Z Gazy prchají desítky tisíc lidí. Přesto většina obyvatel zůstává, nemají kam jít

17. září 2025 8:32

Situace v Gaze po izraelských náletech
Desetitisíce Palestinců se pokouší o přesun na jih Pásma Gazy. Děje se tak po tom, co Izrael oznámil, že začal s pozemní ofenzivou na Gazu, největší městskou oblast v enklávě. Tento útok je reakcí na mezinárodní kritiku, a to i navzdory tomu, že mezinárodní společenství varuje, že takové kroky zhorší už tak hrozivou humanitární situaci. Na území Gazy se podle OSN částečně rozšířil hladomor a humanitární pomoc se k civilistům dostává jen obtížně.

Podle izraelských úřadů se útok rozšířil na okraj města Gaza a izraelská armáda zintenzivnila letecké údery a ničení výškových budov, které probíhají už víc než týden. Izraelský ministr obrany Israel Katz prohlásil, že "Gaza hoří", a že cílem je osvobození rukojmích a porážka Hamásu.

Premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že se Izrael nachází v "kritické fázi války", protože útok na Gazu je považován za jeden z posledních úderů proti Hamásu. Izrael se pokouší donutit místní obyvatelstvo k evakuaci, ale podle IDF se zatím evakuovalo jen 40 % lidí, a tato čísla nebylo možné nezávisle potvrdit.

Podle zprávy nezávislého vyšetřování OSN se Izrael dopouští genocidy v Gaze, protože civilisté jsou "kolektivně cílení kvůli své identitě jako Palestinci". Izrael toto tvrzení odmítl jako "zkreslenou a falešnou zprávu" a vyzval ke zrušení komise.

Město Gaza tak čeká stejný osud, jaký potkal například města Rafah a Chán Júnis, která byla během téměř dvouleté války zničena. Jen za úterý bylo na severu Gazy zabito nejméně 93 Palestinců a více než 100 napříč celou enklávou, uvedlo tamní ministerstvo zdravotnictví.

Obyvatelé města Gaza, otřesení celonočním ostřelováním, si nesou své zbylé věci a pokouší se uniknout do bezpečí. Záběry z místa ukazují zničené domy a lidi, jak se s věcmi snaží prodrat ruinami a najít útočiště na jihu. Mnozí z nich zažívají nucené opuštění domovů už poněkolikáté. Uprchlíci se tísní na pobřežní silnici, která je tak ucpaná, že se auta sotva hýbou.

OSN vyzývá mezinárodní společenství, aby zabránilo Izraeli v invazi. Podle Volkera Türka, vysokého komisaře OSN pro lidská práva, "toto krveprolití musí okamžitě přestat".

Mluvčí palestinské správy zase žádá o globální zásah a naléhá na Spojené státy, aby se do situace vložily. Izrael však má podporu USA, což potvrdila i návštěva ministra zahraničí Marca Rubia, který prohlásil, že "k odstranění Hamásu může být nakonec nutná přesná vojenská operace".

Izraelská armáda odhaduje, že ve městě Gaza je až 3000 bojovníků Hamásu, což je však méně než jedno procento místní populace, a navíc neexistuje mechanismus, jak zabránit, aby se tito bojovníci nepřidali k uprchlíkům směřujícím na jih. Boje v Gaze jsou podle izraelských úřadů "hlavní, ale ne poslední" operací.

OSN: Izrael se snaží vymazat palestinskou kulturu z Gazy. Tel Aviv obvinění z genocidy odmítá

Pásmo Gazy

"Noc se změnila v peklo, bomby byly všude." Válka v Gaze nabrala nové obrátky

Izraelské obranné síly (IDF) zahájily pozemní ofenzívu do Gazy a vstoupily do "další fáze" konfliktu. Podle mluvčího IDF jde o "velký krok vpřed", protože Gaza City je považována za hlavní pevnost Hamásu, kde se údajně nachází 2 000 až 3 000 bojovníků. Do operace, na kterou se armáda připravovala celé týdny, jsou zapojeny pozemní i vzdušné síly.

OSN: Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze

Nezávislá komise OSN ve své nové zprávě uvádí, že Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze. Ve své sedmdesátidvoustránkové zprávě označila komise toto zjištění za „nejautoritativnější nález OSN k dnešnímu dni“. Zpráva byla vydána v době, kdy Izrael po týdnech bombardování Gazy zahájil pozemní útok do Gazy, a to i přes sílící mezinárodní odsouzení.

