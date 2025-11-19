ANALÝZA | Jak bude vypadat polská reakce na sabotáž? Nebude jen diplomatická, Polsko se dokáže Rusku bránit i vojensky

Polsko čelí nejvážnějšímu narušení své bezpečnosti za poslední roky. Sabotáž na železnici, kterou premiér Donald Tusk spojuje s ruskými službami, otevřela otázku tvrdé reakce, již naznačil ministr Radosław Sikorski slovy o postupu „nejen diplomatickém“. Varšava zvažuje kroky od kontrarozvědných zásahů po omezení ruské diplomatické přítomnosti. Incident zároveň znovu ukazuje, že Polsko bere hrozbu ruské agrese vážněji než většina Evropy a systematicky se připravuje i na krajní scénáře.
O víkendu došlo k cíleným sabotážním akcím na železničních tratích ve stanicích Mika a Gołąb poblíž Puław. Premiér Donald Tusk v úterý potvrdil, že polské tajné služby identifikovaly jako pachatele dva ukrajinské občany, kteří delší dobu spolupracovali s ruskými službami. Podle Tuska tak nejde o izolovaný incident, ale o součást širšího schématu ruských operací proti polským zájmům. O situaci informovaly také EuroZprávy.cz.
Reakční prostor Varšavy je široký. Nabízí se srovnání s případem České republiky, která po odhalení zapojení ruských zpravodajců do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích přistoupila k masivnímu vyhoštění ruského diplomatického personálu. Tento precedent ukazuje, že stát v situaci prokázané sabotáže může reagovat rychle, tvrdě a jednoznačně. Polsko však může, a také zjevně chce, zajít dále.
Ministr zahraničí Radosław Sikorski dal totiž jednoznačně najevo, že reakce bude „nejen diplomatická“. Tím naznačil, že Polsko nehodlá svou odpověď omezit na konvenční nástroje, jako je škrtání diplomatických pozic či symbolické protestní nóty.
Detaily sice nesdělil, ale jeho další tvrzení, že až 40 % ruských diplomatů akreditovaných v EU „vykonává úkoly, které nejsou v souladu s jejich diplomatickým statusem“, vytváří pevný rámec interpretace: Varšava předpokládá, že ruské zastupitelské úřady slouží jako krytí pro rozsáhlou špionážní a subverzní aktivitu. Na Sikorského výroky upozornil i deník The Guardian.
Jako okamžitý krok polská vláda rozhodla o uzavření ruského konzulátu v Gdaňsku. Kreml zareagoval obvyklým způsobem, tedy odmítáním a výtkami. Mluvčí prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov označil polské rozhodnutí za krok, který „postrádá rozum“. Dodal, že „vztahy s Polskem se zcela pokazily“ a že aktuální vývoj je „snaha polských úřadů omezit jakoukoli možnost konzulárních nebo diplomatických vztahů na nulu“.
Podle Peskova „to nemá nic společného se zdravým rozumem“. Tato rétorika je ovšem standardním ruským postupem. Moskva systematicky označuje obranné kroky států, proti nimž vede aktivní vlivové operace, za údajně nepřiměřené či iracionální. Samotný argument o „postrádání rozumu“ je v tomto kontextu nepodložený. Kreml nenabízí vysvětlení, proč by státy měly tolerovat prokazatelnou sabotáž na vlastním území.
Z dostupných kroků a naznačené strategie vyplývá, že Polsko je připraveno použít tvrdší opatření, než činilo doposud. Čistě ekonomické nebo obchodní sankce jsou sice možné, ale jejich účinnost je omezena tím, že jejich podobu a časování určují především evropské instituce. Sankce tedy nejsou nástrojem, který by Varšava mohla využít okamžitě a samostatně, zejména pokud hodnotí situaci jako přímé ohrožení vlastní bezpečnosti. V takovém kontextu se logicky otevírá prostor pro jiný typ reakce, rychlejší, cílenější a více pod kontrolou samotného polského státu.
