Tlusté generály a admirály v Pentagonu už nechci vidět, prohlásil Hegseth

Libor Novák

30. září 2025 16:51

Pete Hegseth
Pete Hegseth Foto: Facebook Pete Hegseth

Guvernér státu Illinois, JB Pritzker, oznámil včera odpoledne, že se Trumpova administrativa chystá nasadit ve státě 100 vojáků. Uvedl, že Národní garda Illinois obdržela zprávu o tom, že Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) zaslalo Ministerstvu války žádost o nasazení.

Guvernér Pritzker na tiskové konferenci prohlásil, že tato žádost zdůvodňuje nasazení potřebou ochrany personálu a zařízení ICE. K tomuto kroku dochází jen několik dní poté, co agenti Pohraniční stráže provedli viditelnou operaci v centru Chicaga.

Během ní bylo zadrženo několik osob, a to nedlouho poté, co byly na řece Chicago spatřeny hlídkovat čluny Pohraniční stráže. CNN se snaží získat potvrzení této informace přímo od Pentagonu.

Události v Illinois přicházejí ve stejné době, kdy ministr obrany Pete Hegseth vystoupil na neobvyklém shromáždění stovek generálů a admirálů ve Virginii. V emotivním projevu slíbil, že ministerstvo se již „nemůže protloukat dalším dnem, aniž by se přímo zabývalo břevnem v oku vlastní armády.“

Podle Hegsetha tímto „břevnem“ míní „sociální spravedlnost, politicky korektní a toxický ideologický odpad,“ který podle něj armádu infikoval. Ministr prohlásil, že administrativa se od prvního dne snažila „vytrhnout politiku“ z armády. Zdůraznil, že je konec s „měsíci identity, úřady pro DEI, chlapíky v šatech“ a „uctíváním klimatické změny.“

Ministr obrany se dále zaměřil na fyzickou zdatnost vojáků a kritizoval armádní vedení. Uvedl, že už nechce v Pentagonu a na velitelstvích „vidět tlusté generály a admirály.“ Podle něj takový vzhled „kazí dojem, je špatný, a neodpovídá tomu, kým bychom měli být.“

Hegseth zároveň oznámil, že od nynějška budou muset příslušníci armády v bojových jednotkách splňovat „pouze nejvyšší mužské standardy.“ Konkrétně každý voják v bojové pozici musí dosáhnout ve fyzických testech alespoň 70 % skóre „mužského standardu.“

Ministr varoval, že kdo neprojde, bude z armády propuštěn. Dále nařídil, že všichni příslušníci armády budou muset dvakrát ročně splňovat požadavky na výšku a váhu. Ministr již dříve často kritizoval údajně snížené standardy pro ženy v bojových rolích, nicméně nikdy neposkytl důkazy. 

před 2 hodinami

Americe zbývá méně než 24 hodin do shutdownu

Pentagon

Pentagon novinářům omezí přístupy. Nechce, aby publikovali všechno

Americký Pentagon oznámil, že hodlá omezit přístup novinářů do budovy. Novináři, kteří pokrývají zprávy z ministerstva obrany, se do ní dostanou pouze v případě, že podepíší prohlášení, ve kterém se zaváží, že nebudou publikovat utajované ani méně citlivé dokumenty, které nejsou označeny jako státní tajemství. Jde o bezprecedentní krok, který dává Pentagonu širokou pravomoc nad tím, co média zveřejní.
Pentagon (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed cel

Trump přejmenoval Pentagon. Už to není ministerstvo obrany

Americký prezident Donald Trump podepsal výkonný příkaz, který mění označení Pentagonu. Nově bude oficiálně znám jako „Ministerstvo války“, ačkoli dříve fungoval pod názvem „Ministerstvo obrany“. Podle Trumpa je tato změna vhodnější vzhledem k aktuální situaci ve světě, kde je potřeba silná a připravená armáda, píše CNN.

Pentagon USA (Spojené státy americké) Pete Hegseth

