Vstřícný krok prince Harryho. Cesta bude dlouhá, konstatují experti

Velkým tématem je ve Velké Británii středeční setkání krále Karla III. s mladším synem Harrym, který před lety ukončil působení v řadách britské monarchie. Toto rozhodnutí i následující události pošramotily jeho vztahy s blízkými. Nyní by se mohlo blýskat na lepší časy.
Král a mladší z jeho synů se setkali poprvé od loňského února, kdy Harry narychlo dorazil z USA do Velké Británie, když se dozvěděl, že otci byl diagnostikován blíže nespecifikovaný typ rakoviny.
Dvojice se ve středu večer sešla v královské rezidenci Clarence House. Buckinghamský palác sdělil, že spolu mluvili nad čajem po dobu přibližně 50 minut. "Ano, má se dobře," řekl princ o otci po setkání, když se ho ptali novináři. Harry se následně odebral na další zastávku své návštěvy. Palác dodal, že nebude setkání dále komentovat.
"Celé to vypadalo tak, že se něco aspoň trochu změnilo. Pokud by princ Harry opustil Spojené království, aniž by se viděl s otcem, bylo by těžké si představit, že se vztah dá napravit. Poškodilo by to obě strany," napsala BBC po středečním setkání.
Podle novinářů je ale nejasné, co bude následovat. "Jsme daleko od úplného rodinného usmíření," konstatovali pozorovatelé a připomněli, že princ Harry ve čtvrtek opustí Velkou Británii, aniž by se setkal se starším bratrem, princem Williamem. Nikdo zároveň neví, kdy se vévoda ze Sussexu opět vrátí do vlasti.
"Cesta k usmíření může být dlouhá a plná výmolů. Jsou to zatím malé, ale důležité kroky," dodává BBC po posledních událostech.
Princ Harry opustil britskou královskou rodinu po sňatku s americkou herečkou Meghan Markleovou. Pár se zasnoubil po roce vztahu v listopadu 2017. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se nakonec vzali 19. května 2018 v kapli svatého Jiří na zámku Windsor.
Následný vývoj byl ale poněkud překvapující a dospěl do bodu, kdy princ a jeho žena opustili institut královské rodiny. Dnes žijí se synem Archiem a dcerou Lilibet Dianou na západním pobřeží Spojených států.
Související
Princ Harry na Ukrajině. Vyslyšel žádost z epicentra války
Stručná informace stačí. Palác potvrdil, že král se setkal s princem Harrym
Princ Harry , Král Charles III. (Karel III.) , královská rodina (gbr) , Velká Británie
Aktuálně se děje
před 38 minutami
Vstřícný krok prince Harryho. Cesta bude dlouhá, konstatují experti
před 1 hodinou
Nechutný skandál v dorostenecké lize. Začínajícího rozhodčího tam trenér začal škrtit
před 2 hodinami
Pokrok nezastavíš. Důchody porostou, ale papírové oznámení už nedorazí každému
před 3 hodinami
V Praze hořelo v bytě. Z domu se evakuovaly desítky lidí
před 4 hodinami
Týden deštivého počasí. Meteorologové ozřejmili, proč v Česku tolik pršelo
před 5 hodinami
Fico a Orbán mají problém. Američané na ně tlačí ohledně ruských fosilních paliv
před 6 hodinami
České vrtulníky jsou na cestě do Polska, potvrdila Černochová
před 7 hodinami
SPD přestane pouštět píseň Bereniky Kohoutové. Pochybení ale odmítá
před 8 hodinami
Další sabotáž mírové dohody. Netanjahu čelí kritice od rodin rukojmích
před 8 hodinami
Drama v Praze. Policie zajistila dva muže, roli sehrál alkohol
před 9 hodinami
ANO před Spolu a SPD, ukazuje průzkum. Piráti míří před Starosty a nezávislé
před 10 hodinami
V Česku se zřejmě vyskytlo tornádo. Na Hodonínsku, kde mohlo vyvolat nepříjemné vzpomínky
před 11 hodinami
Polsko o dronech nechce jednat, je to provokace, stěžuje si Moskva
před 11 hodinami
Zelenskyj na straně Trumpa. Snižte spotřebu ruské ropy, vyzývá spojence
před 12 hodinami
Adam Hanka: Selhání tradičních stran nám otevřelo cestu. Voličům už marketing nestačí, říká šéf Voltu
před 13 hodinami
Polskem zněly sirény. Ruské drony tentokrát zůstaly nad Ukrajinou
před 14 hodinami
Stopy vedou do Brna. Policie žádá o pomoc v případu výhrůžek otrávením vody
před 15 hodinami
První předpověď počasí na příští víkend. Teploty budou příjemné
včera
Rozloučení s kameramanem Františkem Němcem. Přišel i známý herec
včera
Slávisticko-plzeňsko-ostravská nebezpečná hra s ohněm. Snad se z ní nestane precedens
Od vypuknutí této kauzy už uběhl více než týden, ale je důležité, aby nezapadla, jelikož v sázce je toho hodně. Jako fotbaloví fanoušci jsme toho v českém fotbale zažili hodně. Tedy alespoň jsme si to mysleli, když vypukla kauza odposlechů s Ivanem Horníkem. Nebo když jsme zažili téměř neomezenou moc bývalého svazového místopředsedy a černokněžníka Romana Berbra nad rozhodčími. Nyní, 36 let po sametové revoluci, však přichází trojice špičkových českých klubů s dosud nevídanou věcí v tuzemském fotbale – odebraním akreditace novinářům z deníku Sport na domácí zápasy těchto klubů, tedy Slavie, Plzně a Ostravy.
Zdroj: David Holub