Vstřícný krok prince Harryho. Cesta bude dlouhá, konstatují experti

Lucie Podzimková

14. září 2025 21:54

Princ Harry a Meghan Markle
Princ Harry a Meghan Markle Foto: Wikimedia Commons

Velkým tématem je ve Velké Británii středeční setkání krále Karla III. s mladším synem Harrym, který před lety ukončil působení v řadách britské monarchie. Toto rozhodnutí i následující události pošramotily jeho vztahy s blízkými. Nyní by se mohlo blýskat na lepší časy. 

Král a mladší z jeho synů se setkali poprvé od loňského února, kdy Harry narychlo dorazil z USA do Velké Británie, když se dozvěděl, že otci byl diagnostikován blíže nespecifikovaný typ rakoviny. 

Dvojice se ve středu večer sešla v královské rezidenci Clarence House. Buckinghamský palác sdělil, že spolu mluvili nad čajem po dobu přibližně 50 minut. "Ano, má se dobře," řekl princ o otci po setkání, když se ho ptali novináři. Harry se následně odebral na další zastávku své návštěvy. Palác dodal, že nebude setkání dále komentovat. 

"Celé to vypadalo tak, že se něco aspoň trochu změnilo. Pokud by princ Harry opustil Spojené království, aniž by se viděl s otcem, bylo by těžké si představit, že se vztah dá napravit. Poškodilo by to obě strany," napsala BBC po středečním setkání. 

Podle novinářů je ale nejasné, co bude následovat. "Jsme daleko od úplného rodinného usmíření," konstatovali pozorovatelé a připomněli, že princ Harry ve čtvrtek opustí Velkou Británii, aniž by se setkal se starším bratrem, princem Williamem. Nikdo zároveň neví, kdy se vévoda ze Sussexu opět vrátí do vlasti. 

"Cesta k usmíření může být dlouhá a plná výmolů. Jsou to zatím malé, ale důležité kroky," dodává BBC po posledních událostech. 

Princ Harry opustil britskou královskou rodinu po sňatku s americkou herečkou Meghan Markleovou. Pár se zasnoubil po roce vztahu v listopadu 2017.  Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se nakonec vzali 19. května 2018 v kapli svatého Jiří na zámku Windsor.

Následný vývoj byl ale poněkud překvapující a dospěl do bodu, kdy princ a jeho žena opustili institut královské rodiny. Dnes žijí se synem Archiem a dcerou Lilibet Dianou na západním pobřeží Spojených států. 

Princ Harry

Princ Harry na Ukrajině. Vyslyšel žádost z epicentra války

Princ Harry navázal na úspěšnou návštěvu Velké Británie další překvapivou zahraniční cestou. V pátek dorazil na žádost ukrajinské vlády do Kyjeva. Jako patron her Invictus Games pro trvale zraněné válečné veterány řekl, chce udělat všechno možné, aby pomohl se zotavením tisícovek ukrajinských vojáků, kteří utrpěli zranění ve válce s Ruskem. 

Princ Harry a Meghan Markle

