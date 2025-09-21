Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát

Libor Novák

21. září 2025 8:28

Palestina
Palestina Foto: Pixabay

Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát, což je krok, který se očekává před nadcházejícím zasedáním Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Na tomto významném mezinárodním fóru má být hlavním tématem takzvané dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Jednání se tak soustředí na diplomatické řešení, zatímco na místě, v Pásmu Gazy, pokračují intenzivní boje, které mají ničivý dopad na civilní obyvatelstvo. 

Mezitím v Gaze pokračuje rozsáhlá ofenziva izraelské armády, jejíž hlavní cílem se stalo město Gaza. V sobotu tisíce obyvatel utekly z domovů ve snaze uniknout bojům, které v severní části regionu neustále eskalují. Tito lidé, kterých je v Gaze na milion, se snaží dostat do bezpečí, ačkoliv se v srpnu potvrdilo, že oblast čelí hrozbě hladomoru.

Diplomatické plány na uznání palestinského státu vyvolaly na domácí politické scéně v Británii značnou odezvu. Více než polovina poslanců opoziční Labouristické strany podepsala dopis, v němž naléhavě vyzvali vládu, aby s uznáním Palestiny neotálela. Tento tlak z opozice poukazuje na silné vnitropolitické rozdělení a touhu po jasném a rychlém postoji.

Přesto se objevují i kritické hlasy, které vládnímu postupu vyčítají nesourodost. Kritici se ptají, proč jsou podmínky pro uznání palestinského státu uplatňovány spíše na Izrael než na Hamás. Poukazují na to, že tento přístup se zdá být nevyvážený a nedává smysl v kontextu širšího konfliktu.

Jedním z nejvýraznějších odpůrců je vrchní britský rabín Sir Ephraim Mirvis. Ten vládu vyzval, aby s rozhodnutím o uznání počkala. Uvedl, že zamýšlené uznání není podmíněno tím, zda vznikne funkční a demokratická palestinská vláda. Zdůraznil také, že se po Palestincích nepožaduje ani základní závazek k mírové budoucnosti.

Navíc Mirvis považuje za šokující, že vláda nepřistupuje k uznání s podmínkou propuštění 48 rukojmích, která jsou stále v zajetí. Podle něj tak britská vláda opomíjí zásadní morální a humanitární aspekt. Zdroje z vlády však trvají na tom, že jejich požadavky vůči Hamásu – propuštění rukojmích a souhlas s příměřím – zůstávají nezměněny.

Na druhé straně se úředníci z ministerstva zahraničí brání, že právo na státnost je základním právem palestinského lidu a nemělo by záviset na Hamásu, který britská vláda považuje za teroristickou organizaci. Tento argument zdůrazňuje rozporuplnost celé situace a obtížnost nalezení jednotného a přijatelného řešení pro všechny zúčastněné strany. 

