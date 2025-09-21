Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát, což je krok, který se očekává před nadcházejícím zasedáním Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Na tomto významném mezinárodním fóru má být hlavním tématem takzvané dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Jednání se tak soustředí na diplomatické řešení, zatímco na místě, v Pásmu Gazy, pokračují intenzivní boje, které mají ničivý dopad na civilní obyvatelstvo.
Mezitím v Gaze pokračuje rozsáhlá ofenziva izraelské armády, jejíž hlavní cílem se stalo město Gaza. V sobotu tisíce obyvatel utekly z domovů ve snaze uniknout bojům, které v severní části regionu neustále eskalují. Tito lidé, kterých je v Gaze na milion, se snaží dostat do bezpečí, ačkoliv se v srpnu potvrdilo, že oblast čelí hrozbě hladomoru.
Diplomatické plány na uznání palestinského státu vyvolaly na domácí politické scéně v Británii značnou odezvu. Více než polovina poslanců opoziční Labouristické strany podepsala dopis, v němž naléhavě vyzvali vládu, aby s uznáním Palestiny neotálela. Tento tlak z opozice poukazuje na silné vnitropolitické rozdělení a touhu po jasném a rychlém postoji.
Přesto se objevují i kritické hlasy, které vládnímu postupu vyčítají nesourodost. Kritici se ptají, proč jsou podmínky pro uznání palestinského státu uplatňovány spíše na Izrael než na Hamás. Poukazují na to, že tento přístup se zdá být nevyvážený a nedává smysl v kontextu širšího konfliktu.
Jedním z nejvýraznějších odpůrců je vrchní britský rabín Sir Ephraim Mirvis. Ten vládu vyzval, aby s rozhodnutím o uznání počkala. Uvedl, že zamýšlené uznání není podmíněno tím, zda vznikne funkční a demokratická palestinská vláda. Zdůraznil také, že se po Palestincích nepožaduje ani základní závazek k mírové budoucnosti.
Navíc Mirvis považuje za šokující, že vláda nepřistupuje k uznání s podmínkou propuštění 48 rukojmích, která jsou stále v zajetí. Podle něj tak britská vláda opomíjí zásadní morální a humanitární aspekt. Zdroje z vlády však trvají na tom, že jejich požadavky vůči Hamásu – propuštění rukojmích a souhlas s příměřím – zůstávají nezměněny.
Na druhé straně se úředníci z ministerstva zahraničí brání, že právo na státnost je základním právem palestinského lidu a nemělo by záviset na Hamásu, který britská vláda považuje za teroristickou organizaci. Tento argument zdůrazňuje rozporuplnost celé situace a obtížnost nalezení jednotného a přijatelného řešení pro všechny zúčastněné strany.
Související
Netradiční pohřeb zástupce britské monarchie. Zazněl i vzkaz od papeže
Trump dorazil na historickou druhou státní návštěvu Británie. Setkal se s Karlem III.
Velká Británie , portugalsko , palestina
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Co znamená uznání Palestiny jako nezávislého státu?
před 1 hodinou
Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát
před 2 hodinami
Podzimní počasí je tady. Příští týden teploty citelně klesnou
včera
Tisíce demonstrantů v Haagu protestovaly proti migraci. Policie je rozehnala slzným plynem
včera
Příliš velká na to, aby prohrál. Stubb prozradil, proč Putin nechce ukončit válku
včera
SPD vystavilo svou identitu na vodě. Varuje před neexistujícími migranty i těmi, kteří Česku pomáhají odvrátit krizi
včera
Vyhrocený výroční zápas. Sportovní ředitel Hradce napadl sparťanského gólmana, Priske navštívil rozhodčí
včera
Pelta zná nástupní den do vězení. Mezitím měl být hospitalizován na JIP
včera
Americká armáda zaútočila v mezinárodních vodách na loď s drogami
včera
Pentagon novinářům omezí přístupy. Nechce, aby publikovali všechno
včera
Jako žába ve vroucí vodě. Rusko letos už pětkrát narušilo estonský vzdušný prostor
včera
Zelenskyj neskrývá frustraci: Spojenci ztrácejí čas, je třeba jednat
včera
Evropská letiště zasáhl rozsáhlý kyberútok
včera
Druhá aktivace článku 4 NATO za měsíc. V čem se liší od článku 5?
včera
Polsko uvedlo protileteckou obranu do stavu pohotovosti. Zelenskyj se sejde s Trumpem
včera
Zrušení zákazu ruských médií? Vondráčkovy výroky mě nezajímají, řekl Babiš Politicu
včera
Rusko incident se stíhačkami popírá. Estonsko požádalo o aktivaci článku 4
včera
Venezuela chce USA demonstrovat sílu. Zahájila cvičení s ruskou technikou
včera
Víkendové počasí může lákat i k návštěvě lesa. Houbám se má dařit
19. září 2025 21:59
Metro znovu ochromí víkendová výluka. Opravy na Florenci pokračují
Série pravidelných výluk pražského metra na lince C kvůli opravám přestupní stanice Florenc bude pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Cestující tak budou muset v sobotu do tramvají.
Zdroj: Jan Hrabě