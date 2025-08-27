Ukázka slabosti Evropy: Proč je obchodní dohoda s USA prohrou EU?

Libor Novák

27. srpna 2025 9:18

Dovoz a vývoz zboží
Dovoz a vývoz zboží Foto: Pixabay

Jednostranné obchodní dohody, vynucené silnějšími mocnostmi, nejsou v dějinách nic nového. Po porážce v první opiové válce musela čínská dynastie Čching podepsat nerovnou dohodu z roku 1842, která odsoudila Čínu ke století zahraniční nadvlády. Dnes se Evropská unie ocitá v podobné situaci. Jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem vedla k dohodě, kterou mnozí kritici označují za prohru a kapitulaci pro EU. 

Blesková cesta předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové za Donaldem Trumpem do Skotska, kde se jednalo o obchodu, vedla k velmi nevyvážené dohodě. Kritici ji dokonce označili za "akt podrobení" a "jasnou politickou prohru". Přijetí patnáctiprocentních cel na většinu evropského zboží vnímají jako důkaz, že Evropa ztratila svou dřívější obchodní sílu.

Navzdory nedávno podepsané dohodě, která měla zajistit klid v obchodních vztazích, Trump rychle zaútočil znovu. Jen několik dní po uzavření dohody hrozil novými cly na evropské produkty, pokud EU nezmění své digitální regulace, které cílí na americké technologické giganty. Tyto výhrůžky navíc obsahovaly varování, že USA přestanou exportovat klíčové polovodičové technologie.

Trump může tuto nátlakovou strategii uplatňovat, protože ví, že Evropa je ve strategicky důležitých sektorech, jako je armáda a technologie, na USA závislá. Stejně jako britští imperialisté v 19. století, i on využívá svou vojenskou a technologickou převahu k diktování podmínek. Evropa nechce čelit Rusku bez podpory USA a bez americké čipové technologie, proto musí Trumpovy podmínky přijímat.

Podle analytiků je tato obchodní dohoda přímým důsledkem bezpečnostní slabosti Evropy, která po léta nedostatečně investovala do vlastní obrany a technologií. Komisař EU pro obchod Maroš Šefčovič potvrdil, že dohoda je odrazem potřeby evropské bezpečnosti a podpory USA.

Přestože se Evropa snažila situaci řešit, kritici upozorňují, že Brusel ignoroval varovné signály už z prvního Trumpova funkčního období. Místo toho se vrátil k politickému spánku. Evropa si nyní musí uvědomit, že Trumpova obchodní politika není u konce a bude i nadále čelit dalším politickým nátlakům a nerovným vyjednávacím podmínkám.

Podepsání dohody z Nan-ťingu na britské válečné lodi v roce 1842 přinutilo Čínu k územním a finančním ústupkům a k otevření pěti přístavů pro britské obchodníky. Historici označují tuto dohodu za začátek "století ponížení" . Čína v té době také technologicky zaostávala. Přestože vynalezla střelný prach, zaostávala její armáda o 200 let za britskou, protože chyběla podpora inovací.

Podobně i EU teď doplácí na to, že po studené válce zanedbávala investice do obrany a zaostala v technologickém rozvoji. Je na čase, aby se Evropa poučila z historie a snížila svou závislost na USA v oblasti obrany, technologií a financí. Jen tak může zabránit, aby se z dočasného ponižování stalo ponížení trvalé.

Dohoda z Turnberry, jak ji Trump srovnává s poválečným finančním systémem z Bretton Woods, je velmi vágní. Její nejednoznačné formulace mu dávají prostor k dalším hrozbám. Analytici proto očekávají další eskalaci konfliktů a nové požadavky, jako je například splnění slibu o investicích EU ve výši 600 miliard dolarů do USA. Podle Evropské komise jde pouze o rámcové plány, které nemohou úředníci v Bruselu vymáhat, ale Trump by je mohl snadno použít jako záminku pro zavedení vyšších cel.

Uzavření této dohody ukázalo, že Trumpova taktika vydírání funguje. Toho si všímá i Čína, která má vlastní plány, jak využít závislosti Západu na minerálech. EU by proto měla přehodnotit svou obchodní strategii a posílit vlastní vnitřní trh. Bývalý šéf Evropské centrální banky Mario Draghi a bývalý italský premiér Enrico Letta zdůrazňují, že Evropa musí provést hluboké institucionální změny, aby si zajistila relevantnost ve světě, kde dominují geopolitické zájmy.

Francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Haddad a další odborníci volají po masivních investicích do umělé inteligence, kvantových technologií a zelených odvětví. Další možností je diverzifikace obchodních partnerů. EU by se měla zaměřit na posílení obchodních dohod se zeměmi jako Indonésie, Indie a zeměmi jihoamerického bloku Mercosur, aby se nestala jen "bojištěm" mezi USA a Čínou. Evropa má na výběr, zda se stane centrem svobodného obchodu, nebo zda se nechá ovládat cizími mocnostmi. 

Související

Rusko, Kreml Komentář

Platíme za zmařenou šanci z 90. let. Evropa a Rusko mohli být partnery, převládly ale staré zvyky

Po konci studené války se Evropa ocitla v mimořádné pozici: mohla se stát prostorem skutečné spolupráce, sdíleného růstu a dlouhodobého míru. Západ nabízel svobodu a stabilitu, Východ energii znovunabyté svobody, Rusko možnost strategického partnerství. Namísto společné budoucnosti však nastoupilo mocenské soupeření a nedůvěra. Dnes sledujeme důsledky této zmeškané šance v podobě nových konfliktů, rozdělení a zlikvidované bezpečnostní architektury.
Moldavsko Analýza

Moldavsko se rychle blíží vstupu do EU. Ukrajinu nechává za sebou, navzdory její oběti

Evropská unie zvažuje zásadní rozhodnutí, které by Moldavsku umožnilo předběhnout Ukrajinu v přístupovém procesu do EU. Otevření prvního vyjednávacího klastru by byl silným politickým signálem před klíčovými moldavskými volbami. Zároveň však nese riziko narušení dosavadní jednoty mezi Kyjevem a Kišiněvem a může v očích Ukrajiny, bojující o svou evropskou budoucnost uprostřed války, působit jako velice bolestné přehlédnutí.

Více souvisejících

