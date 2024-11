Vládní krize v Německu: Poprvé se k ní vyjádřil prezident

"Potřebujeme stabilní vládu, která má schopnost jednat," zdůraznil Steinmeier, přičemž varoval před taktizováním a hádkami v těchto náročných časech. Situace v Německu, Evropě i po prezidentských volbách v USA je nejistá, a to vyžaduje odpovědné rozhodování na všech úrovních.

Tento vývoj následuje po měsících interních sporů ve vládní koalici, která se skládala z kancléřovy SPD, liberální FDP a Zelených. Vláda se definitivně rozpadla po odvolání ministra financí Christiana Lindnera, který je zároveň předsedou FDP. Tento krok způsobil stažení FDP z koalice, což vedlo k dalšímu politickému napětí.

Zůstala však i nadále napjatá situace, kdy kancléř Olaf Scholz oznámil, že v lednu 2024 bude probíhat hlasování o důvěře jeho vládě. Podle něj by měl Bundestag hlasovat 15. ledna 2024. Pokud by vláda tento test neprošla, mohl by následně požádat o rozpuštění parlamentu a vypsání předčasných voleb, které by se mohly konat až do března 2025.

Opozice, která tvrdí, že koalice už nemá většinu v Bundestagu, vyzvala Scholze, aby okamžitě svolal hlasování o důvěře. Lídr Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz uvedl, že parlament musí jednat co nejdříve, ideálně do začátku příštího týdne. Pokud by vláda skutečně neudržela důvěru, měl by prezident Steinmeier v souladu s ústavou rozpuštět Bundestag do 21 dnů.

Tato politická nejistota přichází v době, kdy Německo čelí řadě domácích i mezinárodních výzev. Prezident Steinmeier vyjádřil obavy o budoucnost země v těchto složitých časech, kdy je třeba ukázat politickou zodpovědnost a jednotu, nejen na národní úrovni, ale i v širším evropském kontextu.