Výbuchy oznámil gubernátor Rostovské oblasti Vasilij Golubev. „Kyjevský režim provedl teroristický útok na obytnou infrastrukturu ve městě Taganrog v Rostovské oblasti za použití protivzdušné rakety protiletadlového systému S-200, která byla přestavěna na údernou verzi,“ napsal na telegramu.

Protivzdušná obrana Ruské federace ukrajinskou raketu měly detekovat a zachytit. „Trosky sestřelené ukrajinské rakety dopadly na území Taganrogu. V důsledku teroristického útoku provedeného kyjevským režimem bylo poškozeno několik civilních budov a došlo k civilním obětem,“ poznamenal Golubev.

Ruská agentura RIA Novosti dále napsala, že část rakety explodovala u kavárny. Epicentrum úderu mělo být v okolí tamního uměleckého muzea. Vyvrátila ale slova gubernátora o tom, že by na území města v důsledku útoku někdo zemřel. „Na scéně pracuje 60 záchranářů a 17 kusů vybavení. Podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví bylo při útoku zraněno 14 lidí, sedm z nich bylo hospitalizováno,“ informuje agentura.

Mezitím během pátečního dopoledne v ukrajinské Oděse zemřel v budově odborového svazu jeden člověk. Měl zde explodovat granát. „Policie zjišťuje okolnosti výbuchu v budově odborového svazu v Oděse. Podle předběžných informací explodoval granát. V důsledku toho zemřela jedna osoba. Na místě pracují příslušné služby,“ potvrdil ukrajinský resort vnitra.

Navíc během odpoledne ukrajinské ministerstvo prostřednictvím telegramu informovalo o tom, že ruští okupanti vypalují lesy v Doněcké oblasti. „Kvůli zničení více než 6000 hektarů lesa se začala měnit hladina spodní vody. Na některých místech se začaly objevovat bažiny a hladina vody v některých jezerech začala prudce stoupat,“ napsalo.

„Hoří les, všechno hoří, dohořívá. Tam, kde se bojuje, je jen spálená země. Všechno hoří. Když to neuhasíte, tak to dohoří, a když to uděláte, stanete se terčem,“ popisoval resort slova operátorů bezpilotních letounů ukrajinské Národní gardy.