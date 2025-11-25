Život v izolaci a špatné hygieně. Itálie žije kauzou odebrání dětí rodičům

Itálií hýbe případ britsko-australské rodiny, které soud odebral tři děti kvůli životu v izolované a hygienicky nevyhovující usedlosti v lesích Abruzza. Zásah následoval po otravě houbami a šetření sociálních služeb. Rodiče zásadně nesouhlasí a tvrdí, že jsou trestáni za volbu žít mimo systém. Kauza vyvolala politické spory i silnou veřejnou podporu rodiny, o jejímž osudu rozhodnou nadcházející posudky.
Itálii v posledních dnech zaměstnává případ britsko-australské rodiny, které soud odebral tři děti vychovávané mimo civilizaci v lesích u Palmoli v regionu Abruzzo. Zásah byl vyvolán sérií incidentů a šetření sociálních služeb, přičemž posledním impulzem byla hospitalizace všech členů rodiny po otravě lesními houbami. Rodina od roku 2021 žila v izolaci v zanedbané usedlosti bez standardních hygienických podmínek, napsal server Euronews.
Rodiče, bývalý šéfkuchař z Bristolu a někdejší instruktorka jezdectví z Melbourne, koupili zchátralý objekt s úmyslem vychovávat děti co nejblíže přírodě. Podle dostupných informací se rodina živila vlastní produkcí, využívala solární energii a vodu čerpala ze studny. Děti nechodily do školy, rodiče je vzdělávali doma, a kromě zvířat na pozemku přicházely do styku s okolím jen při občasných cestách do nedalekého San Salva.
Právě silná izolace a špatný stav obydlí sehrály klíčovou roli při rozhodování soudu. Podle dokumentace byla stavba „v havarijním stavu“, bez sociálního zařízení, s nedostatečnou hygienou a bez jakýchkoli základních služeb. Soud v L’Aquile konstatoval, že tyto podmínky představují vážné porušení práv dětí, zejména vzhledem k absenci školní docházky, sociálního kontaktu a jistého příjmu rodiny. Na tomto základě nařídil odebrání dětí do péče.
Děti byly odvezeny policií do církevního zařízení, kde s nimi pobývá matka. Otec byl ponechán v domě v lese a rodina má v současné fázi jen omezený vzájemný kontakt. Rodiče popisují zásah jako extrémně traumatizující a tvrdí, že jsou trestáni za volbu žít mimo běžný systém. Podle otce šlo o „nejhorší noc jeho života“. Jejich právník avizoval, že se proti rozhodnutí odvolají, protože podle něj obsahuje chybná tvrzení, zejména v otázce vzdělávání.
Případ mezitím vyvolal široký ohlas v celé Itálii. Online petice za obnovení společného soužití rodiny získala více než 30 tisíc podpisů a téma se stalo předmětem politických sporů. Premiérka Giorgia Meloniová vyjádřila znepokojení a pověřila ministra spravedlnosti, aby prověřil, zda soud postupoval správně. Vicepremiér Matteo Salvini dokonce přirovnal odebrání dětí k únosu. Tyto výroky kritizovala soudcovská unie, která obvinila politiky z účelového zneužívání případu, jak informoval server Guardian.
Na situaci reagují také odborníci. Sociologové upozorňují, že alternativní vzdělávací přístupy nejsou samy o sobě problémem, avšak zásadní roli hraje míra izolace a hygienické podmínky, v nichž děti vyrůstaly. Někteří experti zároveň podotýkají, že sociální služby by měly stejnou pozornost věnovat i mnoha jiným dětem žijícím v chudobě a nevhodných domácích podmínkách.
O dalším osudu rodiny nyní rozhodnou znalecké posudky, které mají posoudit, zda je návrat dětí do původního prostředí možný, nebo zda je nutné hledat dlouhodobější řešení. Do té doby zůstává případ jedním z nejdiskutovanějších témat v Itálii, přímo na hraně mezi ochranou dětí a obranou práva na alternativní způsob života.
