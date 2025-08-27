Zasahujeme proti Hamásu, tvrdí Izraelci. Statistiky zraněných dětí v Gaze ale ukazují něco jiného

Libor Novák

27. srpna 2025 18:08

Pásmo Gazy
Pásmo Gazy Foto: Pixabay

Téměř třetinu pacientů, kteří byli v roce 2024 ošetřeni v nemocnicích organizace Lékaři bez hranic (MSF) v Gaze kvůli zraněním, tvořily děti mladší 15 let. Tyto údaje, které pocházejí ze šesti zdravotnických zařízení podporovaných MSF v jižní a střední části Pásma Gazy, zveřejnil respektovaný lékařský časopis The Lancet.

Z celkového počtu více než 90 000 ošetření, která provedla organizace MSF, byla za necelou polovinu zranění zodpovědná střelba, granáty nebo bomby. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze stoupl počet obětí izraelské ofenzívy na více než 62 000, přičemž více než polovina z nich jsou ženy a děti. Tyto údaje považuje za „rozumné“ i britská vláda.

Podle uniklých dat z izraelské vojenské zpravodajské databáze je pět ze šesti zabitých Palestinců civilistů. Izraelští představitelé ale tvrdí, že činí veškerá „uskutečnitelná“ opatření, aby se vyhnuli civilním obětem, a obviňují Hamas z toho, že používá civilisty jako lidské štíty.

Organizace MSF uvedla, že explozivní zbraně, které byly vyvinuty pro použití na otevřených bojištích, jsou stále častěji využívány v obydlených oblastech. Provizorní přístřešky, ve kterých nyní žije většina lidí, neposkytují žádnou ochranu proti takovým zbraním.

Například v nemocnicích MSF byla téměř dvě pětiny zranění dolních končetin způsobena explozivními zbraněmi, a to s otevřenými zraněními kostí, svalů nebo kůže.

Situaci v Gaze zhoršují také katastrofální podmínky, ve kterých většina obyvatel žije. Kvůli zničené infrastruktuře a základním službám je kladen obrovský tlak na několik málo fungujících zdravotnických zařízení. Více než polovina ošetřených zranění v nemocnicích MSF byla způsobena nehodami v provizorních podmínkách, například kvůli nebezpečnému bydlení, či dopravním nehodám.

Organizace také čelí kritickému nedostatku základního vybavení a musí přidělovat pacientům pouze jednu až dvě porce jídla denně. MSF proto opakovaně vyzývá k okamžitému a trvalému příměří a žádá, aby Izrael umožnil neomezený přísun nestranné lékařské pomoci. Izraelské úřady na druhou stranu tvrdí, že vstup lékařských zásob usnadnily. S tím však nesouhlasí agentury OSN a lékaři, kteří poukazují na kritický nedostatek, který je způsobený „omezeným a zpožděným přísunem humanitární pomoci“ schvalovaným Izraelem. 

před 3 hodinami

Zabití pěti reportérů v Gaze je jeden z nejbrutálnějších pokusů o umlčení novinářů v historii

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Zabití pěti reportérů v Gaze je jeden z nejbrutálnějších pokusů o umlčení novinářů v historii

Během izraelských útoků na nemocnici Nasser v Pásmu Gazy bylo 25. srpna zabito pět novinářů, čímž se celkový počet zabitých novinářů v tomto konfliktu vyšplhal na 192. Ačkoli kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua tvrdí, že Izrael si „váží práce novinářů“, realita naznačuje jiný příběh. Podle Výboru na ochranu novinářů (CPJ) se jedná o jeden z nejbrutálnějších a nejzáměrnějších pokusů o umlčení novinářů v historii.
Izraelská armáda

Izraelská armáda provedla razii na severu okupovaného Západního břehu Jordánu

Izraelská armáda ve středu provedla razii ve staré části města Nábulus na severu okupovaného Západního břehu Jordánu. Do operace, která začala kolem třetí hodiny ranní, se zapojily desítky vojáků a obrněných vozidel. Izraelská armáda potvrdila, že operaci provádí, ale neuvedla její účel. Podle informací od guvernéra Nábulusu Ghassana Daghlase armáda oznámila, že razie potrvá do odpoledne.

