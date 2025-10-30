Trump nařídil armádě spustit jaderné testy. Poprvé od roku 1992

Americký prezident Donald Trump oznámil, že nařídil přípravu k obnovení testování jaderných zbraní Spojených států. Svůj záměr zveřejnil na sociální síti Truth Social těsně před setkáním s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji. Oznámení přišlo jen několik dní poté, co Trump ostře kritizoval ruské testy nových jaderných nosičů a varoval, že Spojené státy nemohou zůstat pozadu.
„Vzhledem k testovacím programům jiných zemí jsem pověřil ministerstvo války, aby zahájilo testování našich jaderných zbraní na stejném základě,“ uvedl Trump a dodal, že proces má začít „okamžitě“. Podle něj mají USA největší jaderný arzenál na světě, následovaný Ruskem, zatímco Čína „je s velkým odstupem třetí“. Informovala o tom britská stanice BBC.
Jeho prohlášení znamená zásadní odklon od tří dekády starého moratoria, které zavedl prezident George H. W. Bush v roce 1992 po skončení studené války. Od té doby Spojené státy žádný jaderný test neprovedly, i když udržují rozsáhlý simulační program k ověřování spolehlivosti arzenálu.
Trump tvrdí, že se rozhodl kvůli „modernizaci a renovaci“ jaderných sil, které podle něj musí odpovídat tempu vývoje v Rusku a Číně. Peking v posledních pěti letech zdvojnásobil počet jaderných hlavic a podle amerického think-tanku CSIS by mohl do roku 2030 překročit hranici tisícovky rozmístěných zbraní. Pentagon odhaduje, že v roce 2035 může čínský arzenál dosáhnout paritní úrovně se Spojenými státy a Ruskem.
Moskva mezitím ohlásila úspěšné testy dvou nových systémů schopných nést jaderné hlavice – rakety s neomezeným doletem a podvodního dronu Poseidon, který má být schopen vyvolat radioaktivní vlny podél amerického západního pobřeží. Tyto zbraně sice zatím nebyly odpáleny s jadernou náloží, ale jejich demonstrace posílila obavy, že se svět vrací do éry jaderného zastrašování, píše americký list New York Times.
Trumpova slova navíc přicházejí pouhých sto dní před vypršením platnosti smlouvy New START, posledního fungujícího paktu o omezení strategických zbraní mezi Washingtonem a Moskvou. Dohoda limituje počet rozmístěných hlavic na 1550 na každé straně, ale její další prodloužení už není možné. Absence nové dohody by mohla otevřít prostor novému závodu ve zbrojení.
Z hlediska mezinárodní stability by obnovení amerických testů znamenalo nejvážnější narušení globálního režimu kontroly zbraní od 90. let. Odborníci varují, že by krok mohl vyprovokovat Rusko, Čínu i další jaderné státy, jako například Indii, Pákistán nebo Severní Koreu, k podobným demonstracím.
Z praktického hlediska by se testy mohly konat v nevadském testovacím středisku, 100 kilometrů od Las Vegas, kde USA provedly více než 900 podzemních explozí. Podle Národního muzea jaderné vědy zůstává zařízení technicky schopné obnovit testování, pokud by k tomu vláda dala souhlas.
Spojené státy vstoupily do jaderné éry v roce 1945 prvním testem Trinity a krátce poté použily atomové zbraně v Hirošimě a Nagasaki. Od té doby provedly přes tisíc testů. Pokud by Trump svůj plán skutečně uskutečnil, šlo by o symbolický návrat k logice studené války, kdy jedinou zárukou, že nevypukne globální válka, byly síla a množství jaderných zbraní.
Trumpova rétorika může mít více politické než vojenské motivace – posílit obraz silného vůdce doma i v zahraničí. V době, kdy Spojené státy čelí rostoucímu tlaku Ruska, asertivní Číně a vyčerpaným spojencům v Evropě, představuje obnovení jaderných testů nejen riziko eskalace, ale i zásadní zkoušku americké odpovědnosti jako jaderné velmoci.
Související
Trump může na cestě po Asii změnit svět. Tváří se jako revolucionář, navazuje na předchůdce
Peking poprvé potvrdil, že čínský prezident bude jednat s Trumpem
Donald Trump , Jaderné zbraně , Americká armáda (U.S. ARMY) , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 28 minutami
Američané stahují vojáky z Rumunska. Není to odchod z Evropy, ujišťuje Pentagon
před 1 hodinou
Trump nařídil armádě spustit jaderné testy. Poprvé od roku 1992
před 1 hodinou
Novinky v případu krádeže šperků v Louvru. Policie dosáhla pokroku
před 2 hodinami
Wilders ztratil půdu pod nohama. Nizozemsko se po volbách vrací k umírněnému středu
před 3 hodinami
Teplejší počasí má přetrvat i po víkendu, ukazuje předpověď
včera
Případ, jaký policisté nepamatují. Na Strakonicku vyšetřují zneužití kozy
včera
Obchody se letos ještě podřídí zákonu. Znovu zavřeno bude v prosinci
včera
Babiš může přijít na Hrad s návrhem na jmenování Turka. Rozhodoval by Pavel
včera
Tragický případ na Karvinsku. Policie má podezření na vraždu a sebevraždu
včera
Jurečka chce, aby Pavel promluvil hnutí ANO do duše ohledně důchodů
včera
Učitelé si od ledna polepší, rozhodla končící Fialova vláda
včera
Babišova vláda má definitivně hotový program, oznámil Havlíček
včera
Trump může na cestě po Asii změnit svět. Tváří se jako revolucionář, navazuje na předchůdce
včera
Listopad začne teplejším počasím. Podzim zase nastaví vlídnější tvář
včera
Odhodlání větší než kdy dřív. Putin chce pokračovat ve válce, zní z USA
včera
Pozoruhodná novinka na Slovensku. Chodcům stanovili maximální rychlost
včera
Peking poprvé potvrdil, že čínský prezident bude jednat s Trumpem
včera
Rodinná oslava se zvrtla. Policie vyjížděla k vraždě, podezřelým je mladík
včera
Hurikán Melissa udeřil. Může ovlivnit i počasí v Evropě, meteorologové ho sledují
včera
Kam se poděla národní hrdost? Ceremoniál na Hradě ukázal, jak se politici vzdálili od občanů – a užívají si to
Státní vyznamenání prezidenta Petra Pavla opět ukázala nejen sílu tradice, ale i slabost politické reprezentace. Zatímco občané vnímají ceremoniál na Pražském hradě jako symbol úcty a sounáležitosti, pro část politiků se stal jen nepovinnou společenskou formalitou. Jejich neúčast není problémem sama o sobě, ale odrazem dlouhodobého trendu, kterým je ztráta respektu k institucím, které mají zosobňovat republiku. Politici se uzavírají do vlastního světa, vzdálení od lidí i symbolů státu, který by měli s hrdostí reprezentovat.
Zdroj: Jakub Jurek