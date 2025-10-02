Tlak na Meloniovou roste. Itálií hýbou masivní protesty, izraelský zátah na flotilu rozdmýchal propalestinské nálady

Giorgia Meloniová čelí v Itálii sílícímu tlaku, aby zaujala tvrdší postoj k válce Izraele v Gaze. Situace se vyhrotila poté, co izraelští vojáci zadrželi více než 20 italských aktivistů a zadrželi Global Sumud Flotilla. Tato flotila 41 lodí se pokoušela do Gazy dopravit humanitární pomoc.
Zátah izraelského námořnictva vyvolal po celé Itálii masivní protesty. Rozsah italského veřejného sentimentu proti válce v Gaze v posledních týdnech dokreslují obrovské demonstrace, stávky a blokády přístavů ze strany dokařů. Průzkumy veřejného mínění navíc ukázaly obrovskou podporu námořním aktivistům.
Tato situace staví pravicovou premiérku Meloniovou do svízelné pozice. Meloniová sice patří k nejvlivnějším a politicky nejstabilnějším italským premiérům posledních let, ale rostoucí domácí tlak by ji mohl donutit ke změně kurzu.
Zatímco jiné západní a evropské státy se přiklonily k uznání palestinské státnosti, Meloniová trvá na tom, že Itálie tak učiní pouze v případě, že budou osvobozena izraelská rukojmí a že militantní skupina Hamás odejde z vlády. Tím se snaží kultivovat vztahy s konzervativní administrativou Donalda Trumpa v USA.
Narůstající domácí tlak, včetně rozsáhlých stávek, by mohl vynutit změny, které by měly dopad i na evropské úrovni. Vedoucí představitelé EU mají brzy projednávat návrh Evropské komise na zavedení obchodních cel proti Izraeli kvůli porušování lidských práv v Gaze. Aby opatření vstoupila v platnost, musí je schválit kvalifikovaná většina členských států.
Tato hranice doposud nebyla splněna kvůli odporu silných zemí, včetně Německa a Itálie. Vysoce postavený úředník EU naznačil, že napětí, pod kterým je Meloniová doma, by ji mohlo přimět k formální podpoře těchto obchodních opatření. Zadržení flotily, na jejíž palubě byli i čtyři opoziční italští poslanci, poskytlo odpůrcům Meloniové novou příležitost ovlivnit její politiku.
Protesty se stupňují. V Neapoli propalestinské skupiny zablokovaly vlakové nádraží. V Římě pochodovalo odhadem 10 000 lidí k úřadu Meloniové, než byli zastaveni policií. Okamžitě po zátahu na flotilu největší italský odborový svaz CGIL vyhlásil na pátek generální stávku a dokaři v Janově zablokovali přístupové brány.
Opoziční lídři ve čtvrtek kritizovali vládu za to, že nebrání Itálii před „nezákonným“ útokem Izraele. Předsedkyně levicové Demokratické strany, Elly Schlein, se v parlamentu dotazovala, proč Meloniová neodsoudila „akt pirátství v mezinárodních vodách“. Schleinová dodala, že Meloniové podmíněný postoj k uznání palestinské státnosti je „výsměchem“ Italům.
Meloniová ve čtvrtek na oplátku obvinila opozici z zneužívání incidentu s flotilou. V prohlášení na Facebooku tvrdila, že plánované stávky nepomohou Palestincům, ale způsobí potíže italským občanům. Již dříve prohlásila, že jednání flotily bylo nezodpovědné, jelikož riskovalo ohrožení mírové dohody mezi Izraelem a Gazou, kterou navrhoval Donald Trump.
Související
Do Evropy dorazil pozůstatek hurikánu. Počasí bude místy hodně nebezpečné
Nedvěd se v Itálii domluvil na podmíněném trestu. Na práci pro FAČR se nic nemění
Itálie , Giorgia Meloniová , Izrael
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Tlak na Meloniovou roste. Itálií hýbou masivní protesty, izraelský zátah na flotilu rozdmýchal propalestinské nálady
před 1 hodinou
Posílení východního křídla NATO: Aliance reaguje na ruské průniky do vzdušného prostoru
před 2 hodinami
Nemůžete se rozhodnout, komu hodit hlas? Přinášíme velký přehled volebních kalkulaček
před 2 hodinami
ETS II v současné podobě je hrozba pro domácnosti i firmy, říká lídr TOP09 na Karlovarsku Otys. Klimatické cíle ale musí být motorem naší konkurenceschopnosti
před 2 hodinami
Byl summit s Putinem naprostý propadák? Změna Trumpovy rétoriky vůči Ukrajině vyvolává pochybnosti
před 3 hodinami
Trump je ze shutdownu nadšený. Mluví o trvalém osekání demokratických agentur
před 4 hodinami
Bydlení, práce, daně i klima. Co nabízejí politici pro budoucnost Česka?
před 4 hodinami
Co po shutdownu čeká USA? Situace se může vyvinout jedním z těchto směrů
Aktualizováno před 5 hodinami
Útok v Manchesteru: Muž najel u synagogy do lidí, tři mrtví
před 5 hodinami
Hamás americký návrh na příměří v Pásmu Gazy odmítá
před 5 hodinami
Pavla Novotného propustili z vězení. Trest si odseděl v celé délce
před 7 hodinami
Euro nás nespasí, ale jsme připraveni ho přijmout. S extremisty ani s Babišem do vlády nepůjdeme, říká Prokopík
před 7 hodinami
Problém přímo nad našimi hlavami: Evropské aerolinky ženou své piloty až na hranu
před 8 hodinami
Politico: Babišův populistický apel inspirovaný Trumpem rezonuje v Ostravě. Posouvá Evropu do sféry vlivu Moskvy
před 9 hodinami
Výsledek setkání lídrů EU je prakticky nulový. Konkrétní kroky se nenastolily
před 10 hodinami
Amerika v krizi: Kdy shutdown skončí nikdo neví, hrozí hromadné propouštění
před 10 hodinami
Izraelská armáda zatkla Gretu Thunbergovou
před 12 hodinami
Počasí po víkendu by mělo být teplejší, ukazuje předpověď
včera
Fiala a Babiš v ostrých slovních přestřelkách. Lídr ANO odmítl spolupráci s komunisty, vydat ke stíhání se nenechá
včera
Vypršely volební lhůty. Průkaz ani korespondenční hlasování už nezajistíte
U dvou možností, které lidem umožní odevzdat hlas některému z kandidujících uskupení v nadcházejících sněmovních volbách, skončily ve středu poslední lhůty. Upozornilo na to ministerstvo vnitra. Volby do dolní parlamentní komory se uskuteční v pátek a sobotu.
Zdroj: Jan Hrabě