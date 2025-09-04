V Berlíně najelo auto do skupiny malých dětí

Několik lidí, včetně dětí, utrpělo ve čtvrtek odpoledne zranění poté, co v severozápadní části Berlína najelo auto do davu.
K incidentu došlo ve čtvrti Wedding krátce po jedné hodině odpoledne na křižovatce ulic Seestraße a Dohnagestell. Policie uvedla, že se okamžitě nezjistilo, proč vozidlo do skupiny najelo, ale incident se vyšetřuje.
Podle informací deníku Bild vjel vůz značky BMW při odbočování do skupiny dětí ve věku sedm až osm let.
Tři z celkem patnácti dětí utrpěly lehká zranění a byly převezeny do nedaleké nemocnice Virchow-Klinikum. Těžké zranění si vyžádalo ošetření v nemocnici u doprovázející pečovatelky.
Řidič BMW, který zůstal nezraněn, byl na místě nehody vyslýchán policií. Na fotografiích z místa incidentu je vidět, jak se opírá o své auto.
Na voze je poškozený levý přední světlomet. V místě nehody zasahovali kromě policie také záchranáři, kteří se starali o zraněné.
