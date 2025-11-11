Téma dne na COP30? Německo se snaží vyhnout hostování COP31

Německo aktivně usiluje o vyřešení diplomatického sporu mezi Austrálií a Tureckem ze strachu, že bude automaticky určeno jako hostitel příští klimatické konference OSN (COP31). Obě země jsou neústupné ve svém přání hostit výroční konferenci v roce 2026, a pokud nedojde ke konsensu, pravidla smlouvy zavazují Německo, jako hostitele sídla klimatické organizace OSN, k převzetí pořadatelství.
Německý státní tajemník ministerstva životního prostředí, Jochen Flasbarth, v pondělí uvedl: „Museli bychom, ale nechceme.“ Vysvětlil, že připravit hostitelské místo do dvanácti měsíců by bylo pro rigidní německou byrokracii velmi náročné. Uvedl, že Německo potřebuje na uspořádání takové konference více času. „Proto vysíláme všechny signály, aby se, proboha, Austrálie a Turecko dohodly, aby toto technické řešení nemuselo vstoupit v platnost,“ dodal Flasbarth.
S cílem vyřešit patovou situaci oslovili němečtí zástupci v posledních dnech britské úředníky a požádali je o pomoc. Austrálie, Turecko, Německo a Spojené království jsou součástí stejné skupiny zemí, která musí dospět k jednomyslnému rozhodnutí. Někteří zúčastnění potvrdili, že Německo dokonce neoficiálně sdělilo sekretariátu OSN pro klima, že nechce konferenci hostit.
Turecko a Spojené království jsou do sporu zapojeny kvůli starší dohodě. Turečtí diplomaté totiž trvají na tom, že jim Spojené království přislíbilo podporu pro hostování COP31, pokud se vzdají snahy hostit konferenci v roce 2021. Konference se tehdy konala v Glasgowě, a Turecko za ústupky získalo několik diplomatických laskavostí. Ankara nyní obviňuje Británii z porušení slibu kvůli podpoře australské nabídky. Britští diplomaté však tvrdí, že se zavázali pouze k zvážení tureckého návrhu.
Němečtí představitelé zvažovali, zda by Británie mohla Turecku nabídnout určitou kompenzaci, která by Ankaru přesvědčila k podpoře australského pořádání COP31 v Adelaide. Australský premiér Anthony Albanese již tureckému prezidentovi Recepu Tayyipovi Erdoğanovi písemně navrhl, že by Turecko mohlo hostit alespoň tu část konference, která je vyhrazena pro projevy světových lídrů. Erdoğan však na tento návrh zatím nereagoval.
Podle Richieho Merziana, bývalého australského klimatického diplomata, zapadá turecká taktika do určitého schématu. Schopnost vetovat rozhodnutí v rámci skupiny bohatých zemí dává Turecku páku k získání ústupků od konkurenčních hostitelů. Merzian poznamenal, že výhradním zájmem Turecka je prosazování vlastních finančních zájmů a připomněl, že západní Asie hostila dvě z posledních tří konferencí. „Poslední věc, kterou svět potřebuje, je další COP v tomto koutě světa, která nikam nevede,“ prohlásil Merzian.
Pokud se konference automaticky přesune do Bonnu, kde sídlí sekretariát OSN, bude hostitelem formálně Německo, ale technické předsednictví a řízení jednání by zůstalo Brazílii. Flasbarth uvedl, že by Německo nemělo žádné obavy z pořádání konference, pokud by to bylo součástí řádného procesu, nikoli pouze nouzového řešení. Merzian očekává, že spor bude vyřešen v posledních dnech summitu v Brazílii. V důsledku patové situace však bude mít hostitelská země omezený čas na přípravu, což může ztížit diplomatickou práci potřebnou k řešení nedostatků v klimatickém financování a politikách.
