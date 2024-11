Za změny počasí nemohou, přesto je devastují jako první. Pro malé země není COP29 konferencí, ale bojem o přežití

Prezident Remengesau přirovnal klimatickou krizi k invazi, která ohrožuje potravinovou bezpečnost, ekonomiku, kulturu i samotnou existenci těchto států. „Klimatická krize je naše invaze,“ prohlásil podle serveru The Guardian. „Je to neúprosný a neustálý útok na vše, co nás definuje.“

Na příkladu Palau je možné vidět, co klimatická krize znamená pro malé ostrovní státy. Dříve hojné moře, které bylo zdrojem obživy a bohatství, se nyní stává hrozbou. Pobřeží se postupně noří pod hladinu oceánu, tradiční farmy s taro mizí a obyvatelé čelí nejisté budoucnosti.

„Moře, které nám po staletí přinášelo život, nám ho nyní bere,“ popsal prezident situaci. Změny, které Palau zažívá, nejsou ojedinělé – podobné problémy řeší celé Pacifické ostrovy.

Pařížská dohoda z roku 2015 formálně uznala zvláštní zranitelnost malých ostrovních států. Zároveň slíbila, že globální oteplování udrží „výrazně pod 2 °C“ a bude usilovat o hranici 1,5 °C. Překročení této hranice by pro SIDS znamenalo katastrofu.

Vědecké studie varují, že pokud se oteplení zvýší nad 1,5 °C, mnoho ostrovů bude čelit nevratným ztrátám. Pobřežní oblasti budou zatopeny, zemědělská produkce zkolabuje a biodiverzita mořských ekosystémů bude výrazně omezena.

Jedním z hlavních témat COP29 je vytvoření nového cíle klimatického financování (NCQG), který má nahradit dosavadní závazek poskytovat 100 miliard dolarů ročně na pomoc rozvojovým zemím. Palau a další státy SIDS ale varují, že současná jednání nepřinášejí konkrétní výsledky a že finance musí být poskytovány rychle, předvídatelně a ve formě grantů, nikoli půjček.

„Potřebujeme dostatečné, flexibilní a predikovatelné financování,“ uvedl prezident Remengesau. Zdůraznil, že malé ostrovní státy by neměly být nuceny zadlužovat se kvůli problémům, které nezpůsobily.

Konference COP29 představuje pro malé ostrovní státy zásadní příležitost k prosazení jejich zájmů. Remengesau připomněl, že už před rokem 2015 mezinárodní společenství uznalo jejich specifické potřeby. Nyní je třeba, aby tyto závazky nezůstaly jen na papíře.

„Nemáme čas na prázdná slova,“ řekl prezident. „Musíme vidět skutečné kroky, které nám pomohou bojovat s touto krizí.“

Pro Palau a další malé ostrovní státy není COP29 jen další klimatickou konferencí – je to boj o přežití. Prezident Remengesau, který se stane předsedou Aliance malých ostrovních států (AOSIS), slíbil, že tyto státy budou i nadále jednotně požadovat respektování závazků přijatých v rámci Pařížské dohody.

„Naše budoucnost závisí na kolektivní akci,“ uzavřel prezident. „Prosíme svět, aby stál při nás.“