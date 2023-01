Švédsko už nevidí důvod pro to, aby Turecko blokovalo jeho vstup do NATO

Z členských států aliance dosud severní rozšíření NATO nepodepsaly Maďarsko a právě Turecko.

Turecký parlament by podle Billströma měl začít ratifikovat loňské přihlášky Švédska a Finska do NATO, protože obě severské země podle něj splnily závazky, na nichž se dohodly s Tureckem. "Domníváme se, že jsme už dosáhli bodu, kdy Švédsko a Finsko učinily to, k čemu jsme se zavázali v tomto (trojstranném) memorandu, a nastal čas, aby turecký parlament zahájil ratifikační proces," řekl švédský ministr. "Velmi silně se domníváme, že jsme udělali, o co jsme byli žádáni, a nevidíme žádný důvod k tomu, aby ratifikační proces nezačal," dodal Billström.

Jeho finský protějšek doufá, že věci pomůže cesta tureckého ministra zahraničí do USA, plánovaná na středu. Washington se přitom podle Reuters chystá Turecku případně prodat stíhačky F-16 v hodnotě až 20 miliard dolarů (přibližně 430 miliard korun). Někteří pozorovatelé spekulují, že kontrakt by mohl být podmíněn změkčením postoje Ankary vůči švédské a finské žádosti o vstup do NATO.

"USA nemohou vyřešit všechny problémy, ale bylo by dobrým znamením, kdyby se Turecko a USA dohodly na tomto vojenském balíčku, který chystají," řekl Haavisto. "Pokud dají zelenou tomuto balíčku, snad to pomůže členství Švédska a Finska v NATO," potvrdil ministr.

Severské země se v memorandu z loňského června zavázaly k těsnější spolupráci v boji proti terorismu. Ankara přitom zejména na Švédsko naléhá, aby nejdřív rozhodněji postupovalo vůči teroristům, za které považuje kurdské radikály i skupinu, již viní z pokusu o puč z roku 2016. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondělí řekl, že obě severské země musí vyhostit nebo Turecku vydat až 130 "teroristů", pokud má turecký parlament jejich členství v NATO ratifikovat.