Válka se pro Ukrajinu nevyvíjí dobře. Situace v klíčovém Pokrovsku je kritická

Libor Novák

5. listopadu 2025 21:10

Ruská armáda, ilustrační fotografie
Ruská armáda, ilustrační fotografie Foto: web Ministerstva obrany RF

Ruské jednotky zjevně zesilují tlak na strategické město Pokrovsk na východní Ukrajině. Ve zničeném městě propukly prudké pouliční boje, přičemž vojenští analytici hovoří o výrazném zhoršení situace pro ukrajinské obránce. Události na frontě se odehrávají souběžně s vyhrocením jaderné rétoriky mezi Moskvou a Washingtonem, neboť Kreml oznámil, že zváží obnovení testů jaderných zbraní.

Pokrovsk, důležitý logistický uzel s předválečnou populací kolem 50 000 obyvatel, je považován za bránu k Doněcké oblasti. Jeho dobytí by představovalo průlom pro Rusko a přiblížilo by ho k cíli zmocnit se celého regionu. Ukrajinský generální štáb sice popřel tvrzení o obklíčení svých vojsk a oznámil posílení boků kolem Pokrovsku a nedalekého Myrnohradu, ale situace je podle ukrajinských vojenských analytiků kritická. Mapy bojiště ukazují, že Rusové jsou jen několik kilometrů od úplného obklíčení zbývajících ukrajinských jednotek.

Ukrajinská armáda čelí v Pokrovsku velkému tlaku, který vedl k nasazení speciálních sil, aby se pokusily zvrátit nepříznivý vývoj. Byl zveřejněn záběr na jednotku Tymur v akci, který zachycoval vrtulník přistávající pod palbou, prudké pouliční boje a údery dronů na ruské pozice. Někteří západní a ukrajinští komentátoři však zpochybňují rozhodnutí Kyjeva Pokrovsk nadále bránit, protože by to mohlo být opakování nákladné chyby, jaké Ukrajina udělala například ve Vuhledaru. Tyto komentáře poukazují na akutní nedostatek mužů a neustálé ruské útoky drony, které narušují zásobovací trasy.

Mimo frontovou linii se dramaticky vyostřuje situace ohledně jaderného zbrojení. Ruský prezident Vladimir Putin nařídil vysokým úředníkům, aby připravili návrhy na možné obnovení testů jaderných zbraní. Toto prohlášení je přímou reakcí na nedávné výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který uvedl, že USA obnoví jaderné testy.

Putin prohlásil, že Rusko vždy dodržovalo Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, nicméně varoval, že pokud by USA nebo jiná jaderná velmoc takový test provedla, Moskva bude následovat recipročním krokem. Kdyby Rusko test provedlo, šlo by o mimořádné porušení dlouholeté pauzy, neboť Rusko (jako postsovětský stát) nikdy jadernou bombu neodpálilo. USA naposledy testovaly v roce 1992 a Sovětský svaz v roce 1990. Moskva již v posledních týdnech provedla testy dvou jaderně poháněných zbraní, střely Burevestnik a podvodního dronu Poseidon, ale nejednalo se o detonace jaderných bomb.

Mnoho z Putinovy demonstrace síly pravděpodobně pramení z nedávných ruských postupů na Ukrajině, kde se Rusko více než rok snažilo Pokrovsk dobýt a utrpělo při tom značné ztráty. Ukrajinské síly jsou navíc v jiných částech fronty napjaté, přičemž ruské síly vstoupily například i do Kupjansku v Charkovské oblasti, i když Ukrajina tvrzení o obklíčení popírá. Kyjev doufá, že případný pád Pokrovsku neposlouží Moskvě jako odrazový můstek pro obnovený útok na Kramatorsk a Slovjansk.

Rusko chce Západ finančně vyčerpat. Kremlem podporovaní hackeři útočí na města i úřady

Ruská armáda, ilustrační fotografie. Komentář

Pokrovsk i Kupjansk v „šedé zóně“. Rusové stupňují úsilí, situaci na frontě ale asi nezmění

Ruský postup na východní frontě nabývá nových rozměrů. Bitvy o Pokrovsk na Donbasu a Kupjansk v Charkovské oblasti mohou rozhodnout o dalším osudu ukrajinské obrany. Získání obou měst by Moskvě přineslo pevnější kontrolu nad Donbasem, zlepšilo logistiku a umožnilo tlak na aglomeraci Slovjansk–Kramatorsk. Strategický průlom by však nenastal, cesta na Kyjev ani k hranicím NATO by zůstala pro Rusko nedosažitelná.
Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Ukrajina přeměnila útok drony na styl počítačových her. Revoluční systém válčení se šíří

