V Izraeli bojuje o život jedna z propuštěných rukojmích, začal poslední den příměří

Seniorka Elma Avrahamová je po propuštění ze zajetí ve vážném stavu a bojuje o život v nemocnici v Beerševě. Server Times of Israel uvedl s odvoláním na vyjádření lékařů, že pacientka je v bezvědomí a dýchá s pomocí přístrojů. Doktoři se domnívají, že její stav je zapříčiněn tím, že v Gaze se jí nedostalo potřebné medikace.

Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v pondělí uvedla, že obdržela další seznam rukojmích, které hodlají teroristé propustit. Mělo by jít o posledních jedenáct osob, na jejichž uvolnění se obě strany konfliktu domluvily v rámci podmínek čtyřdenního příměří.

Hamás v neděli propustil dalších 17 osob ze zajetí, mělo jít o 14 izraelských občanů a tři cizince. Celkový počet propuštěných tak dosáhl 58. Během prvních dvou fází v pátek a sobotu bylo propuštěno 26 izraelských občanů a 15 cizinců.

Netanjahu v neděli poprvé od začátku pozemní invaze navštívil vojáky na severu Pásma Gazy. Podle kanceláře dokonce zavítal do jednoho z tunelů, který se armádě podařilo odhalit. "Děláme všechno možné pro návrat rukojmích. Vrátíme je všechny do jednoho," uvedl ve videu.

Premiér zmínil tři cíle války, jimiž jsou eliminace Hamásu, návrat všech rukojmích a jistota, že Gaza už nikdy nebude představovat nebezpečí pro Izrael. "Budeme pokračovat do konce, do vítězství. Nic nás nezastaví. Jsme přesvědčeni, že máme sílu a vůli nutnou pro dosažení všech cílů války," dodal Netanjahu.

Bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan zároveň vyjádřil naději, že dočasné příměří by mohlo být prodlouženo výměnou za propuštění dalších rukojmích, které drží Hamás v Gaze. "Pokud pauza (v bojích) skončí, zodpovědnost bude ležet na ramenou Hamásu, nikoliv Izraele," zdůraznil v pořadu This Week americké televize ABC.

Po zahájení příměří nejsou hlášeny žádné útoky, klid zbraní dodržují obě strany. Do Pásma Gazy proudí nezbytná humanitární pomoc.

Izraelská armáda shodila do palestinské enklávy letáky, v nichž varovala obyvatele, aby se nevraceli do svých domů na severu území, protože to je navzdory platnému příměří stále považováno za válečnou zónu. Zástupci Hamásu přitom lidi k návratu vyzývali.

Tisíce obyvatel nakonec využily přestávky v bojích k návratu do svých domovů, odkud je vyhnaly nejprve izraelské letecké údery a poté i pozemní operace. Mnozí Palestinci se pokusili dostat i na sever, přičemž se setkali s odporem izraelských vojáků.

Izraelský ministr obrany Yoav Gallant ve čtvrtek ještě před zahájením příměří avizoval, že jakmile smluvený klid zbraní skončí, vojenská operace bude s intenzitou pokračovat nejméně další dva měsíce. "Bude to pokračovat, protože potřebujeme dosáhnout vítězství a vytvořit tlak na propuštění dalších skupin rukojmích," vysvětlil.