Rozsáhlé kontrarozvědné zásahy patří mezi nejpravděpodobnější kroky. Polská Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego má v posledních letech rozsáhlé zkušenosti s odhalováním ruských buněk, a právě tyto kapacity může Varšava dále rozšířit a zintenzivnit. Zahrnovat to může systematické mapování agenturních sítí, provádění zatýkání, uzavírání provozoven sloužících jako krytí pro zpravodajské operace či vypínání infrastrukturních uzlů, které ruské služby využívají. Tento postup je pro Polsko výhodný, jelikož jde o legitimní obranné opatření, které zároveň přináší bezprostřední narušení ruských schopností.
Další omezování ruské diplomatické přítomnosti je možné v několika vrstvách. Uzavřením konzulátu v Gdaňsku Polsko pouze zahájilo krok, který může pokračovat například drastickým snížením počtu pracovníků ambasády ve Varšavě, přísnějšími bezpečnostními limity pro pohyb ruských diplomatů či odepřením akreditací u osob, u nichž existuje byť jen mírné podezření na činnost neslučitelnou s diplomatickým statusem. Masivní vyhoštění podezřelých jednotlivců je nejpřímějším signálem a zároveň opatřením, které pro Rusko znamená okamžitou operační ztrátu. Z pohledu polské vlády jde o obrannou reakci bez rizika eskalace do oblasti mezinárodního práva.
Významnou roli může sehrát koordinace se spojenci, zejména v rámci NATO. Zpravodajské služby členských států již nyní vedou úzkou spolupráci, kterou lze dále rozšířit. Může jít o sdílení informací o identifikovaných agentech a jejich sítích, synchronizované bezpečnostní operace nebo dokonce společné prohlubování ochranných opatření v kritické infrastruktuře. Pokud by Polsko usilovalo o širší úder proti ruskému vlivovému působení, koordinované sankce či opatření by měly větší efekt než izolované kroky jednotlivých států. Moskva vnímá takovou jednotu citlivě, protože omezuje její schopnost využívat rozdíly mezi spojenci.
Teoreticky nejcitlivější, ale zároveň strategicky nejvíce odstrašující, je možnost cílené odvetné akce. Ta by mohla využít kombinované kapacity polských a partnerských zpravodajských služeb k neutralizaci ruských aktivit mimo polské území, například narušením logistických, kybernetických či agenturních operací, které mají původ na ruské straně hranice. Takové kroky musí z pochopitelných důvodů zůstat neveřejné, a proto vlády nikdy explicitně nepotvrdí, že je zvažují či provádějí. Právě zde je však síla Sikorského neurčité formulace, která ponechává protivníka v nejistotě ohledně toho, jaká je skutečná hranice polského odhodlání a protiopatření.
Polská reakce bude mít pravděpodobně víceúrovňový a postupně eskalující charakter. Zahrne diplomatická, bezpečnostní i zpravodajská opatření, tedy balík kroků, který je dostatečně široký, aby zasáhl různé segmenty ruských aktivit. Varšava tím vysílá jednoznačný signál, že útoky na polské území nikdy nebudou přecházeny symbolickými gesty, ale komplexní odpovědí s reálnými náklady pro pachatele. Právě tato kombinace tvrdosti, koordinace a strategické nejistoty může být tím, co má Moskvu odradit od pokusů situaci opakovat.
Bude válka?
To je otázka, která se pravidelně vrací pokaždé, když Rusko provede operaci, která překročí hranici běžného hybridního působení. Samotná sabotážní akce na polském území válku nevyvolá, ale zvyšuje riziko chybného vyhodnocení situace či neúmyslné eskalace. Přímý ozbrojený konflikt mezi Ruskem a NATO zůstává krajním scénářem, který si ani jedna strana nepřeje, nicméně Polsko je jedním z mála evropských států, které tento scénář skutečně bere vážně a dlouhodobě se na něj připravuje.
Poláci patří mezi země Evropské unie, jež jsou odhodlány čelit ruské agresi daleko pevněji, včetně použití konvenčních prostředků, pokud by k tomu byly donuceny. Toto odhodlání není rétorické, protože je podloženo systematickými a rozsáhlými investicemi do obrany. Varšava nevede debatu o tom, zda je riziko ruského útoku reálné, nýbrž vychází z předpokladu, že je reálné dostatečně, aby si vyžádalo robustní přípravu.
