Zasahujeme proti Hamásu, tvrdí Izraelci. Statistiky zraněných dětí v Gaze ale ukazují něco jiného

Téměř třetinu pacientů, kteří byli v roce 2024 ošetřeni v nemocnicích organizace Lékaři bez hranic (MSF) v Gaze kvůli zraněním, tvořily děti mladší 15 let. Tyto údaje, které pocházejí ze šesti zdravotnických zařízení podporovaných MSF v jižní a střední části Pásma Gazy, zveřejnil respektovaný lékařský časopis The Lancet.
Z celkového počtu více než 90 000 ošetření, která provedla organizace MSF, byla za necelou polovinu zranění zodpovědná střelba, granáty nebo bomby. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze stoupl počet obětí izraelské ofenzívy na více než 62 000, přičemž více než polovina z nich jsou ženy a děti. Tyto údaje považuje za „rozumné“ i britská vláda.
Podle uniklých dat z izraelské vojenské zpravodajské databáze je pět ze šesti zabitých Palestinců civilistů. Izraelští představitelé ale tvrdí, že činí veškerá „uskutečnitelná“ opatření, aby se vyhnuli civilním obětem, a obviňují Hamas z toho, že používá civilisty jako lidské štíty.
Organizace MSF uvedla, že explozivní zbraně, které byly vyvinuty pro použití na otevřených bojištích, jsou stále častěji využívány v obydlených oblastech. Provizorní přístřešky, ve kterých nyní žije většina lidí, neposkytují žádnou ochranu proti takovým zbraním.
Například v nemocnicích MSF byla téměř dvě pětiny zranění dolních končetin způsobena explozivními zbraněmi, a to s otevřenými zraněními kostí, svalů nebo kůže.
Situaci v Gaze zhoršují také katastrofální podmínky, ve kterých většina obyvatel žije. Kvůli zničené infrastruktuře a základním službám je kladen obrovský tlak na několik málo fungujících zdravotnických zařízení. Více než polovina ošetřených zranění v nemocnicích MSF byla způsobena nehodami v provizorních podmínkách, například kvůli nebezpečnému bydlení, či dopravním nehodám.
Organizace také čelí kritickému nedostatku základního vybavení a musí přidělovat pacientům pouze jednu až dvě porce jídla denně. MSF proto opakovaně vyzývá k okamžitému a trvalému příměří a žádá, aby Izrael umožnil neomezený přísun nestranné lékařské pomoci. Izraelské úřady na druhou stranu tvrdí, že vstup lékařských zásob usnadnily. S tím však nesouhlasí agentury OSN a lékaři, kteří poukazují na kritický nedostatek, který je způsobený „omezeným a zpožděným přísunem humanitární pomoci“ schvalovaným Izraelem.
