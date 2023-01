Von der Leyenová ubezpečila Zelenského o další podpoře EU pro Ukrajinu

V 1. kole prezidentských voleb by nyní zvítězil generál Petr Pavel, jen nepatrný odstup má předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Ekonomka Danuše Nerudová na ně ztrácí více než tři procenta. Ve 2. kole by Babiš s oběma svými hlavními soupeři přesvědčivě prohrál. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Mladou frontu Dnes (MfD), který se konal na konci prosince. Šance ostatních šesti kandidátů jsou malé, nikdo z nich by v prvním kole nezískal přes pět procent hlasů.