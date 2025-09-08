Střelba do vlastních řad: Meloniová tvrdě kritizuje EU, požaduje výrazné změny

Italská premiérka Giorgia Meloniová na každoročním setkání v Rimini varovala, že pokud Evropská unie nezmění svůj přístup, hrozí jí ztráta významu na světové scéně. Řekla, že aby si EU zachovala konkurenceschopnost, měla by se zaměřit na heslo „dělat méně, ale dělat to lépe“.
Meloniová kritizovala unii za neefektivní reakce na výzvy, které přicházejí ze Spojených států a Číny. Podle jejích slov by Evropu neměla z krize vyvést byrokracie, ale politika, nápady a hodnoty. Apelovala na to, aby se EU vrátila ke svým původním principům a národním identitám, což ilustrovala heslem „Jednotná v rozmanitosti“.
Meloniová, stejně jako bývalý premiér Mario Draghi, vyzvala k tomu, aby Evropa převzala větší zodpovědnost za svou obranu. Zmínila, že už se nemůže spoléhat na Spojené státy a že svoboda a nezávislost vyžadují finanční investice. Poukázala na to, že její politická tradice poukazovala na potřebu „evropského pilíře NATO“ už v době, kdy to nebylo populární.
Italská premiérka se vyjádřila i ke konfliktu v Gaze. Ačkoliv Itálie podpořila Izrael po útocích Hamásu, Meloniová zkritizovala rozsah izraelské vojenské reakce. Podle ní Izrael „překročil princip proporcionality“ a ohrozil řešení konfliktu v podobě dvou států.
Dále odsoudila zabíjení novinářů v Gaze, což označila za „nepřijatelný útok na svobodu tisku“. Meloniová také pochválila Donalda Trumpa za otevření cesty k jednání o ukončení války na Ukrajině a ocenila evropskou podporu a ukrajinský odpor.
