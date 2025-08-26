Trump přejmenuje Pentagon

Donald Trump naznačuje, že změní název Pentagonu na Ministerstvo války. Prohlásil, že nechce, aby armáda byla pouze v defenzivě, ale aby se chovala také ofenzivně. Trump řekl, že k návratu k dřívějšímu, agresivnějšímu názvu, který nesl Pentagon, dojde pravděpodobně během týdne.
Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth, který slíbil, že obnoví "válečného ducha" resortu, opakovaně kritizovali změnu názvu, ke které došlo po druhé světové válce. Podle Trumpa se ministerstvo, když vyhrálo první a druhou světovou válku, nazývalo Ministerstvo války.
Uvedl, že má pocit, že to tak v podstatě skutečně je. Poznamenal, že se jeho předchůdci mohli pochlubit neuvěřitelnou historií vítězství, když to bylo Ministerstvo války, a až poté se to změnilo na Ministerstvo obrany.
Ministerstvo války existovalo v letech 1789 až 1947, kdy ho Trumanova administrativa rozdělila na armádu a letectvo a sloučila ho s tehdy nezávislým námořnictvem. Prezident Harry Truman nově vytvořený úřad pojmenoval Ministerstvo obrany.
Truman chtěl, aby změna názvu dala šéfovi Pentagonu větší centralizované pravomoci nad samostatnými složkami armády, zejména nad námořnictvem, které mělo až do konce druhé světové války značnou nezávislost.
Trump v posledních týdnech naznačoval, že by se název mohl vrátit, a na červnovém summitu NATO oslovoval Hegsetha jako svého "ministra války". Uvedl, že ke změně názvu donutila politická korektnost. "Když se podíváte na starou budovu vedle Bílého domu, uvidíte, kde dříve sídlil ministr války," řekl. "Pak jsme se stali politicky korektními a nazvali to ministrem obrany."
Prezident naznačil, že ke změně názvu dojde brzy. Pentagon by nicméně ke změně názvu pravděpodobně potřeboval schválení Kongresem, protože ministerstvo bylo zřízeno na základě zákona. Záměr Donalda Trumpa je symbolický. Přestože se snaží o urovnání konfliktů po celém světě, zároveň naznačuje, že se chce chlubit silou své armády.
V pondělí Trump v Oválné pracovně řekl, že nechce, aby armáda byla pouze v defenzivě, ale aby byla také ofenzivní. Tisková mluvčí Bílého domu Anna Kellyová poukázala právě na tento komentář, když se jí novináři ptali na ministerstvo obrany.
Řekla, že to je důvod, proč upřednostňuje "válečníky před diverzitou, rovností a inkluzí." Na svém osobním účtu na síti X se Hegseth v březnu zeptal svých sledujících, zda by dali přednost Ministerstvu obrany, nebo Ministerstvu války. Většina hlasovala pro druhý název.
Související
Ukrajina slaví nezávislost a čelí obvinění. Podle Rusů útočila na jadernou elektrárnu
Pentagon vyhodil muže, který po útoku na Írán oponoval Trumpovi
USA (Spojené státy americké) , Donald Trump , Pentagon
Aktuálně se děje
před 13 minutami
The Guardian: Útok na novináře nemusel být omyl. Izrael záměrné zabíjí civilisty a záchranáře
před 1 hodinou
Lékař Pavel Jajtner na kandidátce Spolu skončil. Odstoupil po smrti novorozence
před 2 hodinami
Expert varuje před zdánlivým klidem: Írán není poražen, shání zbraně a chystá se na válku
před 2 hodinami
Moldavsko se rychle blíží vstupu do EU. Ukrajinu nechává za sebou, navzdory její oběti
před 2 hodinami
Tchajwanci se chystají na útok Číny. Sami přitom nevěří, že k němu dojde
před 3 hodinami
Trump přejmenuje Pentagon
před 4 hodinami
Izraelci vyrazili do ulic. Demonstranti pálí pneumatiky a blokují dopravu
před 5 hodinami
Historický krok: Trump coby první prezident vyhodil šéfku Fedu. Ta odstoupit odmítá
před 6 hodinami
Počasí o víkendu: Letní teploty se vrátí, tropy ale už ne
včera
Ve Francii se hroutí Bayrouova vláda
včera
Konec celosvětového nedostatku orgánů je na dosah ruky? Vědci hlásí výrazný pokrok v xenotransplantaci
včera
Netanjahu mění strategii. I přesto, že Hamás schválil příměří
včera
Nezlomný Charkov: Město, kde noční život bují navzdory ruským útokům
včera
Gaza je v troskách. Život ve starobylém městě se naprosto zhroutil
včera
Izraelský nálet zabil v Gaze novináře z Reuters, AP a NBC
včera
Trumpův boj proti drogám: U pobřeží Venezuely zasahují americké torpédoborce
včera
Garance Ukrajině podobné jako článku 5: Jak by mohly vypadat v praxi?
včera
"A co Čína a EU?" Indie se ruské ropy nevzdá, prstem ukazuje na jiné
včera
Dny bez proudu, nedostatek vody, ulice plné odpadků. Kuba se zmítá v ekonomickém kolapsu
včera
Wagnerovci v Africe končí. Rusko nahrazuje žoldnéře za Afrika Corps, může je lépe kontrolovat
Obávaná ruská žoldnéřská skupina Wagnerovci je v Africe nahrazována novým ruským uskupením, které je pod kontrolou Kremlu. Experti se domnívají, že jde o Afrika Corps, který je pod dohledem ruského ministerstva obrany. Rusko chce s největší pravděpodobností udržet svůj vliv na africkém kontinentu, ale pod formálnějším a lépe kontrolovatelným vojenským uskupením.
Zdroj: Libor Novák