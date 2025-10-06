Ve francouzské politice nastal absolutní chaos. Nová vláda nevydržela ani den, oznámila rezignaci

6. října 2025 10:03

Facebook Sébastien Lecornu

Absolutní chaos ve francouzské politice způsobila rezignace premiéra a celé vlády. Ministerský předseda Sébastien Lecornu a jeho kabinet odstoupili v pondělí 6. října 2025. Tato událost otřásla politickou krizí, která nyní ohrožuje schopnost prezidenta Emmanuela Macrona dále zemi efektivně řídit.

Lecornu, který byl do čela vlády jmenován pouhý měsíc před rezignací, odstoupil jen pár hodin poté, co jmenoval klíčové členy svého kabinetu. Opozice a někteří partneři Macronovy menšinové koalice reagovali zlostí. Velké části ministrů totiž tvořili buď přetrvávající členové z minulé vlády, nebo osoby, které již dříve zastávaly vysoké funkce.

Teprve devětatřicetiletý Lecornu byl pátým premiérem Macrona od jeho znovuzvolení v roce 2022. Před sebou měl nelehký úkol: prosadit úsporný rozpočet, snížit schodek a uklidnit finanční trhy. Měl dokázat, že druhá největší ekonomika eurozóny se nestala neovladatelnou.

Na zprávu o rezignaci reagoval prudkým poklesem i hlavní francouzský akciový index CAC. Ten se propadl o dvě procenta oproti pátečnímu závěru. Politická situace ve Francii zůstává velmi nestabilní.

Lecornu přitom teprve v neděli oznámil klíčové členy svého nového kabinetu, čímž ukončil týdny nejistoty po svém zářijovém jmenování. Lecornu je již pátým premiérem pod prezidentem Emmanuelem Macronem za necelé dva roky.

Mnoho teĎ už končících ministrů z centristického tábora si navíc své posty udrželo. Na svých pozicích zůstali například bývalí premiéři Elisabeth Borne jako ministryně školství a Manuel Valls jako ministr pro zámořská území. Nezměnily se ani posty ministra zahraničí Jean-Noëla Barrota a ministra spravedlnosti Géralda Darmanina.

Lecornu navíc tvrdil, že je připraven učinit zásadní rozpočtové ústupky levicové Socialistické straně, aby si zajistil její podporu. V pátek už učinil významný ústupek celé opozici, když slíbil, že nepoužije kontroverzní ústavní manévr, který umožňuje vládě přijímat zákony bez hlasování. 

Politická krize je u konce. Lecornu zveřejnil jména nové vlády, sází na jistotu

Sébastien Lecornu

Politická krize je u konce. Lecornu zveřejnil jména nové vlády, sází na jistotu

Francouzský premiér Sébastien Lecornu v neděli oznámil klíčové členy svého nového kabinetu, čímž ukončil týdny nejistoty po svém zářijovém jmenování. Lecornu je již pátým premiérem pod prezidentem Emmanuelem Macronem za necelé dva roky. Nová vláda musí řešit složitou rozpočtovou situaci, neboť Lecornův předchůdce François Bayrou padl minulý měsíc při hlasování o nedůvěře.
Mirage 2000-5

Francie se hádá s Německem. Postavíme stíhačku bez vás, vzkazuje Paříž Berlínu

Francie je připravena postavit stíhačku nové generace sama. Oznámil to ve středu francouzský úředník malé skupině novinářů, který si nepřál být jmenován kvůli citlivosti tématu. Tato prohlášení naznačují, že se Paříž nezůstane v projektu Future Combat Air System (FCAS) za každou cenu, pokud by se nepodařilo nalézt shodu s Německem. Úředník prohlásil, že i když se nepodaří dosáhnout dohody, Francie má dostatečné kapacity na to, aby stíhačku vyvinula a postavila sama.

