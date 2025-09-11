Stručná informace stačí. Palác potvrdil, že král se setkal s princem Harrym

Princ Harry je od pondělí na několikadenní návštěvě rodné Velké Británie, která má jasně daný program. Do středečního večera se však nevědělo, zda se setká se svým otcem. Palác nakonec potvrdil, že král Karel III. strávil se synem několik desítek minut, informovala BBC.
Král a mladší z jeho synů se setkali poprvé od loňského února, kdy Harry narychlo dorazil z USA do Velké Británie, když se dozvěděl, že otci byl diagnostikován blíže nespecifikovaný typ rakoviny.
Dvojice se sešla v královské rezidenci Clarence House. Buckinghamský palác sdělil, že spolu mluvili nad čajem po dobu přibližně 50 minut. "Ano, má se dobře," řekl princ o otci po setkání, když se ho ptali novináři. Harry se následně odebral na další zastávku své návštěvy. Palác dodal, že nebude setkání dále komentovat.
Podle BBC může být středeční schůzka považována za první krok ke zlepšení vztahů mezi králem a jeho mladším potomkem. Panovník dorazil kvůli setkání ze Skotska, kde se momentálně zdržuje.
Vévoda ze Sussexu dorazil na Britské ostrovy v pondělí, na které připadalo třetí výročí smrti jeho babičky. Harry zavítal k hrobu zesnulé královny Alžběty II. ve Windsoru a na místě položil věnec.
Princ Harry opustil britskou královskou rodinu po sňatku s americkou herečkou Meghan Markleovou. Pár se zasnoubil po roce vztahu v listopadu 2017. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se nakonec vzali 19. května 2018 v kapli svatého Jiří na zámku Windsor.
Následný vývoj byl ale poněkud překvapující a dospěl do bodu, kdy princ a jeho žena opustili institut královské rodiny. Dnes žijí se synem Archiem a dcerou Lilibet Dianou na západním pobřeží Spojených států.
