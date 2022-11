Žádný alkohol, omezená svoboda a potlačování práv. Začalo kontroverzní fotbalové MS v Kataru

Ačkoliv si ještě před pár týdny katarský emír Tamim bin Hamad Sání a prezident Miloš Zeman v Praze notovali, ve skutečnosti je emirát v jihozápadní části Perského zálivu zemí, kde nad lidskoprávními otázkami visí velký vykřičník. Přesto mu byl za podivných okolností před 12 lety přidělen statut pořadatelské země mistrovství světa v fotbale.

Že to byla chyba přiznal i bývalý předseda FIFA Sepp Blatter, který to uvedl v rozhovoru pro švýcarský deník Tages-Anzeiger. Zvolení Kataru bylo kritizováno už před 12 lety, kdy k němu došlo, a objevila se taky obvinění z korupce při volbě. Prokázána ale nebyla.

Katar se proto mohl zhostit role pořadatele a s předstihem se na ni připravit. To vše za podivných okolností. Do země přijížděli dělníci z celého světa, aby vybudovali sedm stadionů, hotely a infrastrukturu. Podle Amnesty International a Human Rights Watch (HRW) ale byli pracovníci vykořisťováni a nebylo jim ani umožněno odejít ze zaměstnání.

Na stavbách budovaných pro mistrovství se podílelo na 30 tisíc dělníků, jak ale upozornil server Guardian, řada stavitelů se ze země už nevrátila. Od roku 2010 tam zahynulo více než 6500 zahraničních dělníků, z velké části kvůli vysokým teplotám. Katar toto zjištění popírá.

Co ale popřít nemůže je omezování svobod, a to jak osobních, tak politických. V zemi jsou zakázané politické strany i odbory, nesmí se pořádat stávky a povolené nejsou ani organizace například na ochranu lidských práv. A ta jsou zde potlačována také.

Například homosexuální vztahy jsou v Kataru zakázané a přísně trestané. Je také dohlíženo na to, jak se občané oblékají, či jestli si na veřejnosti projevují vzájemnou náklonnost. Ženy pak nemají svobodu téměř žádnou. Jak nedávno upozornila HRW, bez svolení mužů nemohou prakticky nic.

Nejen, že mají výrazně omezená rozhodovací práva, a to nejen v případě své osoby, ale i svých dětí, ale nemohou například ani svobodně cestovat některými dopravními prostředky či se vdát. Mužské svolení pak potřebují i na získání určité lékařské péče či vzdělání. V neposlední řadě pak jejich plat ani zdaleka nedosahuje výše toho mužského.

Kontroverze Kataru se ale promítá i do dalších oblastí. Místní lidé například nesmí pít alkohol, přičemž se tento zákaz neměl vztahovat na turisty, kterých do země kvůli mistrovství přijede více než jeden milion. Pro ně původně mělo být nachystáno pivo značky Budweiser, a to před zápasy i po nich. Pouhé dva dny před začátkem mistrovství ale Katar oznámil, že povolení konzumovat alkohol na stadionech ruší.

Podle prohlášení organizace FIFA tak bude alkohol dostupný, ale ve fanouškovských zónách na vyhrazených místech, které se nacházejí mimo stadiony. FIFA podle CNN dodala, že na stadionech bude nadále k zakoupení pouze nealkoholické pivo.

To se pochopitelně nelíbí jak fanouškům, tak i samotému Budweiseru, který fotbalové šampionáty sponzoruje částkou ve výši zhruba 75 miliony dolarů. Není proto divu, že se na jeho twitterovém účtu objevilo krátce po oznámení zákazu prohlášení stručné prohlášení znějící: "No, tak toto je nepříjemné..." Krátce na to byl tweet odstraněn.