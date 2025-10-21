Trump: Pokud Hamás poruší dohodu, vyhladíme ho

Americký prezident Donald Trump v pondělí varoval, že hnutí Hamás bude "vyhlazeno", pokud poruší dohodu o Gaze s Izraelem. Zároveň však uvedl, že palestinské militantní skupině dá šanci dodržet dohodnuté příměří. Krátce po tomto prohlášení odletěl do Izraele viceprezident JD Vance, aby se připojil k americkým vyslancům poté, co víkendové násilnosti ohrozily křehkou dohodu.
Trump promluvil k novinářům v Bílém domě, kde hostil australského premiéra Anthonyho Albaneseho. Řekl, že s Hamásem uzavřeli dohodu, podle níž se "budou velmi dobře chovat, budou hodní". Dodal však, že "pokud nebudou, půjdeme a vyhubíme je, pokud to bude nutné. Budou vyhlazeni, a oni to vědí."
Trump pomohl dohodu o Gaze zprostředkovat před téměř dvěma týdny. Ta je ale opakovaně ohrožována, jelikož Izrael obviňuje Hamás ze zdržování při předávání těl mrtvých rukojmích a z útoků.
Hlavní vyjednavač Hamásu Chalíl al-Hajja pro egyptskou Al-Qahera News uvedl, že se hnutí stále zavazuje k dohodě o příměří. "Je pro nás nesmírně obtížné získat těla, ale myslíme to vážně a tvrdě pracujeme na jejich vyzvednutí," řekl v úterý ráno ve vysílání. "Dohoda o Gaze se udrží, protože to chceme a naše vůle ji dodržet je silná," prohlásil.
Prezident Trump také varoval militantní skupinu, aby zastavila veřejné popravy rivalů a údajných kolaborantů. Hamás se totiž snaží obnovit svou kontrolu nad zdevastovaným územím.
Trump nicméně trval na tom, že americké síly nebudou zapojeny do konfrontace s Hamásem. Řekl, že desítky zemí, které souhlasily se vstupem do mezinárodních stabilizačních sil pro Gazu, by se do akce "rády zapojily".
"Kromě toho by se Izrael pustil do akce během dvou minut, kdybych ho o to požádal," řekl Trump. "Ale teď jsme to neřekli. Dáme tomu malou šanci a doufejme, že bude méně násilí. Ale teď, jak víte, jsou to násilní lidé," dodal. Vyjádřil se, že se "chovali velmi bouřlivě a dělali věci, které by dělat neměli, a pokud v tom budou pokračovat, půjdeme tam a srovnáme to. Stane se to velmi rychle a dost násilně."
Trump prohlásil, že Hamás je nyní mnohem slabší, a to zejména proto, že regionální podporovatel Írán pravděpodobně nezakročí v jeho prospěch po amerických a izraelských útocích v letošním roce. "Už nemají podporu prakticky nikoho. Musí být hodní, a pokud nebudou, budou vyhlazeni," zdůraznil Trump.
Zvláštní vyslanec prezidenta Trumpa Steve Witkoff a poradce a zeť Jared Kushner se v pondělí setkali s Netanjahuem, aby projednali "vývoj a aktuální informace v regionu," uvedl mluvčí premiérovy kanceláře. Viceprezident Vance a jeho manželka Usha opustili Washington a odletěli do Izraele, aniž by se vyjádřili novinářům. Podle premiérovy kanceláře se měli setkat i s Netanjahuem.
