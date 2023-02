Výbuchy na běloruském vojenském letišti vážně poškodily ruský výzvědný letoun

Nejvíce nových bytů v metropoli se loni prodalo v Praze 9, a to 695. Sedm z deseti mělo menší velikost 1+kk a 2+kk, vyplývá z analýzy developerských společností Central Group, Trigema a Skanska. Loni prodané nové byty v Praze 9 tvoří více než pětinu všech prodejů v hlavním městě, ale je to o polovinu méně než se v této městské části prodalo předloni. V Praze 5 se v roce 2022 prodalo 648 bytů, v Praze 4 zakoupili lidé 505 bytů. Nejméně nových bytů se loni prodalo v Praze 1, a to 11.