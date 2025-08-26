Trump si chválí konverzace s Putinem. Nejnověji spolu řešili jaderné zbraně

Lucie Podzimková

26. srpna 2025 17:15

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)
Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025) Foto: reprofoto ITV News

Americký prezident Donald Trump prozradil, že se již po mítinku na Aljašce znovu spojil s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Šéf Kremlu podle Trumpa nadále projevuje vůli se dohodnout na ukončení konfliktu na Ukrajině. Obě hlavy státu společně řešily i otázku jaderného odzbrojení. 

Trump se v hovoru s novináři vrátil k srpnovému setkání s ruským protějškem na Aljašce a zmínil, že Putin je odhodlán nadále jednat o míru na Ukrajině. "Fakt, že dorazil na Aljašku, do naší země, myslím, byl velkým důkazem, že to chce dokončit," podotkl podle agentury Anadolu.

Americký prezident nicméně vyjádřil frustraci z pokračujících ruských útoků na civilisty na Ukrajině. "Každá konverzace, kterou s ním (Putinem) mám, je dobrá. Pak ale bohužel pošlou bombu na Kyjev... a já se hodně zlobím," svěřil se. 

Trump prozradil, že s Putinem probíral otázku limitování jaderných zbraní. Kromě Ruska ji chce řešit i s Čínou. "My jich máme nejvíc, Rusko je druhé a Čína třetí. Čína je hodně daleko, ale do pěti let nás chytne," poznamenal. 

Otázku jaderného odzbrojení označil šéf Bílého domu za velkou hru. "Rusko je ale ochotné do toho jít. Myslím si, že Čína bude také ochotná do toho jít," prohlásil. "Musíme zastavit jaderné zbraně. Jejich síla je příliš velká," dodal americký prezident. 

Spojené státy americké a Rusko dohromady drží kolem 90 procent všech jaderných zbraní na světě, uvádí švédský institut Stockholm International Peace Research Institute. Podle jeho odhadů má Čína nejméně 600 jaderných hlavic. 

