Závody ve zbrojení můžeme prohrát, přiznávají Ukrajinci. Rusko výrazně navyšuje produkci dronů

Ukrajinci tvrdí, že jsou v bezprostředním ohrožení, že by mohli prohrát závod ve zbrojení s Ruskem v oblasti dronů. Válka na Ukrajině se stává bojem vědy a techniky, který se neustále vyvíjí. Ruská armáda výrazně navýšila počty dronů, zatímco Ukrajina z důvodu nedostatku financí nebyla schopna navýšit produkci. Navíc Rusko nyní zkouší novou technologii, kterou nelze rušit.
Společnost General Cherry, kterou na začátku války založili dobrovolníci, dříve vyráběla sto dronů za měsíc, ale nyní jich produkuje tisíckrát více. Podle Andrije Lavrenovyche je ale potřeba mnohem více strojů. Dodává, že ruští vojáci každý den říkají, že potřebují více zbraní, které by byly lepší, rychlejší a dostaly se výše.
Drony, které se montují ručně a připomínají hračky, jsou dnes nejefektivnější zbraní ukrajinské armády. Kvadrokoptéry se liší velikostí, některé nesou výbušniny, zatímco jiné létají ve výšce až šesti kilometrů, aby napadly ruské průzkumné drony. Ukrajinský dron v hodnotě tisíc dolarů dokáže sestřelit nepřátelské letadlo, které je třistakrát dražší.
Rusko ale podle všeho rychle dohání ukrajinskou převahu. Uvádí se, že produkuje stovky útočných dronů Geranium denně, které jsou podobné iránským dronům Šáhid. Ukrajina proto očekává, že v nadcházejících měsících bude čelit zhruba tisíci takových útoků denně. Kromě masové produkce ale začíná Rusko používat i optické vlákno.
Oleksandr "Drakar", vedoucí vývoje nových produktů, ukázal prototyp stroje, který je vybaven optickým vláknem. Rusové ovšem začali tuto technologii používat dříve a produkci výrazně navýšili. Ruským spojencem, který se prohlašuje za neutrálního v tomto konfliktu, je Čína. Dodává do Ruska optické vlákno a zároveň škrtí dodávky mikročipů a dalších důležitých dílů pro výrobu dronů na Ukrajině. Optické vlákno má tu výhodu, že jej nelze rušit.
