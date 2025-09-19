Úmysl, nebo omyl? Ruské drony nad Polskem i týden po incidentu tříští Západ

Spojené státy i západní zpravodajské služby se po incidentu, při kterém se ruské drony dostaly do Polska, nemohou shodnout na tom, zda šlo o úmysl, nebo o nehodu. Drony, které se dostaly do vzdušného prostoru členského státu NATO, totiž měly prozkoumat západní protivzdušnou obranu a otestovat reakci NATO.
Ať už byla akce Ruské federace úmyslná, nebo ne, ukazuje to podle CNN na rostoucí ochotu Kremlu provokovat NATO, a to i za cenu eskalace konfliktu. Ukrajina a Polsko jsou přesvědčeny, že incident byl úmyslný, což sdílí i několik dalších evropských států. Jednomyslný názor ale v rámci NATO chybí.
Podle jednoho z vysokých amerických armádních představitelů je šance, že Rusko vstoupilo do vzdušného prostoru NATO úmyslně, zhruba „50 na 50“. Bez jasných informací z Ruska je přitom téměř nemožné situaci s jistotou posoudit.
Zpravodajské služby si nejsou jisté, zda byl incident úmyslný, a to z několika důvodů. Letová dráha dronů, které se dostaly do Polska, by mohla naznačovat, že se ztratily a snažily se znovu získat signál GPS. To by mohlo být způsobeno ukrajinským rušením.
Mnoho dronů, které zabloudily do Polska, bylo navíc bez zbraní. To by mohlo naznačovat, že Rusko chtělo prozkoumat polskou protivzdušnou obranu, aniž by riskovalo ztráty na životech. Je ale známo, že Rusko posílá mnoho neozbrojených dronů také na Ukrajinu, aby zmátlo a vyčerpalo ukrajinskou protivzdušnou obranu.
Ukrajinští představitelé potvrdili, že Kyjev během ruských útoků používá elektronické zbraně a rušičky, které mohou způsobit odchýlení dronů od naprogramované trasy. Zmínili však, že za více než tři roky války nebyly svědky tak velkých odchylek. Drony, které se dostaly do Polska, mohly být součástí masivního útoku, kdy je přirozené, že jich 19 nebo 20 může reagovat totožně. Například v posledních několika týdnech se objevily nejméně čtyři ruské útoky na Ukrajinu, které zahrnovaly více než 400 střel.
Někteří odborníci se domnívají, že ruské drony se do vzdušného prostoru Polska dostaly schválně, aby to vypadalo jako nehoda. Mohlo jít o způsob, jak otestovat obranyschopnost NATO a získat informace o tom, jak aliance reaguje a jaké trasy používá k dodávkám zbraní na Ukrajinu. Také by to mohlo vyvolat obavy mezi veřejností a narušit tak podporu války na Ukrajině.
I kdyby to ale byla nehoda, ukazuje to na větší ochotu Ruska riskovat náhodný úder na NATO, a to buď kvůli nedbalému plánování útoku, nebo nedostatečnému elektronickému obrannému systému. To by v konečném důsledku mohlo vést k nebezpečnému nedorozumění, které by mohlo vyústit v přímý konflikt.
