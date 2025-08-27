Vězni pomáhali dozorcům, pak se dobrovolně vrátili. Co se odehrálo v íránské věznici během útoku Izraele?

Libor Novák

27. srpna 2025 12:44

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Íránská věznice Evin, která leží na severním okraji Teheránu, se stala terčem nejkrvavějšího izraelského útoku na íránské půdě z hlediska obětí z řad civilistů. Podle exkluzivního rozhovoru BBC s bývalou politickou vězeňkyní Motahareh Goonei se uvnitř věznice odehrávaly scény, které vypovídají o hrůzách, ale i o lidskosti v krizové situaci. Věznice byla napadena během cíleného útoku Izraele 23. června, v posledních hodinách války mezi oběma zeměmi.

Izraelské obranné síly (IDF) tvrdí, že věznice byla využívána pro „zpravodajské operace proti Izraeli“. Podle analýzy BBC zasáhlo areál nejméně šest izraelských střel, které poškodily 28 budov.

Zatímco Izrael tvrdí, že útok byl cílený a že byly přijaty kroky k minimalizaci ztrát na životech civilistů, organizace Human Rights Watch označila útok za neselektivní a nezákonný, který naplňuje skutkovou podstatu válečného zločinu. Íránské úřady potvrdily, že zemřelo 80 lidí, včetně vězňů, zaměstnanců věznice, návštěvníků a obyvatel okolních čtvrtí.

Bývalá politická vězeňkyně Motahareh Goonei byla v době útoku na samotce. Popsala, jak vězni panikařili, když se po explozi nemohli dostat z cel. Vězni museli s hrůzou sledovat, jak se někteří dozorci snaží zabránit jim v útěku. Vzápětí se však odehrály dojemné scény.

Vězni pomáhali zraněným dozorcům a také zraněné lékařce, která je předtím léčila. I přes chaos se někteří snažili zachránit druhé. Íránské úřady uvedly, že v průběhu útoku uprchlo 75 vězňů, z nichž se někteří dobrovolně vrátili nebo byli znovu dopadeni.

Íránské úřady zveřejnily pouze jména zaměstnanců, kteří při útoku zemřeli. Podle nich přišlo o život 42 dozorců a pět vězňů. BBC News Persian však nezávisle potvrdila totožnost tří obětí z řad civilistů.

Patří mezi ně Masoud Behbahani, který měl íránské i americké občanství, Arvin Mohammadi, který zemřel v administrativní budově, když se snažil složit kauci za propuštění svého otce, a prominentní umělkyně Mehrangiz Imanpour. Mezi oběťmi jsou také matka ročního dítěte, filantrop, několik sociálních pracovníků a třináct mladých vojáků na vojenské službě.

Lidskoprávní organizace Amnesty International i Úřad OSN pro lidská práva odsoudily útok s tím, že věznice není vojenský cíl a její napadení je v rozporu s mezinárodním humanitárním právem. Obě organizace se shodují, že útok byl nelegální, protože byl namířen proti civilnímu objektu, a jeho provedení je válečným zločinem.

I po útoku zůstává nejasný osud transsexuálních vězňů. Ačkoliv se objevily zprávy, že jich bylo zabito až sto, investigace BBC toto tvrzení nepotvrdila. Odborník na práva vězňů v Íránu, Reza Shafakhah, vyjádřil vážné obavy o jejich osud. Nikdo neví, kde se tito vězni v současné době nachází, a jakékoliv informace o jejich stavu chybí. 

OSN po zabití desítek lidí včetně novinářů v Gaze žádá spravedlnost

Írán

Írán je po červnové válce v hluboké krizi. Tamní režim je ale velmi pevný, rozložit ho bude těžké

Írán se potýká s nejhlubší krizí za poslední desetiletí. Série izraelsko-amerických útoků, které v červnu poškodily klíčové energetické a průmyslové cíle, spustila lavinu, jež rychle odhalila zranitelnost celé státní infrastruktury. V zemi panují extrémní teploty přesahující 50 stupňů Celsia, denní výpadky elektřiny a vody paralyzují běžný život, a státní aparát přechází do krizového režimu.
Írán, ilustrační foto

Expert varuje před zdánlivým klidem: Írán není poražen, shání zbraně a chystá se na válku

Írán neuzavírá příměří, ale chystá se k boji. Ačkoli se Teherán může na první pohled zdát slabší než kdy dříve, ve skutečnosti jen přeskupuje své síly. Expert na Blízký východ Ahmed Charai pro server National Interest uvedl, že prezident Donald Trump to vždy chápal. Svůj pohled na věc potvrdil nedávno i nově jmenovaný tajemník Nejvyšší rady pro národní bezpečnost Ali Laridžání, když označil porážku Teheránu v konfliktu s Izraelem za „pouze pozastavenou“, nikoliv ukončenou. Vysvětlil, že Írán mění svou obrannou doktrínu, obnovuje protileteckou obranu, posiluje raketové síly a rozšiřuje radarové sítě, přičemž usiluje o získání moderních systémů od zemí, jako je Čína.

Írán Věznice

