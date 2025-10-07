Vypište volby, nebo rezignujte. Tlak na Macrona roste

Francouzský prezident Emmanuel Macron čelí silnému tlaku, aby vypsal předčasné parlamentní volby nebo rezignoval. K opozičním hlasům se přidávají i jeho bývalí spojenci, kteří požadují, aby Macron okamžitě jednal a ukončil prohlubující se politickou krizi. Jedná se o jedno z nejhorších období politického chaosu ve Francii od vzniku Páté republiky v roce 1958.
Jeho první premiér, Édouard Philippe, dokonce v úterý Macrona vyzval, aby rezignoval poté, co bude schválen rozpočet na příští rok. Philippe, který stál v čele vlády v letech 2017 až 2020 a nyní vede stranu spojenou s Macronem, uvedl, že „čas kvapí“. Pokračovat ve stavu, který trvá už půl roku, je podle něj „příliš dlouhé a poškozuje to Francii“.
Philippe není jediný, kdo se od Macrona distancuje. Průzkumy ho navíc označují za nejlépe postaveného kandidáta, který by mohl vést politický střed v příštích prezidentských volbách. Také Gabriel Attal, nejmladší francouzský premiér, jehož krátké funkční období skončilo loni, prohlásil, že už nerozumí prezidentovým rozhodnutím.
Attal, který nyní stojí v čele hlavní promacronovské strany, kritizoval Macronovo „odhodlání udržet si kontrolu“. Uvedl, že po pěti premiérech za necelé dva roky je „čas zkusit něco jiného“. Tyto výzvy zazněly poté, co i dosluhující premiér Sébastien Lecornu, jmenovaný teprve před 28 dny, rezignoval spolu se svým kabinetem. Stal se tak nejkratší sloužícím premiérem v moderních francouzských dějinách.
Politická krize trvá déle než rok, od předčasných parlamentních voleb v roce 2024. Ty vyústily v rozdělený parlament bez většiny. Macron požádal Lecornua, aby do středy večer vedl poslední jednání se stranickými lídry a pokusil se „definovat platformu pro akci a stabilitu“. Krajně pravicové Národní sdružení (RN), které je největší stranou v parlamentu, se však schůzky odmítlo zúčastnit.
Podle RN tato jednání už „nemají chránit zájmy francouzského lidu, ale zájmy samotného prezidenta“. V ostře kritickém komentáři deník Le Monde označil krizi za „tragickou frašku“ a další ukázku „rozkladu“ Macronova druhého mandátu. Francii navíc tíží hluboké finanční potíže – poměr dluhu k HDP je třetí nejvyšší v EU.
Macron sice dlouhodobě odmítá rezignovat před koncem svého mandátu v roce 2027 a zdráhá se vypsat nové legislativní volby, v pondělí ale naznačil, že by byl ochoten to udělat, pokud Lecornu ve své misi neuspěje. Mezi další možnosti patří jmenování jiného, možná nestranického technokrata, který by se stal jeho osmým premiérem za krátkou dobu.
