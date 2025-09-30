Guvernér státu Illinois, JB Pritzker, oznámil včera odpoledne, že se Trumpova administrativa chystá nasadit ve státě 100 vojáků. Uvedl, že Národní garda Illinois obdržela zprávu o tom, že Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) zaslalo Ministerstvu války žádost o nasazení.
Guvernér Pritzker na tiskové konferenci prohlásil, že tato žádost zdůvodňuje nasazení potřebou ochrany personálu a zařízení ICE. K tomuto kroku dochází jen několik dní poté, co agenti Pohraniční stráže provedli viditelnou operaci v centru Chicaga.
Během ní bylo zadrženo několik osob, a to nedlouho poté, co byly na řece Chicago spatřeny hlídkovat čluny Pohraniční stráže. CNN se snaží získat potvrzení této informace přímo od Pentagonu.
Události v Illinois přicházejí ve stejné době, kdy ministr obrany Pete Hegseth vystoupil na neobvyklém shromáždění stovek generálů a admirálů ve Virginii. V emotivním projevu slíbil, že ministerstvo se již „nemůže protloukat dalším dnem, aniž by se přímo zabývalo břevnem v oku vlastní armády.“
Podle Hegsetha tímto „břevnem“ míní „sociální spravedlnost, politicky korektní a toxický ideologický odpad,“ který podle něj armádu infikoval. Ministr prohlásil, že administrativa se od prvního dne snažila „vytrhnout politiku“ z armády. Zdůraznil, že je konec s „měsíci identity, úřady pro DEI, chlapíky v šatech“ a „uctíváním klimatické změny.“
Ministr obrany se dále zaměřil na fyzickou zdatnost vojáků a kritizoval armádní vedení. Uvedl, že už nechce v Pentagonu a na velitelstvích „vidět tlusté generály a admirály.“ Podle něj takový vzhled „kazí dojem, je špatný, a neodpovídá tomu, kým bychom měli být.“
Hegseth zároveň oznámil, že od nynějška budou muset příslušníci armády v bojových jednotkách splňovat „pouze nejvyšší mužské standardy.“ Konkrétně každý voják v bojové pozici musí dosáhnout ve fyzických testech alespoň 70 % skóre „mužského standardu.“
Ministr varoval, že kdo neprojde, bude z armády propuštěn. Dále nařídil, že všichni příslušníci armády budou muset dvakrát ročně splňovat požadavky na výšku a váhu. Ministr již dříve často kritizoval údajně snížené standardy pro ženy v bojových rolích, nicméně nikdy neposkytl důkazy.
Německý ministr obrany Boris Pistorius vyjádřil přesvědčení, že Vladimir Putin si nepřeje příměří ani mír pro Ukrajinu. Jakékoliv pokračující debaty o mírových dohodách považuje za „zbožné přání“, protože diplomatické snahy podle něj nepřinášejí žádný smysluplný průlom ve válce. Z tohoto důvodu by se Evropané měli soustředit na posílení Ukrajiny a podporu její obrany.
Zdroj: Libor Novák