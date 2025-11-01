Trumpova frustrace stoupá. Už toho má dost, zní z Bílého domu

Na začátku vládního shutdownu v říjnu byli představitelé Bílého domu přesvědčeni, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa je v mnohem lepší pozici, aby v boji o financování porazila opozici. Vtipkovali o tom, jak dlouho přerušení potrvá, přičemž nikdo netipoval déle než deset dní. Tato sázka podtrhuje, jak moc administrativa podcenila vůli demokratů nechat vládu uzavřenou, a to i navzdory hrozbám, které dopadaly na federální zaměstnance a sociální programy.
Vládní blokáda se chýlí ke konci druhého měsíce a prezident Trump je čím dál více frustrovaný. Ve čtvrtek dokonce vyzval republikány, aby zrušili tzv. filibuster (obstukci) v Senátu, což by umožnilo otevřít vládu. Jde sice o marnou prosbu, ale ukazuje prezidentovo rostoucí podráždění. „Trump už má těch lidí dost, protože ví, že hrají politickou hru,“ uvedl zdroj blízký Bílému domu.
Na začátku shutdownu si Trump a jeho nejbližší spolupracovníci mysleli, že neplacení federální pracovníci, zavřená federální zařízení a hrozby ředitele Úřadu pro řízení a rozpočet Russe Voughta budou na demokraty příliš silným tlakem. Příměří se však prodlužuje a je téměř jisté, že se stane nejdelším shutdownem v historii, čímž překoná rekord z Trumpova prvního funkčního období.
S prodlužující se patovou situací se tlak stupňuje na obě strany. Program SNAP (doplňková výživa), který pomáhá milionům Američanů s nákupem potravin, měl bez zásahu přijít o finance koncem tohoto týdne. Mnoho civilních federálních zaměstnanců navíc přišlo o svou první celou výplatu. Federální financování se také zastaví pro některé programy raného vzdělávání. Před blížícím se Dnem díkůvzdání by se mohla zhoršit i zpoždění v letecké dopravě kvůli chybějícímu personálu.
Bílý dům svaluje vinu na lídra senátní menšiny Chucka Schumera a tvrdohlavost demokratů, snaží se přitom jejich snahu o prodloužení dotací pro Obamacare spojovat s nepopulárními kroky. Přestože v řadách republikánů panoval opatrný optimismus z možných dvoustranných jednání, prezident v pátek opět trval na tom, že se s vedením demokratů nesetká, dokud nebude vláda znovu otevřena.
Prezident Trump v reakci na situaci vyzval republikány, aby „AKTIVOVALI JADERNOU OPCI“ a zrušili filibuster, což by umožnilo schválení legislativy prostou většinou. „Demokraté prostě nevědí, co dělají,“ řekl novinářům s tím, že se chovají jako „šílení šílenci“. Rychlejší řešení požaduje i mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová, která prohlásila, že pokud „Demokraté neudělají to, co je nejlepší pro americký lid, bude muset být uplatněna jaderná opce“.
Republikáni však rychle zchladili prezidentovy výzvy, včetně lídra většiny Johna Thunea, jehož postoj k důležitosti filibusteru zůstává nezměněn. „To se nestane,“ řekl zdroj blízký Bílému domu a dodal, že jde spíše o Trumpovu snahu naznačit, že „jediným důvodem, proč nemůžeme vládu znovu otevřít, jsou demokraté“. Soudce mezitím v pátek nařídil Trumpově administrativě, aby využila nouzové peníze k financování listopadových dávek programu SNAP pro miliony Američanů. Schumer na to reagoval slovy, že Trumpovo rozhodnutí zastavit financování SNAP bylo „zákeřné a bezcitné“.
