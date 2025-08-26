Izraelský útok na nemocnici v Gaze vyústil ve smrt dvaceti osob, mezi nimiž bylo i pět novinářů, kteří pracovali pro agentury a média, jako jsou Associated Press, Reuters, NBC a Al Jazeera. Podle The Guardian šlo o záměrné zabíjení civilistů, záchranářů a novinářů. Tento čin může představovat rozsáhlé porušení mezinárodního práva.
Podle analytiků šlo o takzvaný „double-tap strike“. Izraelské obranné síly (IDF) nejprve udeřily na danou lokaci a poté ji znovu zasáhly ve chvíli, kdy na místo dorazili záchranáři. Tento postup považují kritici za stále častější taktiku. Vyšetřování, které provedl izraelský magazín +972 a Local Call, informovalo o tom, že IDF dnes rutinně provádějí opakované útoky v oblasti prvotního bombardování.
Záměrem je prý zabít záchranáře a další osoby zapojené do záchranných prací. Jeden ze zdrojů, který byl přítomen v izraelské buňce pro plánování útoků, uvedl: „Pokud dojde k úderu na velitele, provede se následně další, aby se zajistilo, že záchranné práce nebudou probíhat. Zabíjejí záchranáře a první respondenty. Znovu na ně udeří.“
Organizace na ochranu novinářů CPJ (Committee to Protect Journalists) se vyjádřila, že IDF záměrně zabíjela novináře a nepodloženě tvrdila, že jde o teroristy. Mnozí z nich se zdržovali u nemocnic v naději, že by jim to mohlo poskytnout alespoň určitou míru ochrany. Na těchto místech také mohli nabít telefony a další zařízení.
Někteří vysocí představitelé OSN došli k závěru, že Izrael zabíjí jediné dostupné svědky hladomoru, který způsobuje v Gaze. Mezi ně patří Philippe Lazzarini, vedoucí agentury OSN pro palestinské uprchlíky, který odsoudil „šokující“ globální nečinnost. Obvinil Izrael z „umlčování posledních zbývajících hlasů, které informují o dětech umírajících v tichosti uprostřed hladomoru“.
Tyto pocity silně sdílel i Jerome Grimaud, koordinátor Lékařů bez hranic v Gaze. Truchlil nad úmrtím novinářky Mariam Dagga, která spolupracovala s touto humanitární organizací. „Už 22 měsíců sledujeme, jak jsou izraelskými silami srovnávána se zemí zdravotnická zařízení, umlčováni novináři a pohřbíváni pod troskami zdravotničtí pracovníci. Izrael nadále pohrdá mezinárodním právem a jediní svědkové jeho genocidní kampaně jsou záměrně cílem. Musí to hned přestat,“ řekl Grimaud.
Obávaná ruská žoldnéřská skupina Wagnerovci je v Africe nahrazována novým ruským uskupením, které je pod kontrolou Kremlu. Experti se domnívají, že jde o Afrika Corps, který je pod dohledem ruského ministerstva obrany. Rusko chce s největší pravděpodobností udržet svůj vliv na africkém kontinentu, ale pod formálnějším a lépe kontrolovatelným vojenským uskupením.
Zdroj: Libor Novák