rukojmích. Dále dodal, že Turecko, jeden z klíčových zprostředkovatelů dohody, jedná o vyslání expertů na vyprošťování těl do Gazy. Přestože ve středu do Gazy vjely nákladní vozy s pomocí a obnovily se přípravy na otevření hlavního přechodu Rafáh ve čtvrtek, Izrael varoval. Může přechod nechat zavřený a omezit dodávky pomoci, pokud bude Hamás vracet těla příliš pomalu.

Itamar Ben-Gvir, ministr národní bezpečnosti a odpůrce plánu příměří, kritizoval dodávku pomoci na sociální síti X jako „ostudu“. Dále obvinil Hamás ze lží ohledně navrácení těl rukojmích, čímž podtrhl politické výzvy, kterým čelí izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Humanitární organizace a Organizace spojených národů vyzývají Izrael k otevření více přechodů.

Účelem je umožnit vstup „tisíců nákladních vozidel“ do zničeného území každý den. Tom Fletcher, nejvyšší koordinátor OSN pro pomoc, vyzval Izrael k usnadnění „masivního náporu humanitární pomoci, na které závisí mnoho životů a na které svět trvá.“ Fletcher uvedl, že je třeba více otevřených přechodů a upřímný, praktický a problémový přístup k odstranění zbývajících překážek. Trval na tom, že zadržování pomoci civilistům „není vyjednávací karta“ a usnadnění pomoci je právní závazek.

Pomoc, včetně potravin a zdravotnických potřeb, je naložena na nákladních vozech čekajících v Egyptě. Dále je skladována i jinde v regionu, uvedly humanitární organizace. Přechod Rafáh je jediným hraničním bodem, který spojuje Gazu se světem bez průchodu přes Izrael. Izrael opakovaně blokoval vstup pomoci do Gazy během konfliktu, což vedlo k obviněním z používání hladovění jako válečné zbraně. V srpnu byl v některých částech území vyhlášen hladomor.

Humanitární pracovníci v Gaze uvedli, že pomoc je zoufale potřeba. Statisíce lidí postrádají čistou vodu, jídlo a další základní potřeby, a mnoho dalších trpí. Dohoda také vyžaduje, aby Izrael vrátil těla 360 Palestinců. Podle zpráv lékařů vykazovalo mnoho z 90 těl, vrácených izraelskými úřady, známky mučení a popravy. Mezi nimi byly pásky přes oči, spoutané ruce a střelné rány v hlavě.

Dr. Ahmed al-Farra, vedoucí dětského oddělení nemocnice Nasser v Chán Júnis, řekl, že téměř všichni byli se zavázanýma očima, svázaní a měli střelné rány mezi očima. Uvedl, že téměř všichni byli popraveni. Spor o navrácení těl má stále potenciál narušit dohodu o příměří. Závažné zůstávají i další nevyřešené otázky.

Izrael uvedl, že další fáze příměří vyžaduje, aby se Hamás odzbrojil a vzdal se moci. To však skupina zatím odmítá a spustila bezpečnostní tažení. Hamás demonstruje svou moc v Gaze veřejnými popravami a střety s místními klany. Mezitím syn palestinského vůdce Marwana Barghoutiho sdělil, že jeho otec byl napaden izraelskými vězeňskými strážci.

před 1 hodinou

Trump pohrozil Hamásu: Jakmile řeku, Izrael obnoví vojenské operace v Gaze

Eva Taterová Rozhovor

Budoucnost nadvlády Hamásu je nejistá, nejspíš ale získal nové následovníky. Příměří může sloužit i jen jako oddechový čas, říká Taterová

Expertka na Blízký východ Eva Taterová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvila o tom, jak vnímá budoucnost Pásma Gazy i samotného Hamásu po příměří s Izraelem. „Izraeli se nepodařilo vymýtit základní myšlenky, které Hamás udržují populární minimálně mezi částí palestinského obyvatelstva a možná i šířeji napříč světem … Hamás pravděpodobně získal nové následovníky," říká Taterová.
Teroristé Hamásu

Izrael tvrdí, že jedno z těl předaných Hamásem nepatří rukojmí. Ozbrojenci obnovují hlídky

Izraelská armáda ve středu oznámila, že jedno ze čtyř těl, které jí Hamas předal v předchozí den v rámci dohody o příměří, nepatří žádnému z rukojmích zadržovaných v Gaze. Hamas předal čtyři těla v úterý, aby zmírnil tlak na křehké příměří. Předchozí čtyři těla byla předána v pondělí, kdy bylo propuštěno i posledních 20 žijících rukojmích.