Polská armáda se proto už několik let připravuje na možnost ozbrojeného střetu s Ruskem, zejména v případě, že by došlo k útoku na východní hranici NATO. Tato příprava není nahodilá ani reaktivní; jde o dlouhodobě promyšlenou strategii, která vychází ze zkušenosti Polska s ruskou politikou i z realistického hodnocení bezpečnostního prostředí ve východní Evropě. Konkrétně se tato příprava projevuje v několika klíčových oblastech.
Polsko masivně navyšuje početní stavy své armády s cílem vytvořit jednu z největších pozemních sil v Evropě – ne-li tu největší. Tento proces zahrnuje nejen aktivní vojáky, ale i jednotky domobrany a rezervní systém, který má být schopen rychlé mobilizace. Ambicí je vybudovat sílu, která zvládne reagovat okamžitě, a zároveň udržet obranu i v případě vleklého konfliktu. Polská vláda tím dává jasně najevo, že nechce spoléhat pouze na kolektivní obranu, ale chce mít vlastní kapacity dostatečně robustní, aby v prvních dnech případného útoku nekolabovala.
Varšava nakupuje moderní systémy obrany v rozsahu, který nemá v Evropě obdoby. Jde o nákupy tanků, obrněných vozidel, samohybných houfnic, raketových systémů, systémů protivzdušné obrany, stíhacích letounů a bezpilotních prostředků. Polsko investuje do technologií, které mají být jasnou převahou nad potenciálním protivníkem, protože právě technologická nadřazenost zvyšuje cenu jakékoliv agrese. Cílem není pouhá modernizace zastaralé výzbroje, ale vytvoření armády schopné kombinovaných operací na úrovni, která dnes není v regionu běžná.
Polský obranný plán staví důraz na logistiku jako na klíčovou podmínku úspěchu. Země pracuje na posílení zásob munice, paliva i náhradních dílů, investuje do modernizace železniční infrastruktury a buduje přístupy, které umožní rychlé přesuny armádních jednotek napříč územím. To je oblast, kde řada evropských zemí stále dramaticky zaostává, jak varoval například francouzský server Le Monde. Jejich armády jsou moderní na papíře, ale strukturálně nepřipravené vést delší operaci. Polsko naopak chápe logistiku jako kritickou slabinu evropské bezpečnosti a snaží se ji aktivně zacelovat.
Polsko tedy nevstupuje do této debaty jako stát, který reaguje na incidenty ad hoc. Naopak jde o zemi, která předpokládá možnost ruského útoku a připravuje se na něj jako na reálnou hrozbu, nikoli jako na budoucí hypotézu. To neznamená, že by Varšava očekávala bezprostřední válku. Znamená to, že odmítá být zastižena nepřipravená, jak se to v minulosti mnohokrát stalo.
Dokážou Poláci zastavit Rusko?
Z vojenského pohledu je Polsko vybaveno lépe než většina evropských zemí. Masivně navýšené stavy, rozsáhlé modernizační programy, nákupy špičkové techniky a důraz na logistiku vytvářejí sílu, která má potenciál obstát v prvních dnech případného útoku – tedy v období, kdy by ruský postup musel být zastaven, než dorazí spojenecké posily. Polská obranná doktrína navíc počítá s tím, že země nesmí spoléhat výhradně na kolektivní obranu, ale musí mít kapacitu odrazit první nápor vlastními zdroji.
Být „připraven“ v evropském kontextu ale neznamená jistotu vítězství. Znamená to mít odstrašující sílu, rychlou mobilizační schopnost, technologickou převahu a politickou vůli k obraně. A právě toho Polsko v současnosti má výrazně více než většina spojenců. Výsledek je zřejmý: pokud by Rusko hledalo ve východním křídle NATO slabé místo, Polsko jím rozhodně není.
