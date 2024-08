USA se nevzdávají. Chtějí dosáhnout dohody Izraele s Hamásem i přes neúspěch

Nedělní jednání mezi palestinským militantním hnutím Hamás a Izraelem v egyptské Káhiře neskončila žádnou dohodou. Obě strany údajně nesouhlasily s několika kompromisními návrhy, jak informuje server Times of Israel.

Sullivan na tiskové konferenci v kanadském Halifaxu zmínil, že americká delegace nadále jedná se zprostředkovateli z Egypta a Kataru, stejně jako s izraelskými diplomaty.

Co se týče nedělních raketových útoků libanonského hnutí Hizballáh na Izrael, Sullivan uvedl, že USA mají obavy, že konflikt na Blízkém východě by mohl eskalovat do rozsáhlejší války. Dodal, že administrativa prezidenta Joea Bidena je v neustálém kontaktu s Izraelem a je informována o aktuální situaci související s útoky Hizballáhu.

Jednání se zaměřovala na dosažení příměří a výměnu rukojmích zadržovaných Hamásem v pásmu Gazy za palestinské vězně v Izraeli. Ačkoli delegace Hamásu přiletěla do Káhiry, přímo se rozhovorů nezúčastnila. Vyjednávání probíhalo pod záštitou Spojených států, Egypta a Kataru.

Hamás již dříve prohlásil, že odmítá nové podmínky předložené Izraelem. Mezi hlavními spornými body byla izraelská přítomnost v tzv. filadelfském koridoru, úzkém 14,5 kilometru dlouhém pásu podél jižních hranic Pásma Gazy s Egyptem.

Podle Hamásu Izrael upustil od svého závazku stáhnout vojska z tohoto koridoru a předložil nové požadavky, včetně kontroly nad návratem vysídlených Palestinců do hustěji obydlené severní části enklávy po uzavření příměří.

Uzavření dohody o příměří v pásmu Gazy a propuštění rukojmích bylo komplikováno i spory ohledně budoucí vojenské přítomnosti Izraele v této oblasti a otázkou propuštění palestinských vězňů. Ve čtvrtek o tom informovala agentura Reuters.