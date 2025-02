Trump chce obnovit kontakt s Kim Čong-unem. Co má v plánu s KLDR?

Během svého působení v úřadu Trump často označoval své „přátelství“ s Kimem za klíčový prvek své diplomacie. Nyní, zpět v Oválné pracovně, dává najevo jistotu, že by Kim opět přivítal obnovení kontaktů. Pokud by se summit skutečně uskutečnil, jaké hmatatelné výsledky by mohl Trump dosáhnout v rámci své politiky „Amerika na prvním místě“?

Úspěch takového summitu by podle serveru National Interest závisel na Trumpově schopnosti získat od KLDR smysluplné ústupky. Navzdory skepsi ohledně minulých jednání existují tři klíčové oblasti, ve kterých by bylo možné dosáhnout pokroku:

1) Návrat USS Pueblo

2) Likvidace jaderného zařízení v Jongbjonu

3) Ekonomická spolupráce v turistické zóně Wonsan-Kalma

USS Pueblo: Symbolické vítězství

Jedním z nejsilnějších diplomatických kroků by pro Trumpa mohl být návrat USS Pueblo, americké námořní lodi, kterou Severní Korea zajala v mezinárodních vodách v roce 1968. Loď je v KLDR dlouhodobě používána jako trofej protiamerické propagandy a její repatriace by byla významným politickým a diplomatickým úspěchem.

Pro Severní Koreu by takový krok znamenal projev dobré vůle a ochotu napravit vztahy se Spojenými státy. Ačkoliv by šlo spíše o symbolický akt, jeho dopad na americkou veřejnost by byl enormní a Trump by jej mohl prezentovat jako svůj další velký triumf na mezinárodní scéně.

Jongbjon: Klíč k denuklearizaci

Dalším významným úspěchem by mohlo být nevratné odstranění jaderného zařízení v Jongbjonu. Toto místo, které je srdcem severokorejského jaderného programu, bylo jedním z hlavních témat na summitu v Hanoji v roce 2019. Likvidace Jongbjonu by představovala nejvýznamnější krok k denuklearizaci od Dohody z Ženevy z roku 1994.

Z Trumpovy perspektivy by takový úspěch posílil jeho obraz jako vůdce, který dokáže dosáhnout výsledků tam, kde jeho předchůdci selhali. I když kritici mohou argumentovat, že Jongbjon je zastaralé zařízení a jeho likvidace neřeší celkový severokorejský jaderný arzenál, stále by šlo o významný diplomatický krok kupředu.

Ekonomická spolupráce: Projekt Wonsan-Kalma

Jednou z nejambicióznějších možností by bylo navázání ekonomické spolupráce mezi USA a Severní Koreou. Trump by mohl navrhnout americké investice do pobřežní turistické zóny Wonsan-Kalma, což je jeden z nejdůležitějších ekonomických projektů Kim Čong-una.

Tato oblast je propagována jako symbol hospodářského rozvoje KLDR a v současnosti se otevírá především ruským turistům. Spolupráce s USA by mohla Severní Koreji nabídnout ekonomické výhody a přimět režim k provádění reforem. Pro Trumpa by taková dohoda znamenala potvrzení jeho nekonvenčního přístupu k diplomacii a posílila by jeho image pragmatického vyjednavače.

Odhadnout Kimovu reakci znamená pochopit jeho osobnost a dynamiku režimu v Pchjongjangu. Kim Čong-un, ač izolovaný diktátor, si je dobře vědom důležitosti své mezinárodní prestiže. Setkání s americkým prezidentem mu poskytuje příležitost vystupovat jako globální státník a upevnit svou autoritu doma.

V minulosti využil Kim summity s Trumpem k dosažení politických ústupků, například k pozastavení americko-jihokorejských vojenských cvičení. Skutečnost, že Trump nyní zmiňuje projekt Wonsan-Kalma, naznačuje, že mezi oběma stranami možná již probíhají neformální signály o možném obnovení jednání.

Hlavním cílem Kim Čong-una by bylo zajistit přežití a stabilitu svého režimu. To by ovlivnilo jeho požadavky během vyjednávání. Očekává se, že by usiloval o zrušení sankcí, především v oblasti uhlí, nerostných surovin, textilu a exportu pracovní síly.

Dalším možným požadavkem by bylo uznání Severní Koreje jako jaderného státu, což by mohl prosazovat skrze rozhovory o omezení zbrojení. Dále by mohl požadovat bezpečnostní záruky, snížení americko-jihokorejské vojenské spolupráce či dokonce částečné stažení amerických jednotek z Korejského poloostrova. Další možností by bylo navázání diplomatických vztahů, například otevření styčné kanceláře USA v Pchjongjangu, což by snížilo mezinárodní izolaci KLDR.

Úspěch případného summitu mezi Trumpem a Kimem bude záviset na Trumpově schopnosti přeměnit svůj osobní vztah s Kimem ve skutečné výsledky. Získání USS Pueblo, likvidace Jongbjonu a ekonomická spolupráce v Wonsanu by představovaly významné kroky vpřed a posílily by Trumpovu pověst odvážného vyjednavače.

Nicméně skutečný test jeho „přátelství“ s Kimem bude spočívat v tom, jak dokáže vyvážit požadavky Severní Koreje s udržením americké diplomatické převahy. Sázky jsou vysoké, ale úspěšný summit by mohl zásadně změnit vztahy mezi USA a KLDR a posílit Trumpovu reputaci jako lídra, který je ochoten riskovat pro mír a pokrok.