USA: Hamás plánuje bezprostřední útok proti civilistům v Gaze

Spojené státy americké oznámily, že obdržely „důvěryhodné zprávy“ o tom, že Hamás plánuje „bezprostřední“ útok namířený proti civilistům v Gaze. Podle amerického ministerstva zahraničí by takový útok představoval „přímé a závažné“ porušení dohody o příměří zprostředkované USA.
Ministerstvo neuvedlo bližší podrobnosti, ani jak konkrétně by útok proti Palestincům porušil dohodu s Izraelem. Uvedlo pouze, že takové jednání by „podkopalo významný pokrok dosažený zprostředkovatelským úsilím“. Hamás jakékoli plánování útoku důrazně popřel a obvinil Izrael, že naopak podporuje konkurenční ozbrojené skupiny v Pásmu Gazy.
USA o své obavě informovaly i další garanty mírové dohody – Egypt, Katar a Turecko – a požadovaly, aby Hamás důsledně dodržoval podmínky příměří. Spojené státy varovaly, že pokud Hamás v útoku bude pokračovat, budou přijata opatření k ochraně civilistů a zachování integrity příměří.
Prezident Donald Trump již dříve varoval Hamás před zabíjením civilistů, a dokonce pohrozil, že pokud bude Hamás dál zabíjet lidi v Gaze, „nebudeme mít jinou možnost než vstoupit a zabít je“. Později upřesnil, že americké jednotky do Gazy nevyšle.
Po částečném stažení izraelských sil na dohodnutou takzvanou „Žlutou linii“ se Hamás snaží znovu nastolit kontrolu ve vzniklém mocenském vakuu. Na druhou stranu se objevují znepokojivé zprávy o gangu, který beztrestně rabuje humanitární konvoje ve východní části Gazy pod izraelskou kontrolou.
Minulý týden otřásly Pásmem Gazy prudké střety mezi bezpečnostními silami Hamásu a ozbrojenými členy rodiny Dughmushových, při nichž zahynulo 27 lidí. Hamás, který Pásmu vládl 18 let, čelí výzvám i od jiných ozbrojených skupin, jako jsou Abu Shabab's Popular Forces. Tyto skupiny jsou prý vyzbrojovány a podporovány Izraelem. Hamás povolal zpět 7 000 příslušníků svých bezpečnostních sil, aby znovu získal plnou kontrolu.
Podle podmínek Trumpova plánu má Hamás odevzdat zbraně. Jelikož tak neučinil, označuje americké varování jakoukoli ozbrojenou akci za porušení příměří. Hamás v reakci uvedl, že jeho policejní složky plní svou „národní povinnost“ ve stíhání těchto gangů.
Varování USA přichází v době, kdy první fáze příměří stále trvá: všichni žijící rukojmí byli propuštěni a probíhá předávání těl zemřelých. Izrael také propustil 250 palestinských vězňů a 1 718 zadržovaných osob z Gazy.
Obě strany se navzájem obviňují z porušování příměří, i když k velké eskalaci zatím nedošlo. Nicméně v neděli izraelský vojenský představitel uvedl, že Hamás provedl několik útoků na izraelské síly za Žlutou linií. Izrael následně zahájil nálety poté, co byly jeho jednotky napadeny v Rafáhu. Izraelská armáda zahájila ofenzivu v Gaze po útoku ze 7. října 2023. Při izra
USA (Spojené státy americké) , Pásmo Gazy , Hamás
