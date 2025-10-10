Velké stěhování domů. Tisíce vysídlených Palestinců se vracejí na sever Gazy

Tisíce vysídlených Palestinců začaly směřovat domů z jihu Pásma Gazy. Děje se tak poté, co v pátek v poledne místního času vstoupilo v platnost příměří a izraelské jednotky se stáhly na předem dohodnutou demarkační linii. Jde o první zastavení bojů na zničeném území za posledních šest měsíců.
Izraelská vláda ve čtvrtek večer schválila dohodu, která aktivuje první fázi plánu navrženého Spojenými státy na ukončení války v Gaze. Podle podmínek dohody by měl Hamás do 72 hodin propustit 20 živých izraelských rukojmí. Následně Izrael propustí 250 Palestinců odpykávajících si dlouhé tresty v izraelských věznicích a také dalších 1 700 osob, zadržených v Gaze během války.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu si v pátečním projevu připsal zásluhu na propuštění rukojmích. Uvedl, že jeho kroky v Gaze byly diktovány „bezpečností Izraele“. Netanjahu poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za jeho podporu při dosažení dohody.
Izraelský vojenský mluvčí v arabštině, Avichay Adraee, uvedl, že obyvatelé Gazy se mohou vracet na sever po určených trasách, nicméně je varoval před oblastmi, kde zůstávají izraelské jednotky. Jedná se například o Beit Hanoun a hraniční přechod Rafáh. Před zahájením příměří, které dohodu aktivovalo, izraelské bombardování v Gaze zesílilo.
Izraelské jednotky se stáhly například z východní části Chán Júnis na jihu Gazy a z tábora Nuseirat ve střední části. Nicméně, podle čtvrtečního vyjádření mluvčího izraelské vlády, zůstanou izraelské síly v počáteční fázi stahování, před propuštěním rukojmích, pod kontrolou 53 % Pásma Gazy.
Po oznámení příměří se vytvořil mohutný proud Palestinců směřující na sever k městu Gaza, největší městské oblasti území. Téměř půl milionu Palestinců, kteří dříve žili na severu, bylo vysídleno izraelskou vojenskou operací. Záběry ukázaly obrovské davy na pobřežní silnici, která byla jen několik dní předtím pro návrat uzavřena.
„Zaplaťpánbůh, můj dům stále stojí,“ řekl agentuře Reuters čtyřicetiletý Ismail Zayda ze čtvrti Šejch Radván ve městě Gaza. „Ale okolí je zničené, domy mých sousedů jsou zničené, zmizely celé čtvrti,“ dodal.
Příměří má být doprovázeno nárůstem humanitární a lékařské pomoci do Gazy, a to všemi pěti hraničními přechody do obléhaného pásma. Podle Izraelského armádního rozhlasu Izrael povolí denní vjezd 600 nákladních vozidel s pomocí, což přibližně odpovídá předválečným úrovním. Pomoc je naléhavě potřeba, protože v Gaze je rozšířená podvýživa a některé části se potýkají s hladomorem.
Zdravotníci oznámili, že období příměří využijí k vyprošťování těl uvězněných pod sutinami. Očekává se, že pod troskami zničených budov jsou desítky tisíc těl, jejichž vyproštění bylo kvůli bojům obtížné.
Chalíl al-Hayya, vysoký představitel Hamásu a hlavní vyjednavač hnutí, uvedl, že obdržel mezinárodní záruky, že válka skončila. Nicméně, velká část Trumpova 20bodového plánu na ukončení dvouleté války musí být teprve dojednána vyjednavači. Trumpův plán zahrnuje také požadavek na odzbrojení Hamásu, zřízení mezinárodní přechodné vlády pro Pásmo Gazy a úplné stažení Izraele do nárazníkové zóny na hranici pásma.
Právě otázka zbraní Hamásu a složení přechodné autority se očekává jako větší výzva pro vyjednavače, než byla výměna rukojmích a zadržených. Izrael a Hamás mají v těchto otázkách diametrálně odlišné vize.
Izraelská televizní stanice Channel 12 oznámila, že prezident Trump navštíví Izrael v pondělí a pronese projev v Knessetu v Jeruzalémě. Páteční příměří je prvním zastavením bojů za více než šest měsíců a představuje největší přiblížení k trvalému ukončení války.
Během dvouleté izraelské vojenské kampaně v Gaze bylo zabito více než 67 000 Palestinců a téměř 170 000 zraněno, podle ministerstva zdravotnictví v Gaze. Další desítky tisíc těl jsou očekávány pod sutinami. Izrael zahájil válku v reakci na útok pod vedením Hamásu ze 7. října 2023, při kterém zemřelo asi 1 200 lidí a 251 bylo zajato. Vyšetřovací komise OSN a několik organizací pro lidská práva obvinily Izrael z páchání genocidy v Gaze, což Izrael popírá.
