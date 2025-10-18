Rozhodné diplomatické akce Spojených států, které osobně vedl prezident Donald Trump, zhatily historické úsilí o zavedení daně z klimatického znečištění lodní dopravy. Klíčové jednání Mezinárodní námořní organizace (IMO) v Londýně skončilo v pátek rozhodnutím odložit celou věc o rok, jelikož Saúdská Arábie s podporou Ruska prosadila přerušení.
To znamená, že snaha o stanovení závazných mezinárodních pravidel pro snižování emisí skleníkových plynů z lodní dopravy se na rok odkládá. Lodní doprava přitom zodpovídá za přibližně tři procenta globálních emisí. Během této pauzy mohou USA a další odpůrci hledat další podporu pro definitivní zrušení návrhu. Tomu předcházela dlouhodobá nátlaková kampaň ze strany Spojených států, doprovázená hrozbami cel a dalších ekonomických sankcí.
Tento výsledek představuje podle médií obrovský neúspěch pro Evropskou unii, které se nepodařilo opatření prosadit. Některé její členské státy se dokonce zdržely hlasování. Mluvčí Bílého domu, Taylor Rogers, reagovala s nadšením a prohlásila, že prezident Trump „zachránil Ameriku před pobuřujícím klimatickým podvodem, který ničil naši zemi“. Podle ní je zastavení tohoto „katastrofálního hlasování masivním vítězstvím pro americký lid i země po celém světě“.
Výkonná viceprezidentka Evropské komise Teresa Ribera označila odklad za „obrovskou ostudu“. EU a Brazílie, která příští měsíc hostí globální klimatické rozhovory COP30, návrh veřejně podporovaly. Návrh předložený ke schválení v IMO, agentuře OSN regulující globální lodní dopravu, měl motivovat země k přechodu na čistší paliva. Cílem bylo dosáhnout nulových emisí uhlíku z lodní dopravy do roku 2050.
Postupně by se zvyšovala finanční zátěž pro znečišťující lodě. Vybrané poplatky by sloužily k financování přechodu na ekologičtější paliva a k podpoře rozvojových zemí. Bílý dům vznášel námitky po celé měsíce a sám Trump se ve čtvrtek na sociální síti Truth Social vyjádřil, že je tímto úsilím „pobouřen“. „Spojené státy NEBUDOU tolerovat tuto Globální Zelenou Novou Podvodnou Daň z Dopravy,“ uvedl prezident.
Trumpovy akce přicházejí v době, kdy USA zaujímají stále nepřátelštější postoj ke klimatickým opatřením. Prezident označil změnu klimatu za „podvod“ a vyzývá ostatní země, aby upustily od investic do obnovitelných zdrojů energie. Ministr klimatu Vanuaty, Ralph Regenvanu, hovořil o „neúnavném tlaku“ USA na to, aby země podpořily jejich stanovisko.
Návrh na přerušení jednání byl v pátek schválen rozdílem pouhých čtyř hlasů. Několik zemí, které opatření dříve podporovaly, včetně členů EU Řecka a Kypru, se zdrželo hlasování. Řecký představitel, který si přál zůstat v anonymitě, uvedl, že systém „net-zero“ spoléhá na paliva a technologie, které nejsou k dispozici v dostatečném měřítku. Navíc zavádí „tvrdé pokuty za jejich nepoužívání, což by nafouklo náklady, zatímco by společnosti sháněly omezené dodávky,“ dodal úředník.
Zpoždění zdrtilo země usilující o snížení emisí v rychle rostoucím sektoru. Jeden ze zúčastněných, který si nepřál být jmenován, prohlásil, že „zabili dohodu“ a „nedostatek vedení ze strany EU mi vaří krev“. Odklad však získal podporu od hlavních producentů fosilních paliv, jako jsou Saúdská Arábie a Rusko. Tyto země se tradičně brání klimatickým opatřením zaměřeným na snižování spotřeby ropy, plynu a uhlí. Rovněž proti němu vystoupily hlavní lodní země a několik zemí s velkými rejstříky vlajek, včetně Singapuru a Libérie.
Čína, největší stavitel lodí na světě, změnila svou pozici a z původní podpory v dubnu hlasovala pro odklad. Střet zvýraznil rozdíly mezi zeměmi, které se obávají ekonomického dopadu opatření, a těmi, jež se obávají důsledků globálního oteplování. Saúdský delegát obvinil stoupence uhlíkové daně ze zasévání globálního rozdělení.
Thomas A. Kazakos, generální tajemník Mezinárodní komory lodní dopravy, globální obchodní asociace zastupující více než osmdesát procent světové obchodní flotily, vyjádřil zklamání z výsledku. Zdůraznil, že průmysl potřebuje jasnost, aby mohl investovat do dekarbonizace. Část lodního průmyslu se obává, že selhání úsilí IMO by mohlo vést k nesourodé směsici národních a regionálních opatření, která by byla pro sektor drahá a matoucí.
Alison Shaw, manažerka IMO z ekologické nevládní organizace Transport & Environment, uvedla, že odklad vytvoří další nejistotu pro lodní průmysl. Nicméně jednání podle ní ukázalo „jasnou touhu po očištění lodního průmyslu, a to i tváří v tvář šikaně ze strany USA“. Americká obchodní komora naopak Trumpovi zatleskala za odpor vůči opatření, které označila za „chybné“.
Svět se znovu přibližuje hraně, tentokrát nikoli z nepozornosti, ale z arogance svých vůdců. Donald Trump a Vladimir Putin jednají, jako by pravidla studené války přestala platit a jako by respekt k hranicím, obava z omylu a strach z vlastních zbraní byly známkou slabosti. Spojené státy se stále hlouběji zapojují do války na Ukrajině, zatímco Rusko zkouší, kam až může zajít, než Západ zareaguje. Vzniká tak svět, v němž se mocní znovu učí žít s myšlenkou války mezi jadernými státy, jen bez té zdrženlivosti, která ji kdysi držela na uzdě. A právě v tom tkví největší nebezpečí. Že tentokrát se hranice nepřekročí úmyslně, ale prostě proto, že už ji nikdo nevidí.
