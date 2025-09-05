Trump dnes přejmenuje Pentagon

Bílý dům pod vedením Donalda Trumpa má v plánu přejmenovat ministerstvo obrany na ministerstvo války. K tomuto kroku má dojít v rámci snahy prezentovat světu agresivnější a vítěznou armádu. K takové změně by s největší pravděpodobností bylo nutné schválení Kongresem, ale podle zdrojů z Bílého domu se hledají způsoby, jak se tomuto hlasování vyhnout.
Podle vyjádření Trumpa se ministerstvo obrany (Department of Defense) jmenuje příliš defenzivně a Spojené státy by měly být ofenzivní, pokud je to potřeba. Změnu by měl oficiálně stvrdit prezidentský dekret, který Trump plánuje podepsat v pátek, tvrdí server Politico.
Prezident také poukazuje na to, že pod jménem ministerstvo války (Department of War) Spojené státy vyhrály první a druhou světovou válku. Podobně se vyjádřil i ministr obrany Pete Hegseth, který tvrdí, že se vítězství dosáhlo s ministerstvem války.
Změna názvu by s největší pravděpodobností stála miliardy dolarů. Bylo by nutné přejmenovat stovky vládních agentur spadajících pod ministerstvo, stejně tak jako jejich emblémy, značení na budovách a na základnách po celém světě. Takový výdaj by mohl zásadně zmařit snahy administrativy o seškrtání výdajů a plýtvání.
Tento krok vyvolal kritiku ze strany demokratů. Kongresman Darren Soto vnímá jako ironické, že prezident, který touží po Nobelově ceně míru, provádí takový agresivní čin. Na druhou stranu, změnu názvu podporují někteří Trumpovi spojenci v Kongresu. Republikánský senátor Rick Scott vyzval své kolegy, aby změnu posvětili.
Podle něj změna jména odráží skutečné schopnosti americké armády vyhrávat války, nikoliv na ně pouze reagovat. Původní ministerstvo války fungovalo od získání americké nezávislosti až do roku 1947. Tehdy ho Trumanova administrativa rozdělila na armádu, letectvo a námořnictvo. O dva roky později došlo k zákonnému ustanovení ministerstva obrany.
Pentagon je sídlo amerického ministerstva obrany, které se nachází ve Virginii, poblíž Washingtonu. Jde o jednu z nejznámějších a největších administrativních budov na světě, která dostala své jméno kvůli svému pětiúhelníkovému tvaru.
Stavba Pentagonu začala 11. září 1941, tedy přesně rok před teroristickými útoky, a dokončena byla za pouhých 16 měsíců. Budova byla postavena během druhé světové války, kdy bylo potřeba sjednotit rozptýlená oddělení tehdejšího ministerstva války pod jednu střechu. V roce 1947, kdy se ministerstvo války přejmenovalo na ministerstvo obrany, se Pentagon stal jeho hlavním sídlem.
Díky svému symbolickému významu, který představuje americkou vojenskou moc, se Pentagon stal také cílem teroristického útoku 11. září 2001, kdy do jeho západního křídla narazilo letadlo. Poškozená část budovy byla později obnovena.
Pentagon je nejen obrovský, ale také efektivní. Ačkoliv má pět pater a celkovou plochu přes 600 000 metrů čtverečních, díky svému unikátnímu uspořádání do pěti soustředných prstenců a řadě propojovacích chodeb je možné dojít mezi dvěma nejvzdálenějšími body budovy za pouhých sedm minut. V budově pracuje asi 23 000 zaměstnanců, a kromě kanceláří se tam nachází také jídelny, obchody a další zařízení. Pentagon je nejen centrem velení, ale i symbolem obrany a bezpečnosti Spojených států.
Související
Trump přejmenuje Pentagon
Pentagon vyhodil muže, který po útoku na Írán oponoval Trumpovi
Pentagon , USA (Spojené státy americké) , Donald Trump
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Korea by mohla být obrazem pro poválečnou Ukrajinu, tvrdí Zelenskyj
před 1 hodinou
Trump dnes přejmenuje Pentagon
před 2 hodinami
Macron: Vojenskou podporu po válce poskytne Ukrajině 26 zemí
před 3 hodinami
Trump se shodl s Putinem: Za to, že na Ukrajině stále není mír, může Evrope
před 5 hodinami
Pátek přinese změnu. Počasí se na řadě míst pokazí
včera
Metro nahradí tramvaje. Kvůli stropu na Florenci proběhne další výluka
včera
Diplomaty zasáhla smutná zpráva. Zemřel Karel Komárek
včera
Nejen důchody. V lednu poroste i minimální mzda, zvýší se podle mechanismu
včera
Cíl cesty dlouho neutajil. Prezident vyrazil na motorce k sousedům
včera
Odbory zatím nedosáhly svého. Jurečka nechce státním zaměstnancům přidávat tolik
včera
Tragédie na lanovce v Lisabonu. Vůz se vymkl kontrole, nejméně 15 mrtvých
včera
Důchody v lednu opět porostou. Ministerstvo řeklo, jak moc se zvýší
včera
Kreml si válku na Ukrajině pochvaluje: Udělali jsme velký skok, vojáci s amputací hrají tenis i na kytaru
včera
Izrael zahájil přípravy na obsazení Gazy. Vysídlí milion Palestinců
včera
Zemřel legendární italský módní návrhář Giorgio Armani (†91)
včera
Politolog: Rusko nás označuje za nepřátele, ale část voličů hrozbu nevidí. Odchod z NATO by Česko stál bezpečí i stabilitu
včera
Autonomní chodící robot? Čínská přehlídka představila sofistikované a technologicky vyspělé zbraně, míní experti
včera
V Berlíně najelo auto do skupiny malých dětí
včera
Znepokojivé spojenectví. Si Ťin-pching se po letech sešel s Kim Čong-unem
včera
Bayrouova vláda padne. Dokáže to francouzský premiér přežít?
I když to tak na první pohled nevypadá, francouzský premiér François Bayrou má podle webu Politico ještě šanci uskutečnit svůj prezidentský sen. V pondělí má sice Bayrouova vláda s největší pravděpodobností padnout, ale tento 74letý politik je známý tím, že dokáže přežít. Sám sebe vnímá jako politika středu, který dokáže sjednotit zemi a zastavit krajně pravicové Národní sdružení, v jehož čele stojí Marine Le Pen nebo Jordan Bardella.
Zdroj: Libor Novák