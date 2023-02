Švédsko bude bez NATO, dokud bude umožňovat pálení koránu, vzkázal Erdogan

"Švédsko by se o to nemělo v tuto chvíli pokoušet. Neřekneme ano jejích žádosti o vstup do NATO, dokud budou povolovat pálení koránu," cituje agentura Erdogana.

Nedávné demonstrativní spálení koránu před tureckým velvyslanectvím švédští vládní činitelé odsoudili jako neuctivé. I na tyto činy se podle nich však stahuje ústavní ochrana svobody projevu. Policie proto při demonstraci proti aktivistům nezasáhla.

Dánsko-švédský aktivista Rasmus Paludan, který pálení uspořádal, švédskému tisku řekl, že v podobných protestech chce pokračovat až do doby, kdy Turecko odsouhlasí vstup Švédska do Severoatlantické aliance. Některá média už ale poukázala na Paludanovy kontakty s osobami s vazbami na Rusko. Švédsko a Finsko rozhodly o členství požádat po ruské agresi vůči Ukrajině.

Turečtí představitelé v uplynulých dnech naznačují, že by se finskou žádostí o vstupu do NATO mohli zabývat odděleně od té švédské. Finsko a Švédsko opakovaně deklarovaly, že chtějí do aliance vstoupit společně. Helsinky však v lednu uvedly, že by se mohly stát členem NATO i bez Švédska.

Turecko vyjadřuje výhrady k rozšíření NATO o dvě severské země od loňského jara. Vyčítá jim, že nedostatečně bojují s teroristickými organizacemi, za které Ankara považuje Stranu kurdských pracujících, milice YPG a jejich sympatizanty či příznivce klerika Fethullaha Gülena. Aby proces rozšíření vůbec začal, podepsala trojice zemí v červnu memorandum.

Vstup Finska a Švédska do NATO musí schválit všechny členské země. S výjimkou Turecka a Maďarska to už všechny udělaly. Helsinky a Stockholm se rozhodly vstoupit do vojenského paktu po ruské invazi na Ukrajině.