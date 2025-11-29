Trump bez dalšího vysvětlení oznámil uzavření nebe nad Venezuelou

Dlouho zvažovaný vojenský zásah Američanů ve Venezuele se možná blíží. Šéf Bílého domu Donald Trump dnes informoval o uzavření vzdušného prostoru nad jihoamerickou zemí. Důvody nevysvětlil. Česká diplomacie už v uplynulých dnech vyzvala krajany, aby Venezuelu opustili.
"Všem aerolinkám, pilotům, drogovým dealerům a pašerákům lidí, prosím, považujte vzdušný prostor nad a kolem Venezuelou za zcela uzavřený," napsal Trump v sobotu na sociální síti Truth Social a poděkoval za pozornost. Bílý dům už nějaký čas zvažuje vojenský zásah v jihoamerické zemi.
Podle americké stanice NBC News nepřišla žádná okamžitá reakce od venezuelských úřadů, které jsou hlavní autoritou, co se týká vzdušného prostoru státu. Radarové záběry potvrdily, že v okamžiku Trumpova oznámení se nad Venezuelou nacházelo několik civilních letadel. Řada aerolinek ale začala vést trasy jinudy už v předchozím průběhu listopadu kvůli zvýšené vojenské aktivitě v oblasti.
Černínský palác v týdnu vyzval české turisty k opuštění Venezuely. "Po varování amerického Federálního úřadu pro letectví kvůli zvýšené vojenské aktivitě většina aerolinek zrušila lety do a z Caracasu. Cestujícím doporučujeme Venezuelu co nejdříve opustit dostupnými spoji," uvedlo ministerstvo zahraničí v pondělí na sociální síti X.
Podle úřadu zrušily spoje například společnosti Avianca, Iberia, TAP, Gol, LATAM či Turkish Airlines. Nadále jsou v provozu pouze spoje, které zajišťují venezuelské aerolinky Avior a Laser či kolumbijský dopravce Wingo.
"Nedoporučujeme cestovat do Venezuely a za aktuální situace vyzýváme k jejímu opuštění. K odletu lze využít stále fungující spoje, především Wingo (např. Caracas - Bogotá)," dodalo ústředí české diplomacie.
Ministerstvo dlouhodobě varuje české občany před cestami do Venezuely s ohledem na vysoce nestabilní politickou situaci v zemi a riziko zadržení občanů cizích států. Lidé mají v jihoamerické zemi dbát maximální opatrnosti a vyhýbat se všem politicky motivovaným hromadným akcím či objektům střeženým armádou a dalšími ozbrojenými složkami.
Francouzský prezident Emmanuel Macron veřejně prohlásil, že Brusel postupuje příliš pomalu při vyšetřování amerických technologických gigantů, což podle něj pramení z tlaku Spojených států. Macron obvinil Evropskou komisi i některé členské státy z obav pustit se do důsledného uplatňování evropských digitálních zákonů. Mluvil o tom během místní besedy ve Vogézském regionu a zmínil, že případy leží u Komise už dva roky, což je neakceptovatelné zdržení.
Zdroj: Libor Novák