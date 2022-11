Za incident v Polsku je zodpovědné Rusko, říká expert. Kdyby neútočilo, nedošlo by k ní

"V této etapě na základě toho, co se dá dohledat z otevřených zdrojů, se zdá, že ta raketa je ukrajinská a byla vypálena při snaze sestřelit nějaký ruský cíl. Například střelu s plochou dráhou letu nebo cokoliv dalšího. Zatím to vypadá tak, že jde o zbytky ukrajinské střely, které dopadly na polské území. To nic nemění na tom, že odpovědnost za celou tuto událost má Ruská federace, protože kdyby nebylo ruských útoků na ukrajinské cíle, tak by ukrajinská protivzdušná obrana nestřílela," řekl Kříž.

Reakce by podle něj měla být velmi radikální, ale je málo pravděpodobné, že se tak stane. "Alianční protivzdušná obrana by se měla vysunout na západní Ukrajinu a celou západní Ukrajinu až po Kyjev přikrýt. A tím bychom se těmto incidentům vyvarovali. Nemyslím si ale, že je to teď reálné," uvedl expert.

Řekl, že kdyby Severoatlantická aliance chtěla, tak by tuto událost rozhodně mohla využít jako záminku k eskalaci. "A mohla by udělat to, o čem jsem hovořil, tedy přikrýt západní a střední Ukrajinu svojí protivzdušnou obranou. Nemyslím si ale, že se k tomu NATO chystá," uvedl Kříž.

Polské ministerstvo zahraničí v noci na dnešek uvedlo, že ve vsi Przewodów na východě země nedaleko hranic s Ukrajinou dopadla raketa vyrobená v Rusku. Při explozi zemřeli dva lidé. Polsko nespecifikovalo, kdo raketu vystřelil. Rusko své zapojení popřelo. Tři nejmenovaní američtí činitelé agentuře AP řekli, že podle předběžných zjištění raketu zřejmě vypálily ukrajinské ozbrojené síly ve snaze zastavit přilétající ruskou střelu. Raketa na východě Polska dopadla přibližně v době, kdy ruské invazní síly zasáhly vzdušnými útoky města a energetickou infrastrukturu po celé Ukrajině včetně její západní části u polských hranic.