Pásmo Gazy

před 56 minutami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Dánsko, ilustrační foto

Tajné operace podporující odtržení Grónska od Dánska? Kodaň si předvolala nejvyššího amerického diplomata

Dánsko si předvolalo nejvyššího amerického diplomata v Kodani kvůli zprávám o tom, že američtí občané provádějí na autonomním území Grónska tajné operace s cílem ovlivnit tamní společnost a podpořit odtržení Grónska od Dánska. Dánský ministr zahraničí Lars Lokke Rasmussen uvedl, že „jakýkoliv pokus o vměšování do vnitřních záležitostí Dánského království je nepřijatelný.“

před 5 hodinami

Iljušin Il-18

Ruská letadla po setkání Putina s Trumpem opakovaně operují u pobřeží Aljašky

Ruští vojenští piloti opakovaně narušují americkou identifikační zónu protivzdušné obrany (ADIZ) u pobřeží Aljašky, což vede k okamžitým reakcím Severoamerického velitelství vzdušné obrany (NORAD). Ačkoli tyto lety NORAD nepovažuje za hrozbu, jsou součástí širšího kontextu mezinárodního napětí a plní několik strategických cílů.

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Ilustrační foto

Vězni pomáhali dozorcům, pak se dobrovolně vrátili. Co se odehrálo v íránské věznici během útoku Izraele?

Íránská věznice Evin, která leží na severním okraji Teheránu, se stala terčem nejkrvavějšího izraelského útoku na íránské půdě z hlediska obětí z řad civilistů. Podle exkluzivního rozhovoru BBC s bývalou politickou vězeňkyní Motahareh Goonei se uvnitř věznice odehrávaly scény, které vypovídají o hrůzách, ale i o lidskosti v krizové situaci. Věznice byla napadena během cíleného útoku Izraele 23. června, v posledních hodinách války mezi oběma zeměmi.

před 7 hodinami

Amazonský prales, ilustrační fotografie

Počasí zabíjí víc, než si myslíme. Kácení tropických pralesů připravilo o život půl milionu lidí

Mýcení lesů v tropických oblastech, jako jsou Amazonie, Kongo a jihovýchodní Asie, vedlo za posledních dvacet let k úmrtí více než půl milionu lidí. Podle studie zveřejněné v časopise Nature Climate Change je příčinou zejména lokální zvyšování teploty, které je přímým důsledkem odlesňování. Odlesňování totiž snižuje stín, omezuje srážky a zvyšuje riziko lesních požárů.

před 7 hodinami

Rusko, Kreml

Platíme za zmařenou šanci z 90. let. Evropa a Rusko mohli být partnery, převládly ale staré zvyky

Po konci studené války se Evropa ocitla v mimořádné pozici: mohla se stát prostorem skutečné spolupráce, sdíleného růstu a dlouhodobého míru. Západ nabízel svobodu a stabilitu, Východ energii znovunabyté svobody, Rusko možnost strategického partnerství. Namísto společné budoucnosti však nastoupilo mocenské soupeření a nedůvěra. Dnes sledujeme důsledky této zmeškané šance v podobě nových konfliktů, rozdělení a zlikvidované bezpečnostní architektury.

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Mléčná dráha

Vědci zachytili záhadný záblesk z vesmíru. Může rozluštit jedno z největších tajemství

Astronomové zaznamenali doposud nejjasnější rychlý rádiový záblesk (FRB) pocházející z nedaleké galaxie. Tento silný puls rádiových vln trvající jen milisekundu, označený jako FRB 20250316A a přezdívaný RBFLOAT, by mohl pomoci rozluštit záhadu vesmírných signálů, které vědce pletou od jejich objevení v roce 2007. I přes jejich vysokou energetickou intenzitu se dosud nevědělo, co je přesně způsobuje. 

před 9 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

Ukázka slabosti Evropy: Proč je obchodní dohoda s USA prohrou EU?

Jednostranné obchodní dohody, vynucené silnějšími mocnostmi, nejsou v dějinách nic nového. Po porážce v první opiové válce musela čínská dynastie Čching podepsat nerovnou dohodu z roku 1842, která odsoudila Čínu ke století zahraniční nadvlády. Dnes se Evropská unie ocitá v podobné situaci. Jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem vedla k dohodě, kterou mnozí kritici označují za prohru a kapitulaci pro EU. 

před 10 hodinami

Indie, ilustrační foto

Začala platit cla uvalená Trumpem na Indii. Kroky Nového Dillí by USA měly znepokojovat

Ameriku by měly kroky Indie znepokojovat, protože se Nové Dillí snaží o diplomatické sbližování s Čínou. Tato snaha je reakcí na ekonomický tlak ze strany Spojených států, především kvůli clům zavedeným bývalým prezidentem Donaldem Trumpem. Indický premiér Naréndra Módí tak plánuje po sedmi letech navštívit Čínu, aby se setkal s prezidentem Si Ťin-pchingem na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS). 

před 12 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

Zemětřesení na Orlíku. Otřesy pocítili lidé v širším okolí přehrady

Česko v pondělí po poledni zasáhlo zemětřesení. Země se otřásla v okolí vodní nádrže Orlík na pomezí středních a jižních Čech, přístroje ukázaly dva a půl stupně na Richterově stupnici. 

