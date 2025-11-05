Válka se pro Ukrajinu nevyvíjí dobře. Situace v klíčovém Pokrovsku je kritická

Ruské jednotky zjevně zesilují tlak na strategické město Pokrovsk na východní Ukrajině. Ve zničeném městě propukly prudké pouliční boje, přičemž vojenští analytici hovoří o výrazném zhoršení situace pro ukrajinské obránce. Události na frontě se odehrávají souběžně s vyhrocením jaderné rétoriky mezi Moskvou a Washingtonem, neboť Kreml oznámil, že zváží obnovení testů jaderných zbraní.
Pokrovsk, důležitý logistický uzel s předválečnou populací kolem 50 000 obyvatel, je považován za bránu k Doněcké oblasti. Jeho dobytí by představovalo průlom pro Rusko a přiblížilo by ho k cíli zmocnit se celého regionu. Ukrajinský generální štáb sice popřel tvrzení o obklíčení svých vojsk a oznámil posílení boků kolem Pokrovsku a nedalekého Myrnohradu, ale situace je podle ukrajinských vojenských analytiků kritická. Mapy bojiště ukazují, že Rusové jsou jen několik kilometrů od úplného obklíčení zbývajících ukrajinských jednotek.
Ukrajinská armáda čelí v Pokrovsku velkému tlaku, který vedl k nasazení speciálních sil, aby se pokusily zvrátit nepříznivý vývoj. Byl zveřejněn záběr na jednotku Tymur v akci, který zachycoval vrtulník přistávající pod palbou, prudké pouliční boje a údery dronů na ruské pozice. Někteří západní a ukrajinští komentátoři však zpochybňují rozhodnutí Kyjeva Pokrovsk nadále bránit, protože by to mohlo být opakování nákladné chyby, jaké Ukrajina udělala například ve Vuhledaru. Tyto komentáře poukazují na akutní nedostatek mužů a neustálé ruské útoky drony, které narušují zásobovací trasy.
Mimo frontovou linii se dramaticky vyostřuje situace ohledně jaderného zbrojení. Ruský prezident Vladimir Putin nařídil vysokým úředníkům, aby připravili návrhy na možné obnovení testů jaderných zbraní. Toto prohlášení je přímou reakcí na nedávné výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který uvedl, že USA obnoví jaderné testy.
Putin prohlásil, že Rusko vždy dodržovalo Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, nicméně varoval, že pokud by USA nebo jiná jaderná velmoc takový test provedla, Moskva bude následovat recipročním krokem. Kdyby Rusko test provedlo, šlo by o mimořádné porušení dlouholeté pauzy, neboť Rusko (jako postsovětský stát) nikdy jadernou bombu neodpálilo. USA naposledy testovaly v roce 1992 a Sovětský svaz v roce 1990. Moskva již v posledních týdnech provedla testy dvou jaderně poháněných zbraní, střely Burevestnik a podvodního dronu Poseidon, ale nejednalo se o detonace jaderných bomb.
Mnoho z Putinovy demonstrace síly pravděpodobně pramení z nedávných ruských postupů na Ukrajině, kde se Rusko více než rok snažilo Pokrovsk dobýt a utrpělo při tom značné ztráty. Ukrajinské síly jsou navíc v jiných částech fronty napjaté, přičemž ruské síly vstoupily například i do Kupjansku v Charkovské oblasti, i když Ukrajina tvrzení o obklíčení popírá. Kyjev doufá, že případný pád Pokrovsku neposlouží Moskvě jako odrazový můstek pro obnovený útok na Kramatorsk a Slovjansk.