V tomto ohledu se lze dobře opřít o tvrdá data. Polsko patří k největším investorům do obrany v rámci celé aliance. V roce 2025 má jeho obranný rozpočet činit 186,6 miliardy zlotých, tedy přibližně 45 miliard dolarů, což podle think tanku Wilson Center odpovídá zhruba 4,7 % HDP. To je více než dvojnásobek aliančního standardu a činí z Polska druhého nejsilnějšího investora do obrany po Spojených státech. I v roce 2024 výdaje dosahovaly přes 4 % HDP, což v evropském kontextu nemá obdoby.
Tomu odpovídá i rozsah modernizace. Varšava nakupuje techniku v měřítku, které převyšuje ostatní evropské státy: přes tisíc tanků K2 Black Panther, stovky houfnic K9, 250 tanků Abrams, desítky systémů HIMARS a K239, moderní baterie Patriot a Narew či 32 stíhacích letounů F-35. Více než polovina obranného rozpočtu je dlouhodobě určena na vybavení a techniku – což jasně ukazuje, že nejde o účetní cvičení, ale o reálné budování bojové síly.
Stejně důležitá jsou personální čísla. Polské ozbrojené síly dnes přesahují 200 tisíc aktivních vojáků a cílem zákona Homeland Defence Act je postupné navýšení až na 300 tisíc, což by z Polska učinilo největší pozemní armádu Evropské unie. Součástí je také více než 50 tisíc příslušníků teritoriální obrany, kteří zvyšují mobilizační kapacitu země a rozšiřují možnosti rychlé reakce na incidenty v rámci území státu.
Navzdory impozantním číslům ale zůstává klíčová otázka: nakolik je tato síla skutečně schopná čelit Rusku v praxi? Tvrdá data totiž ukazují potenciál, nikoli automatický výsledek. Je tedy nutné realisticky posoudit, co Polsko reálně dokáže – a kde jsou limity, které žádná armáda v Evropě sama nepřekoná.
V první řadě je třeba uznat, že Polsko má jedny z nejlepších předpokladů k okamžité obraně, zejména v prvních dnech hypotetického konfliktu, jak informovala například stanice NPR. Kombinace početních stavů, moderní techniky a promyšlené logistiky dává Varšavě schopnost absorbovat úder a zpomalit či zastavit ruský postup ještě v době, kdy by se ostatní státy teprve mobilizovaly. Právě tato schopnost „držet linii“ je zásadní, protože celá alianční obrana stojí na předpokladu, že východní členové – zejména Polsko – vydrží dostatečně dlouho, aby dorazily americké a západoevropské síly.
Zkušenosti ukazují, že Rusko je sice schopné vést masivní mechanizované operace, ale současně je zatíženo strukturálními problémy, které snižují jeho efektivitu. Patří zde například pomalé velení, špatné zásobování, slabá morálka a vysoká závislost na dělostřelectvu. Proti silnému a dobře připravenému protivníkovi má Rusko obtíže dosahovat rychlých průlomů. To je faktor, který hraje Polsku do karet.
Druhým pilířem polské připravenosti je odstrašení. Ruská kalkulace není založena na tom, jaký odpor může čekat za rok, ale jaký odpor čeká v první hodině. A právě tato první hodina je oblast, kde má Polsko navrch. Moderní tanky, systémy protivzdušné obrany, přesná raketová výzbroj a tisíce dronů výrazně zvyšují cenu ruského útoku. Rusko může operovat brutálně, ale není ochotné nést zbytečně vysoké náklady – a Polsko pracuje přesně s tímto předpokladem.
Zároveň je však nutné zmínit, že žádná evropská armáda, ani polská, není schopna dlouhodobě čelit Rusku zcela sama. Pokud by konflikt trval měsíce, role spojenců by byla nezbytná – zejména v oblasti letecké nadvlády, satelitního průzkumu, logistiky a nejpokročilejší protivzdušné obrany. Polsko tento fakt nejen chápe, ale přímo s ním počítá. Jeho obranná doktrína není „samostatná válka“, ale „zadržení útočníka“, tedy prodloužení první fáze tak, aby NATO mělo čas vstoupit do konfliktu plnou silou.