Na Ukrajině se mezi vojenskými jednotkami rozšířil a stal se „virálním“ systém útoků drony, který využívá principy počítačových her. Jak uvedl první místopředseda vlády Mychajlo Fedorov, systém se navíc rozšiřuje i do oblastí průzkumu, dělostřelectva a logistiky. Tento systém odměňuje vojáky body za úspěšné zásahy, které následně mohou vyměnit za nákup další výzbroje v online obchodě.

před 27 minutami

Ruská armáda, ilustrační fotografie

Schůze Poslanecké sněmovny Prohlédněte si galerii

Tomio Okamura byl zvolen šéfem Sněmovny. Místopředsedy jsou Nacher a Barták

Poslanci Poslanecké sněmovny ve středu zvolili Tomia Okamuru (SPD) do funkce předsedy dolní komory Parlamentu. Okamura získal v tajné volbě 107 hlasů ze 197 odevzdaných, čímž těsně překonal potřebnou většinu. Jeho protikandidát, lidovec Jan Bartošek, získal podporu 81 poslanců. Zvolením předsedy se uzavřel první zásadní bod ustavující schůze a nově vznikající koalice tak prosadila svého klíčového kandidáta.

Hackeři, ilustrační foto

Rusko chce Západ finančně vyčerpat. Kremlem podporovaní hackeři útočí na města i úřady

Rusko vede proti Západu agresivní válku v takzvané šedé zóně, která sice nezahrnuje přímý vojenský konflikt, ale jejímž cílem je finančně nás vyčerpat. Státem podporovaní hackeři a další aktéři s vazbami na Kreml systematicky útočí na západní města, vládní úřady a podniky, čímž jim způsobují obrovské finanční ztráty. Tyto cílené útoky mají za následek zvyšování nákladů na provoz a pojištění, čímž se prodražuje podnikání v západních zemích, píše Politico.

Schůze Poslanecké sněmovny

Znám ho nejdéle. U nás SPD nikdo nevolí, Tomio je labilní a bezpečnostní hrozba, varoval Hayato Okamura

Poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura pronesl v Poslanecké sněmovně emocionální a nečekaně osobní projev, ve kterém důrazně varoval své kolegy před volbou jeho mladšího bratra, šéfa SPD Tomia Okamury, do pozice předsedy dolní komory parlamentu. Hayato Okamura neváhal Tomia označit za „vážnou bezpečnostní hrozbu“ a zpochybnit jeho morální pevnost i osobní stabilitu.

Schůze Poslanecké sněmovny Prohlédněte si galerii

Proti Okamurovi se bouří polovina Sněmovny. Hledá se "8 statečných"

Ustavující schůze Poslanecké sněmovny pokračuje ve středu volbou nového předsedy dolní komory. Nová koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů, která se opírá o většinu 108 poslaneckých hlasů, prosazuje do čela Tomia Okamuru, šéfa hnutí SPD. Jeho protikandidátem je lidovec Jan Bartošek. Volba, která by měla potvrdit politickou dohodu nové koalice, vyvolala ostrou kritiku a varování ze strany poslanců končící vládní pětikoalice. Schůze byla na úvod zahájena minutou ticha za zesnulého kardinála Dominika Duku.

Přípravy na COP30

Konference, která ve světě nemá obdoby. Na COP30 míří vědci, aktivisté, obránci i domorodci z celého světa

Do brazilského města Belém míří z různých směrů několik lodních flotil, které tvoří domorodí lídři, ekologičtí aktivisté a obránci lesů. Jejich cílem je zajistit, aby se nadcházející klimatický summit COP30 stal událostí, která se bude lišit od autoritářských a korporacemi ovládaných konferencí minulosti, jako byly Dubaj a Ázerbájdžán. Cestovatelé, kteří se plaví na palubě lodí sloužících zároveň jako ubytování, usilují o to, aby Brazílie dodržela slib a dala fundamentální roli občanské společnosti v tlaku na ambicióznější klimatická jednání.

Dovoz a vývoz zboží

Co když soud zatrhne Trumpova cla? Bílý dům se připravuje na plán B

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa projevuje před středečním slyšením u Nejvyššího soudu velkou sebedůvěru, že soudci potvrdí jeho rozsáhlé pravomoci uvalovat cla. Přesto se poradci Bílého domu po celé týdny připravovali na „Plán B“ pro případ, že soud rozhodne proti Trumpově snaze využít k tarifům Zákon o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Tyto tarify tvoří základ jeho ekonomické agendy v druhém funkčním období a Bílý dům je považuje za klíčový nástroj k tlaku na obchodní partnery.

