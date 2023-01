Stoltenberg a Kišida varovali před vojenským sbližováním Ruska a Číny

Český ministr zahraničí Jan Lipavský si umí představit, že by Finsko vstoupilo do NATO dříve než Švédsko. Řekl to dnes novinářům po schůzce se svým slovenským kolegou Rastislavem Káčerem. Přednostní schválení vstupu Finska o víkendu naznačilo Turecko. To blokuje švédský vstup s odůvodněním, že vláda ve Stockholmu poskytuje útočiště kurdským představitelům, které Ankara označuje za teroristy.