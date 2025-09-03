Tři autokratičtí vůdci poprvé bok po boku. Spolčujete se proti USA, vzkázal Trump Putinovi s Kimem a Ťin-pchingem

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin spolu jednali za zavřenými dveřmi. Rozhovory trvaly déle než hodinu.
Oba lídři před zahájením oficiálních jednání chválili své vzájemné partnerství. Putin ocenil Severokorejce za jejich účast v ruské válce na Ukrajině.
Na obědovém rautu, který následoval po vojenské přehlídce, se po boku svého bratra objevila Kimova vlivná sestra Kim Jo-čong. Fotografie agentur ji zachycují, jak sedí u stolu a na sobě má bílou halenku a švestkově zbarvené sako, které zdobí malá zlatá brož s emblémem severokorejské vládnoucí strany. Na záběrech z Kremlu je také vidět, jak se účastní recepce.
Podle analytiků je Kim Jo-čong považována za jednu z nejbližších a nejdůvěryhodnějších osob svého bratra. Stejně jako on studovala ve Švýcarsku. V roce 2018 na sebe strhla velkou pozornost na zahajovacím ceremoniálu zimních olympijských her v Jižní Koreji, kde seděla vedle jihokorejského prezidenta a amerického viceprezidenta.
V průběhu let získávala stále významnější postavení. V roce 2021 byla povýšena do nejužšího rozhodovacího orgánu země a vydává také veřejná prohlášení o zahraničních záležitostech. Například se vyjadřovala k postoji Severní Koreje ohledně možných jednání se Spojenými státy.
Trojice silných mužů, čínský prezident Si Ťin-pching, ruský prezident Vladimir Putin a severokorejský vůdce Kim Čong-un, si na vojenské přehlídce sice uzurpovala veškerou pozornost. Tři vůdci kráčející bok po boku před masivní vojenskou přehlídkou byla pečlivě připravená a zorganizovaná akce, která měla symbolizovat jednotu tří mocností, jež touží narušit dosavadní světový řád vedený Spojenými státy. Trump na to reagoval na sociální síti, kde trojici obvinil, že se spolčuje proti Americe.
Vzájemné vztahy mezi Ruskem a Čínou se v posledních letech prohloubily a obchod mezi oběma zeměmi dosahuje nových rekordních hodnot. Země také posilují bezpečnostní spolupráci a nedávno oznámily, že provedly vůbec první společnou podmořskou hlídku v Tichém oceánu.
Analytici se domnívají, že to, co dříve znepřátelené sousedy spojuje, je jejich společné vnímání Spojených států jako hrozby. V Číně se dokonce říká: "Čína a Rusko se mohou podělit o bídu, ale ne o štěstí."
Čína se momentálně potýká s poklesem domácí ekonomiky a také se dlouhou a bolestivou obchodní válkou se Spojenými státy. Rusko se svou mnohem menší ekonomikou a mezinárodní izolací, která následovala po invazi na Ukrajinu, naléhavě potřebuje podporu Číny. Rusko je tak v tomto partnerství de facto v pozici mladšího partnera.
Vlády obou zemí už léta dráždí globální dominance, kterou si Spojené státy užívají od rozpadu Sovětského svazu. Otevřená kritika a obviňování, které obě země slyší od současných i minulých amerických představitelů, je pro ně motivací k utužování jejich spojenectví.