Viktor Orbán

Otřes v Maďarsku: Spojenci Orbána kupují nejčtenější noviny, novináři nemají kam odejít

Mediální scéna v Maďarsku zažívá otřes poté, co mediální skupina Indamedia, považovaná za blízkou nacionalistické straně Fidesz premiéra Viktora Orbána, koupila nejčtenější maďarský deník Blikk od jeho dosavadního švýcarského vlastníka Ringier. Nákup bulvárního titulu, jehož web čte měsíčně zhruba tři miliony čtenářů, je široce vnímán jako další snaha o posílení vládního vlivu na média.

Andrej Babiš a Petr Pavel

Pavel si pozval Babiše na Hrad

Prezident republiky pozval předsedu hnutí ANO, Andreje Babiše, na setkání, které se uskuteční ve středu 12. listopadu 2025 ve 13:00 hodin na Pražském hradě.

Plakát k filmu Deník Shopaholičky.

Režisérka Eva Toulová představuje první záběry z Deníku shopaholičky

„Štěstí si za peníze nekoupíš, ale nové boty ano!“ hlásá Barbora Seidlová coby hlavní hrdinka v nové romantické komedie režisérky Evy Toulové s názvem Deník shopaholičky. Hvězdně obsazený snímek ze světa nakupování, slev a výprodejů vstoupí do kin 11. prosince 2025. Na první záběry z něj se ale můžete podívat už nyní:

Zohran Mamdani

Pozadí nečekaného zvratu: Jak dokázal Zohran Mamdani porazit Trumpova kandidáta?

O triumfu Zohrana Mamdaniho, nově zvoleného starosty New Yorku, který slavil v přeplněném sále Brooklyn Paramount Theater, se hovoří jako o důsledku promyšlené strategie progresivního křídla demokratů. Krátce po skandálu, který se dotkl hlavního sponzora tehdejšího starosty Erica Adamse, se v listopadu 2023 sešla v Long Island City tajná skupina politiků a aktivistů. Setkání, které zorganizovala platforma Working Families Party (WFP), bylo motivováno snahou najít způsob, jak porazit nenáviděného starostu.

Zohran Mamdani

Nejmladší starosta za sto let. New York povede muslim Zohran Mamdani, Trumpova noční můra

Město New York má nového starostu, stal se jím Zohran Mamdani, jehož vítězství představuje součást širokého triumfu Demokratické strany v prvních velkých volbách po začátku druhého funkčního období Donalda Trumpa. Čtyřiatřicetiletý Mamdani se zapsal do historie hned dvakrát: je prvním muslimským starostou a zároveň nejmladším vůdcem největšího amerického města za posledních více než sto let.

Zřícení letadla v Louisville

Na letišti v Louisville se krátce po startu zřítilo letadlo

Na letišti v Louisville v Kentucky došlo k tragické havárii nákladního letadla UPS, při které zahynulo nejméně sedm lidí. Guvernér státu Kentucky uvedl, že k nehodě došlo v úterý večer, když nákladní letadlo startovalo z mezinárodního letiště Louisville Muhammad Ali. Nejméně dalších jedenáct osob utrpělo při explozi, k níž došlo kolem 17:15 místního času, zranění. Nad místem neštěstí se valil hustý dým.

Polsko, ilustrační foto

Chýlí se polský zázrak ke konci? Trumpova politika nutí Varšavu přehodnocovat budoucnost

Po více než třiceti letech nepřetržitého růstu se Polsko ocitá na zásadní křižovatce. Země, která se po roce 1989 potýkala s hyperinflací a úpadkem průmyslu, dnes patří do elitního klubu ekonomik s hrubým domácím produktem přesahujícím bilion dolarů. Tento „polský zázrak“ je ovšem výsledkem globálního ekonomického systému, jehož stabilita se v posledních letech dramaticky zpochybňuje.

Útočník z vlaku možná pobodal i teenagera ve městě. Policie to prověřuje

Britská policie se domnívá, že dvaatřicetiletý pachatel víkendového útoku ve vlaku může mít na svědomí další trestné činy. Panuje podezření, že pobodal i čtrnáctiletého kluka. Útok ve vlaku si vyžádal 11 zraněných osob, podezřelý muž již čelí obvinění. 

