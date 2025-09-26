Zelenskyj: Na Ukrajinu pronikly průzkumné drony z Maďarska

Vztahy mezi Kyjevem a Budapeští se v posledních měsících neustále zhoršují. Ukrajina v pátek oznámila, že průzkumné drony z Maďarska narušily její vzdušný prostor. O incidentu informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po zasedání vlády.
„Vrchní velitel podal zprávu o nedávných incidentech s drony podél ukrajinsko-maďarské hranice,“ uvedl Zelenskyj v prohlášení. „Ukrajinské síly zaznamenaly narušení našeho vzdušného prostoru průzkumnými drony, které jsou pravděpodobně maďarské.“
Prezident dodal, že předběžné odhady naznačují, že mohly provádět průzkum průmyslového potenciálu ukrajinských pohraničních oblastí. Zelenskyj nařídil, aby byly všechny dostupné informace ověřeny a aby byly o každém zaznamenaném incidentu neprodleně podány zprávy. Žádné další podrobnosti neposkytl.
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó reagoval na sociální síti X ostře. „Prezident Zelenskyj ztrácí rozum ze své proti-maďarské obsese. Nyní začíná vidět věci, které tam nejsou,“ napsal. Vztahy mezi Ukrajinou a Maďarskem se zhoršují, protože Budapešť nadále blokuje vstup Ukrajiny do Evropské unie.
Minulý měsíc zahájily ukrajinské síly bombardování ropovodu Družba, kterým je Budapešť zásobena ruskou energií. Maďarsko reagovalo zákazem vstupu do země pro Roberta Brovdiho, klíčového ukrajinského velitele. Ukrajina odpověděla uvalením zákazu vstupu pro tři vysoce postavené maďarské vojenské představitele.
„Naše zrcadlová odpověď na dřívější neopodstatněný zákaz vstupu našim vojenským představitelům ze strany Maďarska,“ uvedl v pátek ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. „Každý akt neúcty ze strany Maďarska se setká s adekvátní reakcí, zvláště neúcta k našim vojákům,“ dodal. Szijjártó kontroval prohlášením, že Ukrajina „provádí proti-maďarskou politiku po celé desetiletí.“
Pavel v OSN: Rusko vede nemilosrdnou válku, za oponou klamů a iluzí útočí i na Polsko
Zelenskyj je připraven skončit, až Ukrajina nebude válčit s Ruskem
