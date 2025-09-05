Trump dnes přejmenuje Pentagon

Libor Novák

5. září 2025 10:51

Pentagon
Pentagon Foto: Pixabay

Bílý dům pod vedením Donalda Trumpa má v plánu přejmenovat ministerstvo obrany na ministerstvo války. K tomuto kroku má dojít v rámci snahy prezentovat světu agresivnější a vítěznou armádu. K takové změně by s největší pravděpodobností bylo nutné schválení Kongresem, ale podle zdrojů z Bílého domu se hledají způsoby, jak se tomuto hlasování vyhnout.

Podle vyjádření Trumpa se ministerstvo obrany (Department of Defense) jmenuje příliš defenzivně a Spojené státy by měly být ofenzivní, pokud je to potřeba. Změnu by měl oficiálně stvrdit prezidentský dekret, který Trump plánuje podepsat v pátek, tvrdí server Politico.

Prezident také poukazuje na to, že pod jménem ministerstvo války (Department of War) Spojené státy vyhrály první a druhou světovou válku. Podobně se vyjádřil i ministr obrany Pete Hegseth, který tvrdí, že se vítězství dosáhlo s ministerstvem války.

Změna názvu by s největší pravděpodobností stála miliardy dolarů. Bylo by nutné přejmenovat stovky vládních agentur spadajících pod ministerstvo, stejně tak jako jejich emblémy, značení na budovách a na základnách po celém světě. Takový výdaj by mohl zásadně zmařit snahy administrativy o seškrtání výdajů a plýtvání.

Tento krok vyvolal kritiku ze strany demokratů. Kongresman Darren Soto vnímá jako ironické, že prezident, který touží po Nobelově ceně míru, provádí takový agresivní čin. Na druhou stranu, změnu názvu podporují někteří Trumpovi spojenci v Kongresu. Republikánský senátor Rick Scott vyzval své kolegy, aby změnu posvětili.

Podle něj změna jména odráží skutečné schopnosti americké armády vyhrávat války, nikoliv na ně pouze reagovat. Původní ministerstvo války fungovalo od získání americké nezávislosti až do roku 1947. Tehdy ho Trumanova administrativa rozdělila na armádu, letectvo a námořnictvo. O dva roky později došlo k zákonnému ustanovení ministerstva obrany. 

Pentagon je sídlo amerického ministerstva obrany, které se nachází ve Virginii, poblíž Washingtonu. Jde o jednu z nejznámějších a největších administrativních budov na světě, která dostala své jméno kvůli svému pětiúhelníkovému tvaru.

Stavba Pentagonu začala 11. září 1941, tedy přesně rok před teroristickými útoky, a dokončena byla za pouhých 16 měsíců. Budova byla postavena během druhé světové války, kdy bylo potřeba sjednotit rozptýlená oddělení tehdejšího ministerstva války pod jednu střechu. V roce 1947, kdy se ministerstvo války přejmenovalo na ministerstvo obrany, se Pentagon stal jeho hlavním sídlem.

Díky svému symbolickému významu, který představuje americkou vojenskou moc, se Pentagon stal také cílem teroristického útoku 11. září 2001, kdy do jeho západního křídla narazilo letadlo. Poškozená část budovy byla později obnovena.

Pentagon je nejen obrovský, ale také efektivní. Ačkoliv má pět pater a celkovou plochu přes 600 000 metrů čtverečních, díky svému unikátnímu uspořádání do pěti soustředných prstenců a řadě propojovacích chodeb je možné dojít mezi dvěma nejvzdálenějšími body budovy za pouhých sedm minut. V budově pracuje asi 23 000 zaměstnanců, a kromě kanceláří se tam nachází také jídelny, obchody a další zařízení. Pentagon je nejen centrem velení, ale i symbolem obrany a bezpečnosti Spojených států. 

před 3 hodinami

Trump se shodl s Putinem: Za to, že na Ukrajině stále není mír, může Evrope

Pentagon

Trump přejmenuje Pentagon

Donald Trump naznačuje, že změní název Pentagonu na Ministerstvo války. Prohlásil, že nechce, aby armáda byla pouze v defenzivě, ale aby se chovala také ofenzivně. Trump řekl, že k návratu k dřívějšímu, agresivnějšímu názvu, který nesl Pentagon, dojde pravděpodobně během týdne.
Pete Hegseth

Pentagon vyhodil muže, který po útoku na Írán oponoval Trumpovi

Pentagon, přesněji americký ministr obrany Pete Hegseth rozhodl o vyhazovu zpravodajské agentury Jeffreyho Kruseho. Informovala o tom BBC. Děje se tak jen pár dní poté, co Bílý dům zpochybnil závěry zpravodajců ohledně škod napáchaných úderem proti íránským jaderným zařízením. 

před 7 minutami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Korea by mohla být obrazem pro poválečnou Ukrajinu, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že poválečná ekonomická cesta Jižní Koreje by mohla posloužit Ukrajině jako model. Podle něj by se tak mohlo stát, ale jen v případě, že by Spojené státy podpořily Kyjev stejně, jako v minulosti podpořily Soul. Zelenskyj v rozhovoru pro francouzské noviny Le Point řekl, že ekonomický boom Jižní Koreje ve dvacátém století je důkazem vítězství určitých hodnot.

před 1 hodinou

Pentagon

Trump dnes přejmenuje Pentagon

před 2 hodinami

Emmanuel Macron, II. summit Evropského politického společenství (EPC) (Kišiněv, 1. června 2023).

Macron: Vojenskou podporu po válce poskytne Ukrajině 26 zemí

Dvacet šest zemí je připraveno poskytnout Ukrajině vojenskou podporu po válce, což by zahrnovalo mezinárodní síly na souši, na moři i ve vzduchu. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron po summitu, na kterém se evropští lídři snažili přimět Donalda Trumpa k tomu, aby se jasně vyjádřil k míře své podpory Kyjevu.

před 3 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Trump se shodl s Putinem: Za to, že na Ukrajině stále není mír, může Evrope

Po třech týdnech od summitu, který se konal na Aljašce, a nepřinesl kýžené výsledky, se američtí a ruští prezidenti shodli na jedné věci. Označili Evropu za viníka, proč se mírová jednání ohledně války na Ukrajině nikam neposouvají. Trump ve čtvrtek v rozhovoru s evropskými představiteli vyzval k tomu, aby se zapojili víc do řešení situace. Přitom právě evropští spojenci se snaží posunout jednání kupředu, když se snaží zajistit Ukrajině bezpečnost po případné mírové dohodě. 

před 5 hodinami

včera

včera

včera

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Nejen důchody. V lednu poroste i minimální mzda, zvýší se podle mechanismu

Od ledna se minimální mzda zvýší o 1 600 korun na 22 400 korun měsíčně. Odpovídající hodinová sazba při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin tak bude činit 134,40 Kč. Zvýšení vychází z valorizačního mechanismu, který byl zakotven do zákoníku práce v loňském roce 2024 a zajišťuje, aby byl vývoj minimální mzdy předvídatelný a transparentní.

včera

včera

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Důchody v lednu opět porostou. Ministerstvo řeklo, jak moc se zvýší

Od ledna dojde k dalšímu navýšení starobních, invalidních i pozůstalostních důchodů. Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes na základě příslušných statistických údajů stanovilo konkrétní hodnoty pro návrh nařízení vlády, které upraví řádnou valorizaci penzí na příští rok. Průměrný starobní důchod se zvýší o 668 korun měsíčně a dosáhne tak hodnoty 21 839 korun.

včera

včera

Situace v Gaze po izraelských náletech

Izrael zahájil přípravy na obsazení Gazy. Vysídlí milion Palestinců

Izrael očekává, že jeho připravovaná ofenzíva na Gazu by mohla vysídlit až jeden milion Palestinců. Podle jednoho z nejvyšších vojenských představitelů už začaly přípravy k útoku na Gazu, které je největším palestinským městským centrem. Izraelské jednotky už podle jeho slov zintenzivňují své operace.

včera

včera

Rusko, Kreml

Politolog: Rusko nás označuje za nepřátele, ale část voličů hrozbu nevidí. Odchod z NATO by Česko stál bezpečí i stabilitu

Politolog David Jágr z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy varoval před podceňováním ruské hrozby i rostoucí nostalgií po komunismu. Upozornil na hluboké historické kořeny proruských nálad v Česku i na to, že odchod z EU nebo NATO by měl zásadní dopad na bezpečnost a ekonomiku země. „Varováním by mělo být už to, že nás ruský režim označuje za nepřátelskou zemi,“ říká pro EuroZprávy.cz.

včera

Vojenská přehlídka čínské armády

Autonomní chodící robot? Čínská přehlídka představila sofistikované a technologicky vyspělé zbraně, míní experti

Na náměstí Nebeského klidu v Pekingu proběhla vojenská přehlídka, na níž Čínská lidová osvobozenecká armáda představila špičkovou vojenskou techniku, od nejnovějšího hlavního bojového tanku až po autonomního bojového robota na čtyřech nohách. Podle odborníků byla přehlídka přehlídkou příští generace čínských sofistikovaných a technologicky vyspělých zbraní.

včera

včera

Vladimír Putin, Si Ťin-pching a Kim Čong-un

Znepokojivé spojenectví. Si Ťin-pching se po letech sešel s Kim Čong-unem

Den po masivní vojenské přehlídce v Pekingu se čínský vůdce Si Ťin-pching a severokorejský vůdce Kim Čong-un sešli na formálním jednání, které bylo jejich prvním za posledních šest let. Spolu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se trojice, která se nikdy předtím neobjevila na veřejnosti společně, stala tváří nového bloku neliberálních vůdců. Cílem je podle CNN vzdorovat západním pravidlům a naklonit globální rovnováhu moci ve svůj prospěch.

včera

Bayrouova vláda padne. Dokáže to francouzský premiér přežít?

I když to tak na první pohled nevypadá, francouzský premiér François Bayrou má podle webu Politico ještě šanci uskutečnit svůj prezidentský sen. V pondělí má sice Bayrouova vláda s největší pravděpodobností padnout, ale tento 74letý politik je známý tím, že dokáže přežít. Sám sebe vnímá jako politika středu, který dokáže sjednotit zemi a zastavit krajně pravicové Národní sdružení, v jehož čele stojí Marine Le Pen nebo Jordan Bardella.

Zdroj: Libor Novák

